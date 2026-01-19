Furie la Barcelona Catalanii se dezlănțuie la adresa arbitrului meciului cu Sociedad: „Te privește de parcă ar fi mai presus de tine”

Real Sociedad - Barcelona 2-1. Frenkie de Jong (28 de ani), mijlocașul și căpitanul catalanilor, a lansat o serie de critici la adresa arbitrului Gil Manzano (41 de ani).

Și antrenorul Hansi Flick (60 de ani) și-a exprimat nemulțumirea cu privire la deciziile „centralului”.

Real Sociedad a produs surpriza, duminică, după ce a învins Barcelona cu scorul de 2-1, în etapa 20 din La Liga.

Pentru gazde au punctat Oyarzabal ('32) și Guedes ('71), în timp ce unicul gol al Barcelonei a fost reușit de Rashford ('70).

Real Sociedad - Barcelona 2-1 . Frenkie de Jong: „Te privește de parcă ar fi mai presus de tine”

Finalul de meci a fost unul tensionat între Real Sociedad și Barcelona. Frenkie de Jong, căpitanul catalanilor, a fost foarte nemulțumit de arbitrul Gil Manzano:

„Cu acest arbitru este foarte frustrant. Nu poți vorbi, chiar dacă ești căpitan și ar trebui să poți face asta. Te privește de parcă ar fi mai presus de tine. Nu poți contribui așa.

Apoi, în prelungiri, l-am avertizat să fie atent la timp, pentru că fiecare fault, fiecare ieșire din teren sau repunere a portarului, era o pierdere de timp. «Le ia un minut să repună», i-am spus.

Mi-a arătat cartonașul galben. Și chiar și așa, a acordat doar zece secunde. Mi se pare o nebunie”, a declarat Frenkie de Jong, conform mundodeportivo.com.

24 de meciuri a jucat Frenkie de Jong pentru Barcelona în acest sezon, în toate competițiile

Întrebat despre poziția de ofsaid în care a fost surprins Lamine Yamal în minutul 38, de Jong a adăugat:

„Dacă este ofsaid, nu se întâmplă nimic, deși ni s-a spus că nu era. Am vorbit cu al patrulea arbitru și mi-a spus asta. Anul trecut s-a întâmplat ceva similar aici”.

Lamine Yamal, aflat în ofsaid. Foto: Captură YouTube/FC Barcelona

Hansi Flick: „Sunt de acord cu ceea ce a spus Frenkie”

Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a declarat că înțelege de ce Frenkie de Jong a răbufnit la finalul partidei, dar nu vrea să adauge comentarii suplimentare cu privire la deciziile lui Gil Manzano.

„Sunt de acord cu ceea ce a spus Frenkie. Nu vreau să-mi pierd energia cu tipul ăsta (n.r. - Gil Manzano), toată lumea a văzut cum s-a comportat.

Nu sunt dezamăgit de arbitraj, pentru că știm cu toții că așa stau lucrurile. Am citit comentarii de genul acesta înainte de meci. Există arbitri foarte buni în La Liga, dar știm cu toții cum stau lucrurile.

Frenkie are dreptate, el este mereu calm, este căpitan și vrea să vorbească cu arbitrul, dar nu poate. OK, trebuie să acceptăm asta, așa stau lucrurile. Dezamăgirea mea este că ne întoarcem acasă fără niciun punct”, a declarat Hansi Flick.

În ceea ce privește golul anulat al lui Lamine Yamal din cauză că se afla în ofsaid, tehnicianul german a spus:

„Era același arbitru VAR ca în sezonul trecut? Da? OK, foarte bine”, Flick a aplaudat ironic, mai apoi, și a adăugat: „Bine, bună treabă”.

Hansi Flick: „Scorul nu reflectă ceea ce am văzut”

Hansi Flick a vorbit și despre jocul echipei sale din partida cu Real Sociedad.

„Ne-am creat multe ocazii, scorul nu reflectă ceea ce am văzut. Sunt zile în care investești multă energie și, în final, ești ghinionist.

Apreciez ceea ce am văzut. În unele situații, trebuie să ne apărăm mai bine, este un proces, dar apreciez ceea ce am văzut.

Nu am avut noroc și acum trebuie să ne concentrăm pe următorul meci (n.r. - cu Slavia Praga, în Liga Campionilor). Trebuie să continuăm pe această linie, sunt mulțumit de jocul din ultimele săptămâni și să nu ne consumăm energia cu alte aspecte, cum ar fi arbitrul”.

Cred că este cel mai ghinionist meci din cariera mea. Hansi Flick, antrenor Barcelona

Chiar dacă a pierdut cu Real Sociedad, Barcelona rămâne lider în La Liga, cu 49 de puncte după 20 de etape. Real Madrid se află pe locul secund, la doar un punct distanță de marea rivală.

