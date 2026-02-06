„Nu le-am dat nicio speranță” Rugby în viteză maximă. Campioana Franța a spulberat Irlanda la startul Turneului Celor 6 Națiuni. A avut 29-0!

- Franța e amenințătoare la startul marelui turneu european de rugby.
- Campioana de anul trecut vrea al 20-lea trofeu continental all-time.
- „Cocoșii galici” au învins clar Irlanda pe Stade de France: 36-14, având 5-2 la eseuri.
Franța are și acum cea mai valoroasă echipă europeană la rugby. „15”-le lui Fabien Galthie a sufocat Irlanda joi seară, pe Stade de France, la startul Turneului Celor 6 Națiuni.
Campioana din 2025, care vrea al 20-lea trofeu continental, a sufocat în prima repriză una dintre principalele rivale.
Franța lui Dupont a condus Irlanda cu 29-0
Scorul la pauză era 22-0 pentru „cocoșii galici”. Trei eseuri, Bielle-Biarrey, Jalibert și Ollivon.
Totul funcționa perfect. Căpitanul Dupont și Jalibert, mijlocașul la grămadă și uvertura, dirijau jocul inteligent. Fundașul Ramos, în maximum de formă. Iar aripa stânga Bielle-Biarrey, irezistibilă.
După pauză, același Bielle-Biarrey (numărul unu la eseuri ediția trecută, 8) a culcat încă o dată balonul în terenul de țintă, încercare transformată de Ramos, și era 29-0.
Franța, diferență mai mare în fața Irlandei: +15 puncte în 2025, +22 acum
La mijlocul reprizei secunde, după primele schimbări ale albaștrilor, irlandezii au avut trei minute extraordinare (58-61), cu eseurile lui Timoney și Milne (transformate de Prendergast).
Dar verzii s-au prăbușit definitiv în final, când francezii au mai reușit un eseu: cealaltă aripă, Theo Attisogbe (21 de ani). Ramos nu a ratat nici atunci. 36-14 la final.
22 de puncte, o diferență mai mare decât în 2025. Atunci, au învins la Dublin cu 42-27. +15.
„Timp de 50 de minute, nu le-am lăsat irlandezilor niciun spațiu, nu le-am dat nicio speranță”, a spus selecționerul francez Galthie.
„Băieții au urmat planul de joc pe care îl stabiliserăm, adăugând talentul lor ofensiv și defensiv”.