Elias Charalambous (44 de ani) i-a răspuns lui Valeriu Iftime (65 de ani), după ce finanțatorul clubului FC Botoșani a declarat că vrea să învingă FCSB pentru a provoca demiterea cipriotului.

Partida dintre FCSB și Botoșani va avea loc vineri, de la 20:30, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Răspunsul lui Elias Charalambous a fost dat în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu echipa antrenată de Leo Grozavu.

Patronul clubului din Moldova crede că o nouă înfrângere suferită de FCSB ar duce la demiterea lui Charalambous din funcția de antrenor al campioanei României.

Elias Charalambous, despre declarațiile lui Valeriu Iftime: „Eu am vise mai mari în viață”

Înainte de partida de vineri de la Botoșani cu FCSB, Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, a declarat că și-ar dori să o învingă pe campioana României pentru a fi demis Elias Charalambous.

Joi, antrenorul cipriot a reacționat la declarațiile finanțatorului clubului din Botoșani:

„Îmi pare rău dacă cel mai mare vis al lui este acesta. Eu am vise mai mari în viață, nu legate de alții. Am vise pentru mine și familia mea, nu vise pline de ură.

Îmi pare rău dacă acesta este cel mai mare vis al lui, nu pot spune nimic. Mă cunoașteți de trei ani, nu voi vorbi despre alți antrenori sau despre alți președinți.

Pentru mine asta arată nivelul unui antrenor și nivelul unei persoane, sunt aici să vorbesc despre fotbal. Îi respect pe toți și asta este cea mai mare parte a muncii mele aici.

Dacă încep să vorbesc despre asta și despre aia, nu este respect și, de asemenea, îmi scad foarte mult nivelul. Vreau să fiu amintit în România pentru caracterul meu, pentru respect, iar restul este pe plan secund pentru mine”, a declarat Elias Charalambous.

Valeriu Iftime i-a răspuns imediat lui Charalambous: „Dacă pleacă antrenorul e o bucurie în plus”

Imediat după răspunsul lui Elias Charalambous, Valeriu Iftime a avut o intervenție telefonică la Digi Sport:

„Eu aș vrea să îl demit pentru fotbalul românesc și pentru FCSB. Poate așa vine un antrenor care nu mai face compromisuri totale și le dă idei și altora.

Dacă unul vine și aleargă fotbaliști și altul face echipa, ăsta nu e antrenor. Ne află Europa, râde lumea de noi…suntem primitivi aici dacă patronul face echipa.

Eu am spus ca vreau să bat FCSB și, sigur, dacă pleacă și antrenorul e o bucurie în plus. Ei nu sunt antrenori nici unul, nici altul.

Domnul Becali nu e antrenor, e doar un patron cu prea multa voință care își bagă nasul în altă treabă și nici ăsta (n.r. - Charalambous) nu e antrenor pentru că îi face altul echipa”, a declarat Valeriu Iftime la Digi Sport.

Declarația de la care a pornit conflictul

Valeriu Iftime a declarat, miercuri, că „l-ar demite” pe antrenorul campioanei României dacă Botoșani va câștiga meciul direct. Totodată, patronul moldovenilor a criticat și conducerea roș-albaștrilor.

„Mi-e foarte teamă. Pentru noi nu e o mare tragedie dacă te bate FCSB. E o echipă foarte bună. Să te ferească Dumnezeu de lupul rănit sau leul rănit. Au nevoie de puncte.

L-aș demite pe antrenorul lor, e adevărat că de fapt acolo sunt doi antrenori. Pe domnul Becali nu-l demite nimeni, se demite singur dacă se va demite vreodată. Nimeni nu știe cine conduce și cum conduce, conduce cred domnul Becali multe lucruri, dar nu cred că e atât de radical.

Eu n-am vrut să îl supăr. După meciul cu Csikszereda, a intrat domnul Becali întâmplător la televizor, așa ca un pisoi (n.r. - și a spus): «Noi suntem o echipă slabă». Nu e niciodată pisoi domnul Becali. Acolo e ideea de a adormi presa”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit as.ro.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „ Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport