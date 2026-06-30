Stadion din Star Trek FOTO. Mega proiect unic de 700 mil. €! Arenă cu 60.000 de locuri pentru fotbal, concerte și... sărituri cu schiurile! +12 foto
Campionate

Stadion din Star Trek FOTO. Mega proiect unic de 700 mil. €! Arenă cu 60.000 de locuri pentru fotbal, concerte și... sărituri cu schiurile!

alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 18:02
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 18:02
  • Austria vrea un nou ultramodern pentru naționala de fotbal, calificată în faza eliminatorie la CM 2026.
  • Iar primul proiect înaintat arată ca un adevărat OZN.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ambiționați de calificarea naționalei la turneul final după o așteptare de 28 de ani, austriecii se gândesc să construiască un nou stadion la Viena.

Dan Petrescu, din nou în public FOTO. Unde a fost surprins „Bursucul” după  lunga absență cauzată de problemele de sănătate
Citește și
Dan Petrescu, din nou în public FOTO. Unde a fost surprins „Bursucul” după lunga absență cauzată de problemele de sănătate
Citește mai mult
Dan Petrescu, din nou în public FOTO. Unde a fost surprins „Bursucul” după  lunga absență cauzată de problemele de sănătate

FOTO. Mega proiect unic de 700 mil. €! Arenă cu 60.000 de locuri pentru fotbal, concerte și... sărituri cu schiurile!

Ralf Rangnick, team managerul Austriei, este cel care insistă pentru ridicarea unei noi arenei care să ajute naționala să treacă la nivelul următor. Iar cancelarul Christian Stocker se numără printre susținătorii inițiativei.

„O să găsim o soluție pentru stadion, sunt convins. Când un astfel de profesionist care a avut succes are o opinie despre ce este necesar și util, oamenii trebuie să-l asculte”, a spus cancelarul, conform oe24.at.

Și există deja un proiect pentru o arenă multi funcțională realizat de Kurt Zochling, denumit Arena Austria. Stadionul ar costa în jur de 700 de milioane de euro și ar urma să găzduiască sporturi de vară, dar și de iarnă, inclusiv sărituri cu schiurile!

Proiect Arena Austria (5).jpg
Proiect Arena Austria (5).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Proiect Arena Austria (1).jpg Proiect Arena Austria (2).jpg Proiect Arena Austria (3).jpg Proiect Arena Austria (4).jpg Proiect Arena Austria (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Stadionul ar fi unic în lume, una dintre peluze fiind de faptul trambulina pentru proba de sărituri! I-ar oferit arenei un aspect similar cu nava spațială Enterprise din seria Star Trek.

Ar benficia de mai multe unități modulare și mobile pentru ca stadionul să găzduiască meciuri de fotbal, fotbal american, handbal, tenis, volei pe plajă, sporturi de iarnă, BMX, motocross, dar și concerte.

Stadionul ar avea cel puțin 60.000 de locuri pentru fotbal, dar ar putea sări de 72.000 în funcție de evenimente. Și ar respecta cele mai riguroase standarde impuse de FIFA, UEFA și CIO.

Acesta ar beneficia și de o zonă comercială cu restaurante, săli de antrenamente, hotel și muzeu.

Citește și

„Mi se face rău la stomac” Elevii lui Koeman, luați la țintă după eliminare: „El a executat 1.423 de penalty-uri! Nu l-am văzut niciodată făcând așa ceva”
Campionatul Mondial
14:54
„Mi se face rău la stomac” Elevii lui Koeman, luați la țintă după eliminare: „El a executat 1.423 de penalty-uri! Nu l-am văzut niciodată făcând așa ceva”
Citește mai mult
„Mi se face rău la stomac” Elevii lui Koeman, luați la țintă după eliminare: „El a executat 1.423 de penalty-uri! Nu l-am văzut niciodată făcând așa ceva”
„O victorie a suporterilor” Modificările propuse de AUR la Legea 4 au trecut de Parlament! Ce se schimbă pe stadioanele din România
Diverse
13:03
„O victorie a suporterilor” Modificările propuse de AUR la Legea 4 au trecut de Parlament! Ce se schimbă pe stadioanele din România
Citește mai mult
„O victorie a suporterilor” Modificările propuse de AUR la Legea 4 au trecut de Parlament! Ce se schimbă pe stadioanele din România

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
austria STADION sarituri cu schiurile viena arena austria
Știrile zilei din sport
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Superliga
30.06
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Citește mai mult
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Campionatul Mondial
30.06
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Citește mai mult
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Tenis
30.06
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Citește mai mult
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Continuă plecările la Dinamo  Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Superliga
30.06
Continuă plecările la Dinamo Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Citește mai mult
Continuă plecările la Dinamo  Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
09:33
„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești
„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești
08:30
Franța, ce show! Norvegia și Mexic merg și ele mai departe în optimi » Programul următoarelor meciuri
Franța, ce show! Norvegia și Mexic merg și ele mai departe  în optimi » Programul următoarelor meciuri
00:10
Învinsă la revenirea la Wimbledon Serena Williams, out în primul tur » Fosta lideră mondială a pierdut în fața unei jucătoare de 20 de ani
Învinsă la revenirea la Wimbledon Serena Williams, out în primul tur » Fosta lideră mondială a pierdut în fața unei jucătoare de 20 de ani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Top stiri
Cum arată  stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Superliga
30.06
Cum arată stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Citește mai mult
Cum arată  stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Baschet
30.06
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Citește mai mult
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Liga Campionilor
30.06
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Citește mai mult
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația
B365
04:11
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația
Citește mai mult
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 21 rapid 18 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share