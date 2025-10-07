Coman, probleme cu alcoolul? Finanțatorul FCSB a vorbit despre viciul cu care s-ar fi confruntat atacantul: „Era distrus, îi plăcea sucul de struguri” +9 foto
Florinel Coman. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Coman, probleme cu alcoolul? Finanțatorul FCSB a vorbit despre viciul cu care s-ar fi confruntat atacantul: „Era distrus, îi plăcea sucul de struguri"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 07.10.2025, ora 11:44
Actualizat: 07.10.2025, ora 12:29
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, susține că Florinel Coman (27 de ani) s-ar fi confruntat în trecut cu probleme legate de alcool.

Florinel Coman a evoluat pentru FCSB între 2017 și 2024 și joacă în prezent la Al-Gharafa, unde a adunat patru meciuri și a marcat în Cupa Qatarului în sezonul 2025-2026.

Becali, despre viciul cu care s-ar fi confruntat Florinel Coman: „Era distrus”

„Coman, el era terminat, distrus. Eu când vorbeam cu el îi spuneam:

  • «Bă, vezi că ai băut 5 ‘pahare de apă’».
  • «Nu nea Gigi, am băut doar jumătate de pahar».
  • «Bă, ai băut 7 pahare!»

Și el după aia, el nu prea știa săracul. I-am luat un preot, l-am dus și i-am zis: «Spovedește-te, spune păcatele tale de la 7 ani, toate păcatele tale!» L-a spovedit, l-a curățat, că nu se putea lecui de la «apă» , îi plăcea prea mult! Îi plăcea «sucul de struguri», bea nenorocire…”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

După aia, a terminat, și-a refăcut viața. L-a curățat, feștanie, sfințire la casă, îl chema, la 3-4 luni, de la Sibiu venea pentru el expre. Îi dădea câte o mie de euro. Și-a rămas cu el și vorbește și din Arabia, de acolo vorbește. Gigi Becali

Florinel Coman a fost prezent la victoria obținută de FCSB în fața Universității Craiova, scor 1-0.

Jucătorul a fost reperat de camerele TV în lojă, alături de Mihai Stoica, îmbrăcat într-o bluză cu însemnele campioanei.

FOTO: Florinel Coman a asistat la FCSB - U Craiova 1-0

Galerie foto (9 imagini)

Florinel Coman alaturi de MM Stoica la FCSB - U Craiova. Captura Prima Sport (1).jpg Florinel Coman alaturi de MM Stoica la FCSB - U Craiova. Captura Prima Sport (2).jpg Florinel Coman alaturi de MM Stoica la FCSB - U Craiova. Captura Prima Sport (3).jpg Florinel Coman alaturi de MM Stoica la FCSB - U Craiova. Captura Prima Sport (4).jpg Florinel Coman alaturi de MM Stoica la FCSB - U Craiova. Captura Prima Sport (5).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Realizările lui Florinel Coman

Florinel Coman și-a început cariera la Viitorul Constanța (actuala Farul), cu care a câștigat titlul în sezonul 2016-2017, și a fost transferat la FCSB în 2017 pentru 3 milioane de euro.

La FCSB, Coman a adunat 233 de meciuri, în care a înscris 63 de goluri și a oferit 62 de pase decisive, câștigând Cupa României în sezonul 2019-2020, iar apoi Campionatul și Supercupa României în 2023-2024.

Ulterior, a fost vândut la Al-Gharafa pentru 5,25 milioane de euro, unde a jucat 19 meciuri, înainte să fie împrumutat în Serie A la Cagliari, pentru care a evoluat în nouă meciuri, reușind să marcheze chiar la debut.

Întors la Al-Gharafa, Coman a disputat patru partide: două în Liga Campionilor Asiei și două în Cupa Qatarului, unde a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă.

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

gigi becali liga 1 alcool fcsb florinel coman
