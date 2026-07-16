Eșecul cu Spania a costat-o Franța a pierdut un bonus important după eliminarea de la Mondial » Cât ar fi plătit Nike pentru calificarea în finală

Franța a pierdut și pe plan financiar după eliminarea din semifinalele Campionatului Mondial, în urma înfrângerii cu Spania, scor 0-2.

După rezultatul dezamăgitor, Federația Franceză a ratat bonusul oferit de Nike pentru calificarea în finală.

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Franța a ratat calificarea în a treia finală consecutivă de Campionat Mondial, după ce a fost învinsă de Spania, scor 0-2. Mikel Oyarzabal a deschis scorul în minutul 22, din penalty, iar Pedro Porro a stabilit rezultatul final în minutul 58.

Franța a pierdut un bonus important după eliminarea de la Mondial

Federația ar fi primit un milion de euro dacă naționala pregătită de Didier Deschamps s-ar fi calificat în finală.

Prima ar fi ajuns la trei milioane de euro în cazul câștigării titlului mondial, potrivit L’Equipe.

FOTO. Golul marcat de Oyarzabal împotriva Franței

Clauzele de performanță nu reprezintă o noutate în acordul dintre Nike și Federația Franceză, dar sumele au fost majorate ulterior.

La Campionatul Mondial din 2018, câștigat de Franța, compania americană a plătit un bonus de două milioane de euro.

Pentru simpla prezență în finală era prevăzută atunci o primă de 500.000 de euro.

La edițiile din 2022 și 2026, bonusul stabilit pentru câștigarea trofeului a fost de trei milioane de euro, iar cel pentru calificarea în finală, fără să obțină și titlul, de un milion de euro.

50 de milioane de euro pe sezon încasează Federația Franceză din actualul contract cu Nike. Suma ar urma să se dubleze din sezonul viitor, iar acordul este valabil până în 2034

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