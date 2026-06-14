Continuă în Liga 1 Unde a ajuns jucătorul pentru care echipa sa a cerut 700.000 € de la FCSB
Andrei Dorobanțu FOTO: Facebook @UTA Arad
Superliga

Continuă în Liga 1 Unde a ajuns jucătorul pentru care echipa sa a cerut 700.000 € de la FCSB

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 22:52
alt-text Actualizat: 14.06.2026, ora 22:52
  • Andrei Dorobanțu (21 de ani), tânărul mijlocaș care s-a remarcat la Unirea Slobozia, a semnat cu UTA Arad, fiind împrumutat de la gruparea ialomițeană.
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După retrogradarea Unirii în liga secundă, Dorobanțu va continua pe prima scenă a fotbalului românesc și în sezonul următor.

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Andrei Dorobanțu a semnat cu UTA Arad

Gruparea arădeană a anunțat că l-a împrumutat pe Andrei Dorobanțu de la Unirea Slobozia pentru următorul sezon.

Component al naționalei de tineret a României, Dorobanțu a jucat 31 de meciuri în sezonul recent încheiat, reușind o pasă de gol.

„Andrei Dorobanțu va îmbrăca tricoul UTA-ei până la finalul sezonului 2026-2027, după ce a fost împrumutat de la Unirea Slobozia.

La 21 de ani, fundașul dreapta are deja 104 apariții pentru formația ialomițeană, dintre care 31 în sezonul recent încheiat. De asemenea, a bifat șase prezențe la reprezentativa U20 a României, iar în luna martie a primit convocarea la naționala de tineret.

Bine ai venit la Arad, Andrei!”, a transmis UTA, pe pagina oficială de Facebook.

400.000 de euro
este cota lui Andrei Dorobanțu, conform Transfermarkt

La momentul semnării contractului cu gruparea arădeană, Andrei Dorobanțu a făcut și o scurtă declarație:

„Sunt foarte fericit să mă alătur unui club cu tradiția și istoria UTA-ei. Știu ce înseamnă acest nume pentru oraș și pentru suporteri, iar acest lucru mă motivează și mai mult.

Vin la Arad cu dorința de a munci, de a progresa și de a contribui la îndeplinirea obiectivelor echipei. Abia aștept să îmbrac tricoul UTA-ei, să intru pe teren și să simt susținerea suporterilor”.

Andrei Dorobanțu a fost dorit de FCSB

În vara trecută, FCSB a dorit să îl transfere pe tânărul fundaș dreapta, dar mutarea a picat din cauza pretențiilor financiare ale celor de la Unirea Slobozia.

Ialomițenii au cerut la acel moment 700.000 de euro în schimbul lui Dorobanțu, sumă pe care finanțatorul Gigi Becali nu a fost dispus să o achite.

„Mai voiam să aducem un jucător de la Slobozia. Ne gândeam să-l luăm împrumut cu drept de cumpărare. Și ei au cerut 700.000 de euro! Du-te, mă, de aici!

Ei cred că dacă le-am dat eu 300.000 de euro pe Gele, care a dat gol cu Dinamo și și-a făcut treaba, ei cred că Becali aruncă cu banii.

Eu dau doar când am nevoie de ceva. Când îmi trebuie neapărat, speculează-mă! Atunci poți să încerci, dar acum, când n-am nevoie, la revedere!”, declara Gigi Becali la acel moment.

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