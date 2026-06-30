„O victorie a suporterilor” Modificările propuse de AUR la Legea 4 au trecut de Parlament! Ce se schimbă pe stadioanele din România

Parlamentul României a adoptat, marți, proiectul pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive.

Inițiativa cunoscută drept „Legea Paraschiv” urmează să fie promulgată de Președintele României pentru a intra în vigoare.

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Deputatul Ciprian Paraschiv, președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport și membru AUR, a elaborat un proiect de lege menit să reformeze cadrul legislativ actual.

Ulterior, deputatul PNL Ionuț Stroe, fost ministru al Sportului în 2019-2020, a depus un proiect alternativ, prin care a generat un conflict public între cele două inițiative legislative.

„Legea Paraschiv” a trecut de Parlament

„Legea Paraschiv” stabilește noi reguli pentru siguranța și confortul spectatorilor, facilitează accesul persoanelor cu nevoi speciale, permite consumul controlat de băuturi alcoolice și organizarea legală a spectacolelor pirotehnice.

Marți, inițiativa a fost votată în Parlament:

242 de voturi PRO

9 voturi CONTRA

34 de abțineri

A existat și un parlamentar care nu a dorit să voteze.

Ciprian Paraschiv: „Este o victorie a suporterilor”

Inițiatorul Ciprian Paraschiv a declarat pentru GOLAZO.ro:

„Este o victorie a suporterilor, în primul rând, a cluburilor și a tot sportului românesc. Prin această nouă lege putem spune că dăm oxigen unui ecosistem aflat în moarte clinică.

Practic, ajutăm din punct de vedere financiar cluburile, federațiile, și le dăm șansa suporterilor să trăiască meciurile la alt nivel, precum in Occident.

Ajutăm și mediul de business prin această lege. Tot sportul românesc are de câștigat, practic. Prin această lege intrăm și noi în lumea bună, în lumea civilizată”, a spus Ciprian Paraschiv, deputat AUR și inițiator al legii.

Cele mai importante modificări din Legea 4, în forma inițiată de Ciprian Paraschiv

Proiectul de lege inițiat de Ciprian Paraschiv conține câteva modificări de impact. Cele mai spectaculoase sunt:

mai multe facilități pentru persoanele cu nevoi speciale : „Organizatorul trebuie să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv”.

: „Organizatorul trebuie să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv”. se va permite consumul de bere pe stadioane : „Organizatorul competiției va permite vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool și a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum, numai în pahare fără capac, din hârtie sau din material plastic”

În același timp, organizatorii vor fi obligați să afișeze, în locuri vizibile, „atenționări privind consumul responsabil de băuturi alcoolice”. Apoi, e interzis accesul oricărui spectator în stare de ebrietate ori sub influența substanțelor halucinogene. Sau va fi evacuat ulterior dacă va fi descoperit în stadion în starea respectivă.

spectacolele pirotehnice vor fi legale pe stadioane: „Organizatorul de competiții sau de jocuri sportive poate desfășura spectacole pirotehnice organizate doar de către o societate specializată și autorizată conform legii și doar pe stadioane”.

Așadar, nu fanii vor putea face aceste show-uri, cum s-a întâmplat până acum, ci doar firme specializate și autorizate. De altfel, spectatorilor le va fi în continuare interzis accesul în arene cu „făclii, torțe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene”.

În propunerea de modificare a legii apare și acest paragraf: „Accesul minorilor în zona rezervată spectacolului pirotehnic este strict interzis”. El sugerează că show-urile nu vor avea loc în tribune, ci la marginea terenului, într-o zonă securizată anterior, pentru că în tribune sunt minori.

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