„Afirmații complet false" Franck Ribery reacționează după ce numele său a apărut în „Dosarul Epstein": „Calomnie!"

Publicat: 11.02.2026, ora 12:17
Actualizat: 11.02.2026, ora 12:27
  • Recent, numele lui Franck Ribery (42 de ani) a fost asociat cu dosarul „Jeffrey Epstein”, alături de Karim Benzema (38 de ani).
  • Fostul jucător al lui Bayern Munchen neagă toate aceste informații și va depune o plângere pentru a obține despăgubiri, a anunțat avocatul său.

Franck Ribery și Karim Benzema, colegul său de la națională, au fost implicați într-un mare scandal în perioada 2010-2014.

Cei doi au fost acuzați că au avut relații sexuale cu o prostituată minoră, Zahia Dehar, în vârstă de 16 ani.

La patru ani de la declanșarea anchetei, pe 20 ianuarie 2014, a început procesul, dar cazul a fost închis zece zile mai târziu, după ce judecătorul a hotărât că probele nu sunt evidente.

Ulterior, numele lui Ribery a apărut în dosarul „Jeffrey Epstein”.

Reacția avocatului lui Franck Ribery

După toate informațiile apărute legate de fostul fotbalist francez, avocatul lui Franck Ribery a oferit o primă reacție:

„Prin acest comunicat de presă, firma de avocatură CAB ASSOCIES, Avocați, 19, Boulevard Malesherbes 75008 PARIS, intenționează să denunțe postările de pe rețelele de socializare, în special pe «X», care conțin informații false ce aduc grav atingere demnității domnului Franck Ribéry, sugerând că acesta ar fi implicat în dosarul Epstein.

Prin acest comunicat de presă, domnul Franck Ribéry dorește să răspundă în termenii cei mai fermi la aceste declarații extrase dintr-o scrisoare de denunț adresată sistemului judiciar american, din Morlaix, datată 12 noiembrie 2019, în care «O femeie», al cărei nume îl cunoaștem (n.r. - Zahia Dehar), îi menționează în mod specific pe domnul Ribéry și pe avocatul Sylvain Cormier, referindu-se la acesta ca fiind «avocatul» și «acolitul» ei!

Aceste afirmații sunt complet false. În primul rând, domnul Sylvain Cormier nu a fost niciodată avocatul domnului Franck Ribéry și, în plus, nu l-a întâlnit niciodată personal pe domnul Ribéry, nici profesional, nici într-un cadru privat, nici în pădure!

Dl. Franck Ribéry, care își desfășoară cariera în Italia de mulți ani (n.r. - ultima dată antrenor tehnic la Salernitana), neagă, prin urmare, formal și neechivoc, toate afirmațiile făcute împotriva sa în această scrisoare complet absurdă, rezultat al unei reglări de conturi între persoane cu care nu are nicio legătură.

Având în vedere gravitatea acestor acțiuni și pentru a-și afirma drepturile, dl. Franck Ribéry a decis să inițieze proceduri penale împotriva semnatarului acestei scrisori calomnioase, precum și împotriva celor care continuă să exploateze informațiile false conținute în această scrisoare calomnioasă pentru a crea postări pe rețelele de socializare.

Mai mult, suntem mandatați să urmărim toate căile legale pentru a obține despăgubiri integrale pentru prejudiciul extrem de grav suferit, având în vedere răspândirea excepțională a acestor informații false pe internet.

Această declarație își propune să restabilească adevărul și să reitereze faptul că libertatea de exprimare nu poate justifica răspândirea de informații false, calomnioase, insultătoare sau defăimătoare împotriva unui fost jucător profesionist care dorește pur și simplu să trăiască în pace și liniște alături de familia sa, afectată indirect de gravitatea acuzațiilor aduse împotriva sa.

Întocmit la Paris, 10 februarie 2026

Pentru SELAS CAB ASOCIAȚII
Carlo Alberto BRUSA, Avocat”, a scris reprezentantul lui Franck Ribery pe Instagram.

Franck Ribery a jucat între 2007 și 2019 pentru Bayern Munchen, reușind să câștige 23 de trofee.

425 de meciuri
a jucat Franck Ribery pentru Bayer Munchen. A marcat 124 de goluri și a oferit 182 de pase decisive

Ce apare în dosarul „Epstein”: „Ribery era agresiv”

În documentul relevat acum, Zahia Dehar vorbește despre Franck Ribery și de avocatul lui Karim Benzema, Sylvain Cormier.

„Franck Ribery a încercat să mă agreseze în timp ce mă aflam în grădină. Mi-a aflat numărul de telefon și adresa. Poliția l-a înconjurat și l-a escortat înapoi la mașina sa. Era agresiv și amenințător”, a afirmat aceasta.

În document, se referă la Cormier, „care își agresase fosta parteneră într-un club de noapte în fața mea, iar eu o sfătuisem să depună plângere”.

Ulterior, Cormier a apărut alături de Franck Ribery, când a fost chemată poliția judiciară din Versailles, pentru că acesta ceruse să-i fie aduse fete de 14 ani. Victima, în dosarul „Epstein”

Zahia Dehar mai susține că a fost agresată de Cormier la cererea lui Ribery.

„Implicarea lui Franck Ribery în lumea prostituției nu mai are nevoie de dovezi, prin legăturile cu avocatul penalist Cormier, din Lyon.

Cormier m-a bătut și mi-a zis: «Franck mi-a cerut să fac asta»”.

Jeffrey Epstein a fost un miliard american acuzat și condamnat pentru viol, pedofilie și trafic de carne vie. A decedat la vârsta de 66 de ani, pe 10 august 2019, în închisoare.

