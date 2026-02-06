„Nu le-am dat nicio speranță” Rugby în viteză maximă. Campioana Franța a spulberat Irlanda la startul Turneului Celor 6 Națiuni. A avut 29-0!
Cursa irezistibilă a aripii Bielle-Biarrey la primul eseu al meciului Franța - Irlanda Foto: Imago
Rugby

„Nu le-am dat nicio speranță” Rugby în viteză maximă. Campioana Franța a spulberat Irlanda la startul Turneului Celor 6 Națiuni. A avut 29-0!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.02.2026, ora 16:32
alt-text Actualizat: 06.02.2026, ora 16:32
  • Franța e amenințătoare la startul marelui turneu european de rugby. 
  • Campioana de anul trecut vrea al 20-lea trofeu continental all-time. 
  • „Cocoșii galici” au învins clar Irlanda pe Stade de France: 36-14, având 5-2 la eseuri. 

Franța are și acum cea mai valoroasă echipă europeană la rugby. „15”-le lui Fabien Galthie a sufocat Irlanda joi seară, pe Stade de France, la startul Turneului Celor 6 Națiuni.

Campioana din 2025, care vrea al 20-lea trofeu continental, a sufocat în prima repriză una dintre principalele rivale.

Franța lui Dupont a condus Irlanda cu 29-0

Scorul la pauză era 22-0 pentru „cocoșii galici”. Trei eseuri, Bielle-Biarrey, Jalibert și Ollivon.

Totul funcționa perfect. Căpitanul Dupont și Jalibert, mijlocașul la grămadă și uvertura, dirijau jocul inteligent. Fundașul Ramos, în maximum de formă. Iar aripa stânga Bielle-Biarrey, irezistibilă.

Dupont (60 de selecții) pasează rapid. Placajul irlandezului Gibson-Park (47 de selecții) e tardiv Foto: Imago Dupont (60 de selecții) pasează rapid. Placajul irlandezului Gibson-Park (47 de selecții) e tardiv Foto: Imago
Dupont (60 de selecții) pasează rapid. Placajul irlandezului Gibson-Park (47 de selecții) e tardiv Foto: Imago

După pauză, același Bielle-Biarrey (numărul unu la eseuri ediția trecută, 8) a culcat încă o dată balonul în terenul de țintă, încercare transformată de Ramos, și era 29-0.

22 de eseuri
are Louis Bielle-Biarrey (22 de ani) pentru naționala Franței: 110 puncte în 23 de selecții

Franța, diferență mai mare în fața Irlandei: +15 puncte în 2025, +22 acum

La mijlocul reprizei secunde, după primele schimbări ale albaștrilor, irlandezii au avut trei minute extraordinare (58-61), cu eseurile lui Timoney și Milne (transformate de Prendergast). 

Dar verzii s-au prăbușit definitiv în final, când francezii au mai reușit un eseu: cealaltă aripă, Theo Attisogbe (21 de ani). Ramos nu a ratat nici atunci. 36-14 la final.

Ramos (în centru) și Attisogbe (stânga) îi depășesc încă o dată pe irlandezi Foto: Imago Ramos (în centru) și Attisogbe (stânga) îi depășesc încă o dată pe irlandezi Foto: Imago
Ramos (în centru) și Attisogbe (stânga) îi depășesc încă o dată pe irlandezi Foto: Imago

22 de puncte, o diferență mai mare decât în 2025. Atunci, au învins la Dublin cu 42-27. +15.

„Timp de 50 de minute, nu le-am lăsat irlandezilor niciun spațiu, nu le-am dat nicio speranță”, a spus selecționerul francez Galthie.

500 de puncte
are Thomas Ramos (30 de ani), numărul 15 al Franței, în 48 de selecții

„Băieții au urmat planul de joc pe care îl stabiliserăm, adăugând talentul lor ofensiv și defensiv”.

franta rugby irlanda Turneul celor 6 Națiuni
