Linda Noskova (21 de ani, #7 WTA) a furnizat surpriza anului în circuitul WTA, devenind campioană la Wimbledon.

Începuturile sportivei din Cehia au fost foarte dificile. Tatăl ei a făcut dezvăluiri emoționante.

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Nimeni nu se gândea pe 23 iunie, după ce Noskova câștiga doar patru game-uri în meciul cu Gabriela Ruse de la Bad Homburg, că cehoaica va reuși să cucerească primul său titlu de Grand Slam doar două săptămâni și jumătate mai târziu.

Linda Noskova și viața în sărăcie: „Am început de la zero”

Drahos Nosek, tatăl Lindei, a vorbit despre sacrificiul enorm pe care l-a făcut întreaga familie pentru ca cehoaica să poată deveni una dintre cele mai bune jucătoare din circuitul WTA.

„Doamne, ar fi de scris o carte. De la 0 la 100. Am început și, practic, nu aveam ce mânca și nici unde să locuim. Eu și soția mea divorțasem atunci de soții noștri anteriori, le-am lăsat tot ce aveam celorlalți și am început de la zero.

Când s-a născut Linda, aveam o gaură de 3.000 de coroane (n.r. - aproximativ 650 de lei) în fiecare lună. Soția mea nu avea nimic, eu lucram ca dispecer și trebuia să strâng fier vechi ca să supraviețuim.

Situația s-a îmbunătățit abia când mi-au murit părinții, s-a vândut căsuța și am plătit datoriile. Abia atunci am putut în sfârșit să cumpărăm măcar o mașină și să ne descurcăm cumva.

Până atunci, ca dispecer, măcar aveam transport gratuit cu trenul. Așa că mergeam la Praga cu trenul și dormeam toți patru în gară.

Îmi amintesc că pe atunci juca fiica unui polițist și apoi Linda noastră. Toți ceilalți aveau tați bogați care le plăteau cheltuielile și mame care mergeau cu ei. Ce făceam noi doi… A fost groaznic, am ajuns cu adevărat la fundul sacului ca să-i oferim ei această șansă”, povestește Nosek, potrivit isport.blesk.cz.

Odată am dus-o pe Linda la școală, era martie și căzuseră 20 de centimetri de zăpadă. Am petrecut 4 ore curățând terenul de hochei într-un sat complet izolat. La ora 1 după-amiaza, eram singurii care ne antrenam acolo, printre troiene. Așa făceam noi pur și simplu. Iar Linda, în toată viața ei, n-a spus niciodată că nu vrea să se antreneze. Drahos Nosek, tatăl Lindei Noskova

Lacrimi pentru Ivana, mama care a dat totul pentru Linda Noskova

Nosek își stăpânește cu greu lacrimile atunci când vorbește despre Ivana, mama Lindei, care a decedat în 2024 în urma unei lungi lupte cu cancerul.

„Pentru noi, ca părinți, au fost cinci-șase ani în care i-am oferit Lindei absolut totul. Mi se face pielea de găină când îmi amintesc de asta, pentru că soția mea s-a dedicat sută la sută. Și îmi pare teribil de rău că nu mai este aici, alături de noi. Dar așa se întâmplă uneori.

Nu mi-a fost ușor. Mi-a murit soția și nu a fost deloc ușor să-mi dau seama cum să trăiesc mai departe. Dar Linda a fost unul dintre motivele care m-au ținut în viață”.

Linda Noskova thanking her mom who passed away from a long fight with cancer before Wimbledon in 2024.



Today, she’s a Wimbledon champion.



“I would not be standing here without her.”



Her mom is surely smiling down on her.



🥹 pic.twitter.com/e6LVA9dGDL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 11, 2026

Nosek a precizat că el a fost primul antrenor al campioanei de la Wimbledon 2026:

„Am învățat să joc tenis de unul singur, cam ca la ping-pong. Mi-am luat licența de antrenor de nivel 3 ca să-i pot servi din coș până la vârsta de 10-11 ani.

Dar când a împlinit 13 ani, a venit pe teren, a luat racheta în mâna stângă, deși e dreptace, și m-a bătut cu 6-0. Atunci am spart racheta și i-am spus: «Iubito, am terminat-o cu tine» (n.r. râde)”.

Linda este o introvertită teribilă. Dacă există ceva care să o supere, oricum nimeni nu va afla prea multe. O introvertită clasică. Nici eu nu pot să-i citesc sufletul, dar e o fată extrem de bună și pricepută. Îi plac toate sporturile. Drahos Nosek, tatăl Lindei Noskova

Jaroslav Pavelka, antrenorul care „ i-ar fi omorât” pe „ăștia moderni”

Nosek a recunoscut că Jaroslav Pavelka a avut un rol special în dezvoltarea talentului fiicei sale. L-a descris drept un antrenor de școală veche, foarte exigent și cu metode diferite față de cele ale tehnicienilor din prezent.

„El a format-o pe Linda ca jucătoare de tenis. S-a dedicat complet ei. Astăzi este un domn în vârstă, are 80 de ani. Fost miner, un om muncitor.

Când mă duc astăzi să văd antrenamentul nepoatei mele și îi văd pe antrenorii ăștia moderni, domnul Pavelka i-ar fi omorât, cu tot respectul.

Ei trimit 100 de mingi într-o oră, stau la vorbă, se joacă… El îi arunca 300-400 de mingi. Sistemul era: «Haide, greșit, bine, dă-i drumul!». O abordare dură și multă muncă. Dar a dat roade.

Spunea mereu că nu a mai avut niciodată o fată ca ea. Că îi spunea ce să facă, ea făcea și nu trebuia să repete de două ori”.

Noi, eu și soția mea, am făcut primul pas, apoi au venit antrenorii și a ieșit cum a ieșit. Dar, în cele din urmă, esențialul nu ține de noi, părinții, ci trebuie să vină din ea. Altfel nu merge. Drahos Nosek, tatăl Lindei Noskova

Linda Noskova, ajutată și de mama Martinei Hingis

Și Melanie Molitor, mama legendarei Martina Hingis, a avut un rol important în dezvoltarea Lindei Noskova, învățând familia acesteia cât de importante sunt punctualitatea și disciplina.

„Toată lumea vorbește despre Melanie Molitor, pentru că este un nume mare, dar din punct de vedere tenisistic, Linda a fost formată de Pavelka.

Doamna Molitor ne-a oferit însă altceva, la fel de important: profesionalism absolut.

Soția mea și Linda au întârziat odată la antrenament cu trei minute. Timp de trei zile, doamna Molitor le-a explicat că, dacă se mai întâmplă o dată, nu mai trebuie să vină după ea în Elveția.

Era severă. Dar ne-a arătat că tenisul de performanță este o muncă grea și că nu poți să o iei în glumă”.

Melanie Melitor (foto: IMAGO)

Planurile Lindei Noskova: „Poate vrea să sară de pe un turn”

Nosek crede că triumful de la Wimbledon nu o va schimba pe fiica sa: „O să facă față. Nu e genul care să se creadă imediat campioană mondială. Are mintea limpede”.

Linda are un cont de Instagram dedicat în întregime pasiunii sale pentru cauzele ecologice și umanitare.

„În toamnă plănuiește din nou vreo acțiune importantă în afara tenisului. Poate vrea să sară de pe un turn, să ajute în Africa sau ceva de genul ăsta… Mie îmi place, are o perspectivă largă”.

Locuiește deja singură în Prerov, dar îi place întotdeauna să vină la noi în Vlahia Moravă. Ne adunăm toată familia și asta e cel mai important. Eu am deja 70 de ani, sunt pensionar și asta îmi ajunge pe deplin pentru a fi fericit. Drahos Nosek, tatăl Lindei Noskova

Linda Noskova, drumul spre trofeul de la Wimbledon

Turul I: 6-4, 6-3 cu Ella Seidel

6-4, 6-3 cu Ella Seidel Turul II: 6-3, 4-6, 6-2 cu Camila Osorio

6-3, 4-6, 6-2 cu Camila Osorio Turul III: 2-6, 6-3, 7-6(9) cu Sorana Cîrstea

2-6, 6-3, 7-6(9) cu Sorana Cîrstea Optimi: 6-4, 7-6(2) cu Madison Keys

6-4, 7-6(2) cu Madison Keys Sferturi: 6-3, 7-5 cu Elise Mertens

6-3, 7-5 cu Elise Mertens Semifinale: 6-4, 6-4 cu Marta Kostyuk

6-4, 6-4 cu Marta Kostyuk Finala: 6-2, 5-7, 6-3 cu Karolina Muchova.

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