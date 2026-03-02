„Aducem șapte jucători!” VIDEO. Becali anunță măsuri radicale, după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Nu poți să faci performanță cu Alhassan”

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat măsuri radicale după ce echipa sa a ratat calificarea în play-off.

La finalul meciului cu UTA Arad, scor 4-2, Gigi Becali a declarat că va înființa un departament de scouting la echipă, fiind nemulțumit de transferurile realizate în acest sezon.

Gigi Becali: „Trebuie să aducem șapte jucători”

După ce a luat legătura cu Adrian Ilie (51 de ani), patronul celor de la FCSB a dezvăluit că a vorbit și cu alți trei scouteri români din străinătate și a anunțat că este gata să facă nu mai puțin de șapte transferuri în vară pentru a întări semnificativ lotul.

„Am vorbit cu Adi Ilie și și cu încă vreo trei români din străinătate care se ocupă de fotbal, adică la echipe de astea, de amatori, de Liga 3, până în străinătate, nu știu, sunt tineri.

Au spus că sunt dispuși să colaboreze ca scouteri. Bine, scouteri, trebuie să colaborăm cu aia mari, care au 100 de jucători, dar numai trei sunt la echipe mari. Ceilalți 97 îi plimbă și ei. Să vedem.

Pentru că nu se poate. Trebuie să întărim echipa valoric. De ce? Îi spuneam lui Mihai (n.r. - MM Stoica): «Bă, Mihai, dacă are probleme Miculescu, noi cu cine jucăm?». Cu Cisotti.

Nu, Cisotti să rămână în stânga. Deci «aripi» nu avem, un atacant să spunem că îl avem pe Bîrligea, că e prea valoros, dar ne mai trebuie încă unul.

Mijlocaș neapărat, deci patru. Încă un fundaș central, cinci, plus încă doi laterali, șapte jucători trebuie să aducem”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali: „Nu poți să faci performanță cu Baba Alhassan”

Întrebat dacă jucătorii români nu pot face performanță mai mult de doi ani consecutiv, Becali a replicat:

„Poate e și asta. Uite, de exemplu, Șut. Nu mă interesau pe mine 1,5 milioane. Dar nu mai voia să joace, voia să plece.

Șut avea cât de cât o calitate. Nu poți să joci, n-ai cum să faci performanță cu Baba (n.r. Alhassan), care îți face o greșeală și ai luat un gol și te-a nenorocit. N-ai cum.

Nu poți să joci cu Kiki. Uite, ca să facem o analiză. Ne-am bucurat mult «Băi, Chiri (n.r. - Vlad Chiricheș), e super Chiri».

Păi am insistat să-i facem un nou contract. I-am făcut, ne-a costat încă vreo 400.000, dar a jucat doar 15 minute sau 20. S-a accidentat.

Alte accidentări: Dawa, Ngezana și Popescu, trei fundași centrali. La mijlocul terenului nu l-am avut pe Tănase când a fost nevoie”, a concluzionat Becali.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport