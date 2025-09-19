Întâlnire de gradul zero la FCSB Tavi Popescu intră în ședință: „Îi băgăm mințile în cap” + Transferul fabulos ratat din cauza pretențiilor +31 foto
Octavian Popescu FOTO: Sport Pictures
Superliga

Întâlnire de gradul zero la FCSB Tavi Popescu intră în ședință: „Îi băgăm mințile în cap" + Transferul fabulos ratat din cauza pretențiilor

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.09.2025, ora 13:40
alt-text Actualizat: 19.09.2025, ora 15:11
  • Ioan Becali (73 de ani), impresarul lui Octavian Popescu (22 de ani), a anunțat că va organiza o întâlnire în trei la FCSB pentru a-i redresa cariera tânărului fotbalist.
  • La discuție va participa și Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei.

Octavian Popescu nu a reușit să revină la forma care l-a consacrat, după ce a suferit o serie de accidentări în ultimul an, cea de la călcâi din noiembrie 2024 ținându-l departe de teren aproape cinci luni, până în primăvara acestui an.

Întâlnire de gradul 0 la FCSB! Octavian Popescu, băgat în ședință

Ioan Becali a anunțat că va organiza o întâlnire cu Octavian Popescu și finanțatorul FCSB, subiectul discuției fiind cariera tânărului fotbalist. De asemenea, impresarul este de părere că viața din București l-a schimbat pe jucător.

„Eu cred că el e fotbalist, dar cred că viața lui privată e… Era un copil cuminte, un copil umil. În loc să aibă o prietenă din părțile lui, una de 17-18 ani, a venit la București, a intrat într-o lume cu băieți, cu fete cunoscute…

Înseamnă că dispare puțin fotbalul din peisaj. Nu știu. Cred că asta e. A avut și accidentări. Totuși, fotbal știe. Eu cred că fotbal știe.

Cred că e bine să vorbească și Gigi cu băiatul. El știe fotbal. Exagerările astea nu fac bine. Lumea crede. Eu cred că își va reveni. Voi avea o întâlnire cu el și cu Gigi. Vom încerca să îi explicăm că timpul trece. Apa trece, pietrele rămân.

Trebuie să îi băgăm mințile în cap. Gigi i-a dat destul. A urcat salariul de la 2.000 de euro la 10.000. Mașină, apartament. Cât să îi mai dea? Eu întind mâna cât pot. Din păcate, generațiile din ultimul an vor doar să ia. Banii vin fără să îți dai seama”, a declarat Ioan Becali, conform fanatik.ro.

Ioan Becali: „Nu știa să lege două cuvinte”

Ioan Becali a vorbit și despre o ofertă din partea portughezilor de la Benfica pentru tânărul jucător al campioanei României.

„I-am avut pe cei de la Benfica în birou la mine. Voiau să vorbească în engleză cu el. Nu a scos o vorbă în engleză. El nu știa să lege două cuvinte. Nu știa. Asta nu era o problemă. Nouă milioane dădea Benfica.

Gigi voia 25 de milioane. Asta e o problemă. Se vorbește de zeci de milioane. Ca să visezi, trebuie să iasă el din criză, din tunelul ăsta”, a mai adăugat impresarul.

Octavian Popescu, în scădere totală

Deși a debutat la o vârstă fragedă cu evoluții foarte bune la FCSB, Octavian Popescu nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, ba mai mult chiar a regresat.

În primul său sezon la formația bucureșteană, 2020/2021, pe când avea doar 17 ani, Octavian Popescu a jucat 32 de meciuri în campionat. În acea stagiune, acesta a oferit 8 pase decisive și a marcat 4 goluri, 3 dintre acestea fiind reușite în play-off.

Următorul sezon, 2021/2022, el și-a continuat evoluțiile bune. A marcat 10 goluri în 36 de meciuri și a oferit 4 pase de gol.

În stagiunea recent încheiată, Octavian Popescu a jucat 25 de meciuri pentru campioană și a reușit 4 goluri și o pasă decisivă. În sezonul 2025/2026, mijlocașul a bifat 11 partide în toate competițiile. Nu a reușit să înscrie până în acest moment, însă a oferit două pase de gol.

Conform transfermarkt.com, Octavian Popescu este cotat la 1,4 milioane de euro. Acesta ajunsese la o cotă de 4 milioane în anul 2022.

gigi becali Ioan Becali Octavian Popescu fcsb
