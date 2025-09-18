Colaborare FRF - DIICOT  Doi federali au contribuit la condamnarea fostului avocat al ”clanului Cămătarilor” pentru trafic de influență » Filmul evenimentelor

Un dosar de corupție judecat de Tribunalul București a adus în prim-plan, în mod surprinzător, Federația Română de Fotbal (FRF).

În motivarea sentinței prin care Mihai Costea, fost avocat al „clanului Cămătarilor”, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență, apar ca martori doi oameni din cadrul FRF.

E vorba despre avocatul Marian Tudor, membru în cadrul Comisiei de Disciplină și Etică, și Virgil Pascu, șeful Departamentului de Integritate și Antifraudă.

Cum l-au înfundat cei doi federali pe fostul avocat al „clanului Cămătarilor”

Cum au apărut cei doi oficiali ai federației în acest dosar? Marian Tudor a fost avocatul renumitului profesor doctor Mihai Lucan care era inculpat într-un dosar DIICOT, sub acuzația că ar fi delapidat Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj, cu un prejudiciu de peste un milion de euro.

Potrivit anchetatorilor, în vara anului 2018 medicul respectiv l-a cunoscut pe Mihai Costea, care se ocupa cu intermedieri de tranzacţii imobiliare şi care i-a fost pacient. Din acest moment a început toată acțiunea.

În motivarea studiată de GOLAZO.ro se menționează că în septembrie 2018, inculpatul Mihai Costea i-a pretins medicului suma totală de 21.000 euro pentru a interveni pe lângă procurorul șef al DIICOT, la acea vreme, Felix Bănilă, pentru obținerea unei soluții favorabile.

Costea susținea că 20.000 euro urmau să fie dați procurorului șef al DIICOT, iar 1.000 euro să fie păstrați de de el pentru acoperirea cheltuielilor.

Costea Mihai, fost avocat al „clanului Cămătarilor”

Avocatul Marian Tudor, membru în Comisia de Disciplină a FRF, și-a pus clientul să-l înregistreze pe Costea

Avocatul Marian Tudor l-a sfătuit pe medic să nu dea curs propunerii lui Costea, dar nici să nu îl refuze categoric și, totodată, să înregistreze viitoarele discuţii pe care le va purta cu acesta.

În documente se specifică faptul că, avocatul Marian Tudor s-a temut că s-ar putea ca inculpatul Costea Mihai să fi fost trimis de cineva din interiorul DIICOT pentru a-l provoca pe medic, motiv pentru care l-a rugat pe clientul său să aştepte până verifică el dacă procurorul șef al DIICOT îl cunoaşte pe inculpat.

În acest moment intră în scenă și federalul Virgil Pascu, accesat de către Marian Tudor, colegul său din cadrul FRF.

Virgil Pascu, șeful Integrității de la FRF, prieten de familie cu fostul procuror-șef DIICOT

În documente se precizează, printre altele, că avocatul Marian Tudor, de la Comisia de Disciplină a FRF, „a apelat la un coleg, din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, unde își desfăşoară o parte a activităţii (membru în Comisia de Disciplină), pe nume Virgil Pascu, prieten de familie cu Felix Bănilă, căruia i-a relatat pe scurt evenimentele”.

Acesta l-a contactat direct pe Felix Bănilă, ulterior confirmându-i că procurorul șef al DIICOT nu îl cunoaşte pe Costea Mihai şi nu a auzit de numele lui”.

În cursul cercetărilor, în data de 8 aprilie 2024, avocatul Marian Tudor l-a descris pe Virgil Pascu, „coleg din cadrul federației, fost polițist în Bacău, apropiat a lui Felix Bănilă”.

Avocatul Marian Tudor, membru în Comisia de Disciplină și Etică a FRF, (stânga) și Virgil Pascu, șeful Departamentului de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF (dreapta)

Îmi pare rău pentru domnul Costea. Nu ne-am dorit să fie condamnat. Am și spus că nu ne intersează vreo sancțiune penală pentru el. Denunțul nostru a fost un reflex de autoapărare. nimic altceva. S-a încercat compromiterea profesorului Mihai Lucan și a șefului DIICOT Felix Bănilă” Marian Tudor - avocat (membru în Comisia de Disciplină și Etică FRF), pentru GOLAZO.ro

Felix Bănilă, pentru GOLAZO.ro: „Nu pot nega că nu-l cunosc pe domnul Virgil Pascu. Mi-a făcut cunoștință cu avocatul Marian Tudor”

De ce Bacău? Fostul procuror-șef al DIICOT, Felix Bănilă, a explicat pentru GOLAZO.ro că legătura vine din perioada în care a lucrat acolo și îl cunoștea pe Virgil Pascu:

„Vă pot confirma că am fost citat în calitate de martor în acest dosar.

Nu pot nega că nu-l cunosc pe domnul Virgil Pascu. Ne știm din perioada în care am lucrat la Bacău. Și dumnealui lucra acolo. Dar destinele noastre s-au separat”.

Bănilă arată că rolul lui Pascu a fost strict acela de intermediar, făcându-i cunoștință cu avocatul Marian Tudor, apărătorul medicului anchetat de DIICOT.

„Domnul Pascu doar mi-a făcut cunoștință cu avocatul Marian Tudor, care îl reprezenta pe medicul care avea dosar la DIICOT.

A vrut să-mi explice despre propunerea pe care inculpatul i-a făcut-o clientului său că m-ar ști pe mine personal și că îl pot ajuta într-o speță. Exclus așa ceva!”.

„Am zis: «Nicio problemă». Mi-am arătat disponibilitatea”

Bănilă precizează că a acceptat întâlnirea pentru a clarifica situația, însă doar ca să ia act de ceea ce i se transmitea.

Omul a vrut să-mi aducă la cunoștință aceste lucruri și pe baza întâlnirii ulterioare s-a format acel dosar la DNA.

Avocatul l-a rugat pe domnul Pascu, pentru că ne știam de la Bacău, să mă întrebe dacă pot să mă întâlnesc cu dumnealui. Am zis: «Nicio problemă». Mi-am arătat disponibilitatea.

I-am spus domnului avocat despre ce este vorba, iar acesta mi-a dat niște detalii, să zic așa, început de dovadă”.

Avocatul Marian Tudor i-a predat înregistrările procurorului-șef DIICOT

Întâlnirea a avut, însă, o consecință majoră: avocatul i-a predat lui Bănilă primele dovezi, un suport de memorie cu înregistrări ale discuțiilor purtate de medic cu Mihai Costea.

„Mi-a predat și un suport de memorie pe care clientul dumnealui îl înregistrase pe domnul Costea cu privire la promisiunile pe care le făcea și discuția pe care a avut-o.

Am întocmit un referat pe care l-am pus la dispoziția procurorului de caz de la DIICOT împreună cu dovezile de la avocat”.

Deoarece traficul de influență nu era de competența DIICOT, cazul a fost direcționat către DNA. Ulterior, pe 5 octombrie 2018, după ce s-a clarificat că Mihai Costea nu avea nicio legătură reală cu Felix Bănilă, avocatul Marian Tudor a formulat denunțul oficial la DNA.

Felix Bănilă a ieșit la pensie (foto: Agerpres)

Pasaje din motivare cu declarațiile martorilor FRF

Virgil Pascu a fost audiat în cursul cercetării judecătorești în data de 07.04.2025. Acesta a declarat următoarele:

„Acum 7-8 ani, în perioada #########, nu-mi amintesc cu exactitate, colegul meu din cadrul FRF, ##### ######, m-a rugat să-i facilitez o întâlnire cu ##### ###### pentru o chestiune confidențială.

Am facilitat întâlnirea, ne-am întâlnit la un restaurant aflat pe B-dul Basarabiei, au discutat, după care ne-am despărțit.

Întrebare din partea instanței: V-a spus martorul ##### ###### despre ce dorește să discute cu martorul ##### ######?

Răspuns: Foarte puțin, chiar nu-mi mai amintesc și nu vreau să spun ceva să încalc jurământul, eu sunt cu sportul și nu m-a interesat.

Întrebare din partea instanței: Vă amintiți dacă l-ați sunat pe ##### ###### la solicitarea lui ##### ######?

Răspuns: Cred ## m-a întrebat dacă știu unde este ##### ###### și cu acea ocazie l-am sunat și era undeva în ###### dar nu mai rețin locația.

O întâlnire a avut loc la sediul FRF

#### întâlnire a avut loc la sediul FRF când aveam comisie de disciplină, puteau fi zilele de luni sau miercuri pentru că atunci aveam comisie.

La aproximativ o săptămână distanță ne-am întâlnit la restaurant. Eu am stat la masă cu ei pe timpul cât au discutat, dar nu am fost atent la discuție, urmăream un meci de fotbal și nici nu mă interesa ce vorbeau.

Întrebare din partea apărătorului inculpatului: #### martorul că ##### ###### îl apără pe ##### ##### într-un dosar instrumentat de DIICOT?

Răspuns: Nu, noi eram colegi de Federație, suntem și în prezent, dar activitatea noastră are legătură cu sportul și ##### ###### nu-mi povestea ce dosare penale are.

Judecătorii au apreciat că declarațiile martorilor, inclusiv cele venite din zona FRF, coroborate cu înregistrările, înscrisurile și expertizele grafoscopice demonstrează vinovăția lui Costea Mihai.

În consecință, acesta a fost condamnat la 4 ani de detenție pentru trafic de influență, fapta fiind comisă în stare de recidivă postexecutorie. Sentința nu este definitivă, poate fi atacată cu apel.

Ce a declarat fostul procuror-șef DIICOT în fața instanței

„Din câte îmi aduc aminte, spre finalul lunii septembrie 2018, în timp ce eram plecat din București, am primit un telefon de la o cunoștință din Bacău care în prezent lucrează în București, respectiv martorul ##### ######.

M-a întrebat dacă sunt în București și i-am spus că nu, eram undeva în ######, undeva în zona ####-#####-######. Am întrebat ce s-a întâmplat și mi-a spus să-l caut când mă întorc să vorbim ceva.

M-a întrebat și dacă am fost la Bacău și i-am spus că nu, dar urma să merg pentru că mai mergeam în weekenduri acasă.

La câteva zile distanță m-am întâlnit cu ##### ###### la o terasă de pe B-dul #########, ocazie cu care mi-a spus că un prieten de-al său care este avocat dorește să discute o chestiune personală cu mine.

La scurt timp a apărut și domnul avocat, martorul ##### ######, iar ##### ######, nedorind să participe la discuție, a stat deoparte.

##### ###### m-a întrebat dacă-l cunosc pe ###### #####, eu spunându-i că numele este unul destul de comun dar că nu-mi este cunoscut pe moment.

Mi-a relatat că are un client pe nume #####, care are un dosar pe rolul DIICOT, instrumentat de procurorul ###### ######, însă eu nu știam despre acel dosar, fiind numit de puțin timp.

În continuare, mi-a spus că domnul ##### a fost contactat de către ###### #####, acesta din urmă pretinzând că mă cunoaște, că este în relații foarte bune cu mine și că poate să-l ajute să-și rezolve problema cu dosarul penal.

Mi-a mai spus că i se pare o capcană, că acest ###### a revenit la clientul său, ocazie cu care clientul său l-a înregistrat în timp ce pretindea o sumă de bani.

La acel moment i-am spus că nu-mi vine să cred #### ce-mi spune, iar martorul ##### ###### mi-a dat un stick care conținea o înregistrare de 15-20 minute cu discuția dintre ###### ##### și ##### #####.

Totodată, mi-a înmânat niște bilețele colorate care conțineau însemnări ale sumelor de bani pretinse de către ###### #####, respectiv 20.000 euro pentru mine și 1.000 euro pentru cheltuieli.

I-am spus martorului ##### ###### că voi informa procurorul de caz despre aceste aspecte, iar ulterior am aflat că numele inculpatului ###### ##### nu era străin nici acestuia.

La acel moment am întocmit un referat în care am relatat discuția dintre mine și ##### ###### și totodată am predat materialele procurorului de caz.

La acel moment nu am știut dacă a fost sesizată DNA, dar ulterior, procurorul ####### mi-a confirmat telefonic că există o cauză pe rolul DNA având acest obiect”

