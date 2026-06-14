Vladislav Blănuță (24 de ani) nu a prins lotul lui Dinamo Kiev pentru cantonamentul din presezon, iar acest lucru ar putea deschide calea spre o revenire în Liga 1 a atacantului.

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Blănuță a ajuns la clubul ucrainean la începutul sezonului trecut, unde a intrat rapid în dizgrația fanilor, după ce aceștia au descoperit postări pro-ruse distribuite de jucător pe rețelele de socializare, cerând apoi rezilierea contractului.

Vladislav Blănuță nu a fost inclus în lotul lui Dinamo Kiev pentru cantonament

Formația din Kiev a publicat lotul pentru cantonamentul de vară din Austria, iar atacantul român nu a fost inclus printre jucătorii aleși, potrivit fcdynamo.com.

Așadar, acest aspect poate reprezenta un semn solid că Blănuță nu ar mai intra în planurile clubului pentru sezonul viitor.

Acesta a fost în atenția lui Dinamo București în ultimul an, care pare să nu fi renunțat la un posibil transfer, iar cei de la U Cluj, club la care jucătorul a mai evoluat, ar fi intrat și ei între timp pe fir, pentru o posibilă mutare, informează gsp.ro.

11 apariții a bifat Blănuță la Dinamo Kiev, într-un total de 362 de minute, fără să reușească să marcheze vreun gol

„Dacă puteam, Blănuță ar fi trebuit să vină să joace. Îi ofeream această posibilitate, am fi câștigat și noi, și el. O să vedem ce va fi în vară, până atunci lucrurile sunt dinamice.

Evident că rămâne pe radarul nostru, în vizorul nostru, o să vedem. Nu pot să răspund acum dacă îl luăm în vară”, declara Andrei Nicolescu, în martie.

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