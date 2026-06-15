„Să vedem dacă Yamal a ales bine” Îl provoacă pe starul Barcelonei: „Vreau să întâlnim Spania în finala CM 2026”
Fouzi Lekjaa - Lamine Yamal FOTO: IMAGO / Montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

„Să vedem dacă Yamal a ales bine” Îl provoacă pe starul Barcelonei: „Vreau să întâlnim Spania în finala CM 2026”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 12:13
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 12:13
  • Fouzi Lekjaa (55 de ani), președintele Federației Marocane de Fotbal, a vorbit despre alegerea lui Lamine Yamal (18 ani) de a reprezenta Spania, în detrimentul Marocului.
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Tatăl fotbalistului de la FC Barcelona, Mounir Nasraoui, este marocan, astfel că Lamine ar fi putut reprezenta naționala africană.

Totuși, tânărul fotbalist a ales să îmbrace tricoul „La Roja”, debutând în naționala iberică pe 8 septembrie 2023, la doar 16 ani și 57 de zile.

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Fouzi Lekjaa: „Sper să întâlnim Spania în finala Cupei Mondiale, să vedem dacă Yamal a luat decizia corectă”

Șeful fotbalului din Maroc a vorbit despre alegerea lui Lamine Yamal de a juca pentru naționala Spaniei și a declarat că își dorește o finală de Campionat Mondial între cele două țări.

„Sper să întâlnim Spania în finala Cupei Mondiale ca să vedem dacă Yamal a luat într-adevăr decizia corectă sau nu.

Ne-am întâlnit cu părinții lui. I-am prezentat lui și familiei sale proiectul nostru, dar Lamine era deja convins să aleagă Spania, așa că i-am urat mult succes”, a declarat Lekjaa, conform marca.com.

Fouzi Lekjaa: „Proiectul nostru atrage jucători”

Președintele Federației Marocane a vorbit despre proiectul naționalei africane, unul care a devenit în ultimii ani extrem de atractiv. A atras mai mulți jucători importanți precum Achraf Hakimi, Brahim Diaz sau Ismael Saibari.

„Suntem o țară care oferă oportunitatea de a concura în mod regulat în turnee africane și de a participa la Cupe Mondiale.

Acest proiect internațional stabil atrage jucători”, a mai spus Fouzi Lekjaa.

La partida cu Brazilia, selecționerul Mohamed Ouahbi a folosit nu mai puțin de 11 jucători născuți în afara țării, Marocul devenind totodată prima națională din istoria Campionatelor Mondiale care reușește acest lucru.

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