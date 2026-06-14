- Vladislav Blănuță (24 de ani) nu a prins lotul lui Dinamo Kiev pentru cantonamentul din presezon, iar acest lucru ar putea deschide calea spre o revenire în Liga 1 a atacantului.
Blănuță a ajuns la clubul ucrainean la începutul sezonului trecut, unde a intrat rapid în dizgrația fanilor, după ce aceștia au descoperit postări pro-ruse distribuite de jucător pe rețelele de socializare, cerând apoi rezilierea contractului.
Vladislav Blănuță nu a fost inclus în lotul lui Dinamo Kiev pentru cantonament
Formația din Kiev a publicat lotul pentru cantonamentul de vară din Austria, iar atacantul român nu a fost inclus printre jucătorii aleși, potrivit fcdynamo.com.
Așadar, acest aspect poate reprezenta un semn solid că Blănuță nu ar mai intra în planurile clubului pentru sezonul viitor.
Acesta a fost în atenția lui Dinamo București în ultimul an, care pare să nu fi renunțat la un posibil transfer, iar cei de la U Cluj, club la care jucătorul a mai evoluat, ar fi intrat și ei între timp pe fir, pentru o posibilă mutare, informează gsp.ro.
„Dacă puteam, Blănuță ar fi trebuit să vină să joace. Îi ofeream această posibilitate, am fi câștigat și noi, și el. O să vedem ce va fi în vară, până atunci lucrurile sunt dinamice.
Evident că rămâne pe radarul nostru, în vizorul nostru, o să vedem. Nu pot să răspund acum dacă îl luăm în vară”, declara Andrei Nicolescu, în martie.