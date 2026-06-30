Reacția FRF Forul condus de Răzvan Burleanu a comentat adoptarea modificărilor aduse Legii 4

Federația Română de Fotbal (FRF) a emis un comunicat după ce Parlamentul României a adoptat, marți, proiectul pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive.

Inițiativa urmează să fie promulgată de Președintele României pentru a intra în vigoare.

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„Legea Paraschiv” stabilește noi reguli pentru siguranța și confortul spectatorilor, facilitează accesul persoanelor cu nevoi speciale, permite consumul controlat de băuturi alcoolice și organizarea legală a spectacolelor pirotehnice.

FRF salută adoptarea modificărilor privind Legea 4

Marți, inițiativa a fost votată în Parlament:

242 de voturi PRO

9 voturi CONTRA

34 de abțineri

A existat și un parlamentar care nu a dorit să voteze.

Astfel, după ce Parlamentul României a adoptat proiectul pentru modificarea și completarea Legii 4, FRF a emis un comunicat în care a salutat această decizie.

Forul condus de Răzvan Burleanu consideră că acest demers reprezintă un pas important pentru dezvoltarea fotbalului românesc și pentru a îmbunătăți experiența fanilor prezenți pe stadioane.

„Federația Română de Fotbal a fost implicată activ în procesul de elaborare și îmbunătățire a textului legislativ, prin participarea la consultări, alături de alte federații, cluburi, organizații de suporteri, LPF, AFAN și COSR, transmiterea de propuneri și susținerea unor modificări menite să contribuie la o organizare mai eficientă a evenimentelor sportive și la alinierea practicilor din România la standardele europene.

FRF consideră că dialogul instituțional dintre autorități, structurile sportive, cluburi, suporteri și celelalte părți implicate este esențial pentru construirea unui cadru legislativ echilibrat, care să asigure atât siguranța participanților, cât și dezvoltarea unei culturi pozitive a susținerii echipelor pe stadion”, a transmis FRF pe site-ul oficial.

Cele mai importante modificări din Legea 4, în forma inițiată de Ciprian Paraschiv

Proiectul de lege inițiat de Ciprian Paraschiv conține câteva modificări de impact. Cele mai importante sunt:

mai multe facilități pentru persoanele cu nevoi speciale : „Organizatorul trebuie să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv”.

: „Organizatorul trebuie să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv”. se va permite consumul de bere pe stadioane : „Organizatorul competiției va permite vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool și a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum, numai în pahare fără capac, din hârtie sau din material plastic”

În același timp, organizatorii vor fi obligați să afișeze, în locuri vizibile, „atenționări privind consumul responsabil de băuturi alcoolice”. Apoi, e interzis accesul oricărui spectator în stare de ebrietate ori sub influența substanțelor halucinogene. Sau va fi evacuat ulterior dacă va fi descoperit în stadion în starea respectivă.

spectacolele pirotehnice vor fi legale pe stadioane: „Organizatorul de competiții sau de jocuri sportive poate desfășura spectacole pirotehnice organizate doar de către o societate specializată și autorizată conform legii și doar pe stadioane”.

Așadar, nu fanii vor putea face aceste show-uri, cum s-a întâmplat până acum, ci doar firme specializate și autorizate. De altfel, spectatorilor le va fi în continuare interzis accesul în arene cu „făclii, torțe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene”.

În propunerea de modificare a legii apare și acest paragraf: „Accesul minorilor în zona rezervată spectacolului pirotehnic este strict interzis”. El sugerează că show-urile nu vor avea loc în tribune, ci la marginea terenului, într-o zonă securizată anterior, pentru că în tribune sunt minori.

O altă prevedere importantă care a fost adoptată este și posibilitatea ca stadioanele să fie ocupate până la limita locurilor admise, iar limita de ocupare de 90% a arenelor să fie eliminată.

„Federația Română de Fotbal va continua să susțină aplicarea responsabilă a acestor prevederi și colaborarea cu autoritățile competente și toate părțile implicate pentru a produce efecte pozitive în planul siguranței și al experienței trăite de public pe stadioanele din țară.

Adoptarea acestor modificări confirmă importanța unui cadru legislativ modern, echilibrat și orientat către nevoile reale ale fotbalului românesc, ale organizatorilor și ale suporterilor”, a mai adăugat FRF.

Ciprian Paraschiv: „Este o victorie a suporterilor”

Inițiatorul Ciprian Paraschiv a declarat pentru GOLAZO.ro:

„Este o victorie a suporterilor, în primul rând, a cluburilor și a tot sportului românesc. Prin această nouă lege putem spune că dăm oxigen unui ecosistem aflat în moarte clinică.

Practic, ajutăm din punct de vedere financiar cluburile, federațiile, și le dăm șansa suporterilor să trăiască meciurile la alt nivel, precum in Occident.

Ajutăm și mediul de business prin această lege. Tot sportul românesc are de câștigat, practic. Prin această lege intrăm și noi în lumea bună, în lumea civilizată”, a spus Ciprian Paraschiv, deputat AUR și inițiator al legii.

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