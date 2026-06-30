Austria vrea un nou ultramodern pentru naționala de fotbal, calificată în faza eliminatorie la CM 2026.

Iar primul proiect înaintat arată ca un adevărat OZN.

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Ambiționați de calificarea naționalei la turneul final după o așteptare de 28 de ani, austriecii se gândesc să construiască un nou stadion la Viena.

FOTO. Mega proiect unic de 700 mil. €! Arenă cu 60.000 de locuri pentru fotbal, concerte și... sărituri cu schiurile!

Ralf Rangnick, team managerul Austriei, este cel care insistă pentru ridicarea unei noi arenei care să ajute naționala să treacă la nivelul următor. Iar cancelarul Christian Stocker se numără printre susținătorii inițiativei.

„O să găsim o soluție pentru stadion, sunt convins. Când un astfel de profesionist care a avut succes are o opinie despre ce este necesar și util, oamenii trebuie să-l asculte”, a spus cancelarul, conform oe24.at.

Și există deja un proiect pentru o arenă multi funcțională realizat de Kurt Zochling, denumit Arena Austria. Stadionul ar costa în jur de 700 de milioane de euro și ar urma să găzduiască sporturi de vară, dar și de iarnă, inclusiv sărituri cu schiurile!

Stadionul ar fi unic în lume, una dintre peluze fiind de faptul trambulina pentru proba de sărituri! I-ar oferit arenei un aspect similar cu nava spațială Enterprise din seria Star Trek.

Ar benficia de mai multe unități modulare și mobile pentru ca stadionul să găzduiască meciuri de fotbal, fotbal american, handbal, tenis, volei pe plajă, sporturi de iarnă, BMX, motocross, dar și concerte.

Stadionul ar avea cel puțin 60.000 de locuri pentru fotbal, dar ar putea sări de 72.000 în funcție de evenimente. Și ar respecta cele mai riguroase standarde impuse de FIFA, UEFA și CIO.

Acesta ar beneficia și de o zonă comercială cu restaurante, săli de antrenamente, hotel și muzeu.

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