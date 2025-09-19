Ruben Amorim, 40 de ani, nu va fi concediat de Manchester United până la 1 noiembrie, cred specialiștii britanici.

Dacă îl demite după această dată, clubul îi plătește o sumă mai mică. Altfel, trebuie să-i dea semnificativ mai mulți bani.

United a achitat o sumă uriașă în ultimii 12 ani pentru despăgubirea antrenorilor dați afară după retragerea lui Sir Alex Ferguson.

La cât de rea e situația lui Manchester United, Ruben Amorim fiind cel mai slab antrenor al „diavolilor roșii” în Premier League după Al Doilea Război Mondial, se aștepta ca portughezul să fi fost deja concediat.

Dar el este încă pe Old Trafford și va mai rămâne o perioadă orice s-ar întâmpla.

18 înfrângeri a suferit Ruben Amorim în 47 de meciuri disputate în toate competițiile la Manchester (12 egaluri, 17 victorii)

Cât ar primi Amorim dacă e demis la Manchester înainte de 1 noiembrie

Jamie Carragher, ex-Liverpool, devenit după retragere un important analist britanic, are o ipoteză bizară. Că ar fi fost dat afară dacă nu era carismatic și nu avea o imagine bună.

Alta este însă explicația. Potrivit Daily Mail, o clauză îl menține în funcție pe lusitanul în vârstă de 40 de ani.

Dacă Amorim ar fi demis până la 1 noiembrie, când se împlinește un an de când a preluat echipa de la Erik ten Hag, s-ar activa clauza majoră de despăgubire. Și ibericul ar primi suma maximă.

13,8 milioane de euro ar trebui să primească Ruben dacă ar fi destituit înainte de 1 noiembrie

Manchester a plătit până acum 18 milioane pentru Amorim

Nici coproprietarul britanic Sir Jim Ratcliffe, nici principalii acționari, frații americani Glazer, nu mai vor să plătească o sumă atât de mare pentru despăgubirea unui antrenor.

62 de milioane de euro le-a achitat Manchester United în total tehnicienilor concediați după retragerea lui Sir Alex Ferguson, în 2013

Dacă i se va rezilia contractul lui Amorim după 1 noiembrie, suma va fi mult sub 10 milioane.

Ceea ce înseamnă că actualul antrenor ar mai rămâne la Manchester minimum 42 de zile.

Oricum, clubul a virat până acum nu mai puțin de 18 milioane pentru portughez:

10,5 milioane de euro, clauza de reziliere a contractului său cu Sporting Lisabona.

7,5 milioane, salariul anual al lui Ruben Amorim.

Manchester are două partide foarte dificile: Chelsea și Liverpool

United mai are de jucat încă șase meciuri de Premier League până la 1 noiembrie.

Două dintre ele sunt foarte dificile: împotriva lui Chelsea (acasă) și a lui Liverpool (deplasare).

20 septembrie - Chelsea (a).

27 septembrie - Brentford (d).

4 octombrie - Sunderland (a).

19 octombrie - Liverpool (d).

25 octombrie - Brighton (a).

1 noiembrie - Nottingham (d).

14 este locul ocupat acum de Manchester United în Premier: o victorie, un egal, două înfrângeri, golaveraj 4-7 (4 puncte)

