Încredere mare sau naivitate? Lixandru, înainte de Botoșani - FCSB: „Stau destul de rău lucrurile, dar...” » Ce spune Crețu
Mihai Lixandru FOTO Sport Pictures
Încredere mare sau naivitate? Lixandru, înainte de Botoșani - FCSB: „Stau destul de rău lucrurile, dar...” » Ce spune Crețu

alt-text Publicat: 19.09.2025, ora 16:07
alt-text Actualizat: 19.09.2025, ora 16:12
  • Mihai Lixandru (24 de ani) și Valentin Crețu (36 de ani) au prefațat meciul cu FC Botoșani din etapa #10 a Ligii 1.
  • FC Botoșani - FCSB se joacă vineri, de la 20:30. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

FCSB traversează o perioadă foarte dificilă. Campioana a acumulat doar șapte puncte în cele nouă meciuri disputate până acum în Liga 1, ocupând locul 11 în clasament.

Mihai Lixandru: „Am încredere că ne vom reveni”

Mihai Lixandru crede că FCSB se va redresa în campionat și va reuși să repete performanțele de sezonul trecut.

„În campionat stau destul de rău lucrurile, a fost o perioadă mai grea pentru noi... am avut multe meciuri, preliminariile pentru Europa, eliminarea din Champions League... A fost complicat, dar am încredere că ne vom reveni ca anul trecut. Dacă legăm câteva victorii situația se va schimba.

Mijlocașul a vorbit și despre două dintre rivalele FCSB, Universitatea Craiova și Rapid, care ocupă momentan primele două locuri în clasamentul Ligii 1.

Este foarte greu și pentru Craiova să țină pasul din 3 în 3 zile, acum că și ei s-au calificat într-o grupă europeană. Eu zic că avem putere, recunoaștem totuși că și Craiova și Rapid sunt echipe foarte bune, dar nu e nimic pierdut”, a declarat Mihai Lixandru, într-un interviu pentru eAD deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Valentin Crețu, înaintea meciului cu FC Botoșani: „Vom avea un meci greu”

„Botoșani e o echipă bună «acasă». Cred că vom avea un meci greu acolo. Ei au un antrenor destul de bun, și eu am lucrat cu el și știu că e foarte disciplinat și vrea foarte mult de la jucători”, a declarat Valentin Crețu.

Ultimul meci direct între FC Botoșani și FCSB s-a disputat pe 8 decembrie 2024. „Roș-albaștrii” s-au impus cu 2-1.

