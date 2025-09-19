„E prea multă umilință!” Charalambous, criticat dur de un fost antrenor de la FCSB: „Cum vii la conferință când Gigi spune că el a făcut schimbarea?”

Ilie Stan (57 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, l-a criticat dur pe Elias Charalambous (44 de ani), actualul tehnician al campioanei.

Fostul antrenor al „roș-albaștrilor” nu este de acord cu modul în care Charalambous gestionează situația la FCSB. Ilie Stan consideră că antrenorul cipriot se lasă umilit în fața jucătorilor.

Ilie Stan îl critică pe Elias Charalambous: „Ce personalitate mai ai în fața jucătorilor”

În timpul discuției despre situația dificilă de la FCSB, Ilie Stan a dat exemplul schimbării lui Vlad Chiricheș din minutul 29 al partidei cu CFR Cluj.

„Un exemplu negativ vizavi de aceste schimbări este legat de momentul când l-a scos pe Chiricheș în minutul 29. Ce faci tu ca antrenor, că n-a fost schimbarea lui? Cum mai intri tu în cabina aia? Ce personalitate să mai ai în fața jucătorilor?

Nu ascultă nimeni nimic. E greu la nivelul ăsta să poți avea rezultate. Poate ai rezultate de moment. Dovadă e ce se întâmplă acum, anul trecut ai câștigat campionatul, ai jucat în cupele europene. Dar lasă-l pe antrenor să-și facă treaba”, a declarat Ilie Stan, conform prosport.ro.

Ilie Stan: „Prea multă umilință”

„Cu tot respectul pentru Elias, dar e prea multă umilință, prea multă. Ok, accept să discut, să comunicăm despre ceea ce facem, despre program, dar așa să te trezești tot timpul cu un jucător lângă tine…

Câte jocuri n-au fost. Cum gestionezi tu staff-ul ca antrenor? Sau când vii în fața camerelor de luat vederi la conferința de presă, când Gigi spune că l-a schimbat pe-ăla, pe-ăla? N-am nimic cu el, dar…

E foarte greu să gestionezi jucătorii așa. Ce faci, te duci și îi spui jucătorului că tu ai vrut să-l mai ții în teren, dar așa a zis patronul? Când ai un antrenament fizic, jucătorii nu te mai ascultă. Sau fac mecanic. Trebuie să vii la antrenament unde să crești și la joc să-ți fie mai ușor”, a mai adăugat Ilie Stan.

Ilie Stan a antrenat-o pe FCSB din octombrie 2011 până în martie 2012, reușind să obțină 11 victorii în 22 de meciuri.

Elias Charalambous, atacat și de Valeriu Iftime

Elias Charalambous a fost criticat zilele trecute și de Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani. Cei doi au avut chiar și un schimb dur de replici înainte de meciul direct din campionat.

Valeriu Iftime a declarat că vrea să provoace demiterea cipriotului, Charalambous replicând că nu se coboară la nivelul finanțatorului.

„Dacă încep să vorbesc despre asta și despre aia, nu este respect și, de asemenea, îmi scad foarte mult nivelul. Vreau să fiu amintit în România pentru caracterul meu”, a spus Charalambous.

Apoi, Iftime i-a răspuns cipriotului într-o intervenție TV: „Eu aș vrea să îl demit pentru fotbalul românesc și pentru FCSB. Poate așa vine un antrenor care nu mai face compromisuri totale și le dă idei și altora”.

