„Poate veni avalanșa peste Burleanu” A votat împotriva președintelui FRF și avertizează: „Vom solicita clarificări despre bani”

Auraș Brașoveanu, președinte United Galați (Liga 1 - futsal), denunță conducerea autoritară a FRF, presiunile asupra membrilor și lipsa de transparență în alocarea fondurilor pentru fotbalul în sală, după realegerea lui Răzvan Burleanu pentru al patrulea mandat.

Apar critici dure la adresa conducerii Federației Române de Fotbal după Adunarea Generală tensionată din 18 martie, în care Răzvan Burleanu a fost reales pentru al patrulea mandat la conducerea FRF, în ciuda statutului care limitează funcția de președinte la trei mandate.

Auraș Brașoveanu, avertisment pentru Răzvan Burleanu: „E clar că cele 5 voturi reprezintă și un mesaj”

Auraș Brașoveanu, președinte executiv al clubului de fotbal în sală United Galați, acuză lipsa de transparență, presiuni și un mod autoritar de conducere.

Domnule Brașoveanu, clubul United Galați este unul dintre cei cinci membri ai FRF care i-au acordat votul contracandidatului președintelui Răzvan Burleanu, Ilie Drăgan. Cum comentați aceste 5 voturi?

E clar că reprezintă și un mesaj. Situația nu e chiar atât de roz pe cât o prezintă în totalitate președintele Burleanu. Nu. Trebuie să-i dea de gândit domnului Burleanu. Dar nu-i dă.



Din contră, în tot speech-ul lui, a înfierat acele cinci adeziuni sau șase pe care le-a primit domnul Ilie Drăgan pentru a candida.



Le-a înfierat: „Ăia sunt excepții. Ăia sunt răul fotbalului. Ăia sunt populiști. Ăia nu sunt de acord cu dezvoltarea. Ăia nu sunt de acord cu nu știu ce”.

„Se poate declanșa o adevărată avalanșă peste Răzvan Burleanu”

Credeți că poate produce vreun șoc în fotbalul românesc aceste cinci voturi împotriva lui Răzvan Burleanu?

Poate genera. Sunt convins că, în anumite condiții, dintr-un simplu fulg se poate declanșa o adevărată avalanșă peste Răzvan Burleanu. Însă, repet, totul depinde de anumiți factori. Asta nu înseamnă că îmi doresc așa ceva, Doamne ferește.

Despre scandalul Ilie Drăgan: „Răzvan Burleanu s-a spălat pe mâini. A aruncat vina pe membrii”

Cum ați perceput incidentul în care Ilie Drăgan nu a mai fost lăsat să-și susțină discursul și s-a încercat evacuarea lui de către bodyguarzi?

Din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat în cadrul Adunării Generale a fost o greșeală. Totul că s-a întors împotriva noastră, a membrilor Adunării Generale. Și explic de ce.



În momentul când i s-a reproșat președintelui Burleanu faptul că n-a fost lăsat domnul Drăgan să vorbească, s-a spălat foarte ușor pe mâni.

Adică?

A spus: „Eu? Nu eu”. Ca și cum, dacă ar fi depins de el, l-ar fi lăsat pe Ilie Drăgan să-și țină discursul. A adăugat: „Așa au hotărât membrii afiliați. Ați văzut, au cerut, au votat”.

Practic, s-a spălat pe mâini și a dat totul pe seama membrilor afiliați.



Nu știu dacă e corect să-ți asumi doar realizările și, în același timp, când apar nerealizări sau lucruri care nu merg bine, să te speli pe mâini și să arunci vina pe alții. „Membrii afiliați au făcut, membrii afiliați au dres”. Lucrul ăsta, pur și simplu, nu e adevărat. Și să vă mai spun ceva.

„Ori te supui, ori ești în afară”

Vă rog.

Potrivit statutului, la Adunările Generale trebuie făcută o listă a vorbitorilor, dar de data asta nu s-a vrut. Eu chiar am cerut să mă înscriu pe lista vorbitorilor, dar mi s-a spus că nu există. Răspunsul a fost: „Dacă zice statutul care e problema?”.

Nu sunteți o persoană foarte agreată de conducerea FRF. De ce?

Faptul că îndrăznesc să semnalez că anumite lucruri care nu sunt în regulă deranjează și mi se spune că sunt populist, anarhist, că sunt împotriva dezvoltării, împotriva la tot.



Pentru cei din Federație tot ce înseamnă dezvoltare trebuie să aibă o singură direcție și atât: „Ori te supui, ori ești în afară”.

„Burleanu s-a schimbat radical după ce a fost ales în unanimitate, în 2022”

Puteți explica motivul pentru care United Galați a susținut candidatura lui Ilie Drăgan?

Sigur. Clubul a decis să susțină candidatura domnului Drăgan ca semnal de alarmă, ca un strigăt, că lucrurile trebuie să se schimbe. Nu din populism, cum s-a adresat în plenul a Adunării Generale președintele Burleanu. Că nu cred că e cineva mai populist ca dumnealui. Nu cred.

Ce îi reproșați președintelui Răzvan Burleanu?

Am constatat că între 2014 și 2022 ședințele Comitetului Executiv erau complet diferite față de modul în care se desfășurau în perioada în care președinte era Mircea Sandu. Diferite ca abordare, ca stil, ca tot.



Începând cu 2022, după ce Burleanu a fost ales în unanimitate, lucrurile s-au schimbat radical, devenind chiar mai rigide decât în vremea lui Mircea Sandu.



Din acel moment, dialogul și colaborarea au dispărut aproape complet. Deciziile au început să fie impuse, nu discutate. I-am transmis acest lucru și domnului președinte la momentul oportun.

„ S-au făcut presiuni mari să nu intru în Comitetul Executiv al FRF”

V-ați înscris pe lista candidaților pentru Comitetul Executiv, dar v-ați retras înaintea votului. Ce s-a întâmplat?

M-am înscris inițial pentru a trage un semnal de alarmă și a provoca o dezbatere asupra problemelor reale din fotbalul de sală. Cunosc sistemul, știu cum se procedează și am zis că e singura metodă de a fi ascultat.



Scopul nu a fost să devin neapărat membru al Comitetului Executiv. Pe măsură ce s-a apropiat votul, am simțit că unii dintre colegii mei se aflau sub presiune.

Puteți detalia?

Știu foarte bine că au primit o mulțime de telefoane și mesaje, toate menite să îi facă atenți la drumul pe care merg, să nu se gândească că ar putea vota vreodată cu mine. Am simțit această presiune. Chiar și în seara dinaintea alegerilor, au primit mesaje de față cu mine.



Nu voi da nume, cine le-a trimis sau cine le-a orchestrat, dar tensiunea era palpabilă. În acea seară s-a conturat decizia de a renunța, considerând că e mai bine pentru toată lumea.

Federația nu folosește, într-adevăr, bani publici, dar este beneficiara directă a banilor publici investiți în fotbal. În baza acestor proiecte care sunt susținute 80% din bani publici, FRF poate accesa fonduri UEFA și de la FIFA. Deci nu mai veni să spui că noi nu folosim bani publici și nu ne supunem controalelor. E o minciună. Pentru că banii publici susțin activitatea Federației. Auraș Brașoveanu, președinte executiv United Galați (fotbal în sală)

„Sunt situații gri în fotbalul românesc, iar Răzvan Burleanu știe foarte bine asta”

Și astfel i-ați lăsat calea liberă domnului Vornicu pentru un nou mandat în Comitet.

Colegii chiar au apreciat gestul și m-au felicitat pentru că am avut tăria de caracter să mă retrag. Chiar dacă domnul Vornicu a avut, să spun, 99% din voturi, mai puțin votul meu, eu îi transmit pe această cale că e un vot artificial, e un vot impus.



Nu a fost voința tuturor, iar el știe lucrul ăsta, dar a profitat de situație, ca să nu zic altfel. Cert este că în toată perioada asta, că am discutat cu mai mulți colegi, Vornicu nu a venit să propună colegilor vreun proiect, vreun program. Nimic. Nimic. Toată discuția s-a limitat, „Dacă este Brașoveanu, vor fi mari probleme. Se stopează tot”. Atât.

Sunt situații gri în fotbalul românesc, iar Răzvan Burleanu știe foarte bine asta. La Adunarea Generală din iunie 2024, printre noi erau un nou membru, abia intrat în fenomen. A întrebat: „Dom'le, am și eu niște probleme. Cum să fac?”. Cineva foarte binevoitor i-a spus: „Tot ce vrei să rezolvi, trebuie să suni la o anumită persoană”. Omul a întrebat: „Păi de ce?”. Și i s-a răspuns: „Pentru că așa se rezolvă lucrurile”. Și starea asta, de fapt, e continuă. A rămas omul perplex. Asta-i problema fotbalului românesc. Auraș Brașoveanu, președinte executiv United Galați (fotbal în sală)

„Vrem lămuriri pentru milioanele de euro din proiectele de la UEFA și FIFA”

Cât din veniturile de 43 de milioane de euro menționate de Răzvan Burleanu alocă FRF pentru futsal?

Stați puțin că nu chiar e așa. S-a scris că ar fi nu știu ce probleme cu acele 43 de milioane. Ce pot să spun este că președintele Burleanu, în urma discuției cu mine în care am reproșat că în ultimul an s-a investit foarte puțin în fotbalul în sală, a spus: „Cum, că am investit 800 și ceva de mii de euro”. Oamenii au început imediat să facă socoteli, dar nu prea le ies calculele.

Cum adică?

Pur și simplu. Mai mult, în această perioadă s-au efectuat două plăți către fotbalul în sală. Unii au primit o sumă, alții alte sume. Și asta se întâmplă de ani de zile, fără ca cineva să știe exact motivele.



Unii primesc un leu, alții 50 de bani, iar alții 1,25 lei. De ce? Pentru că nu există dispoziții economice clare, cum sunt în celelalte segmente. Orice întrebare adresată este întâmpinată cu „nu știu” sau „habar n-am”, fără nicio claritate.



Pe noi nu ne-a întrebat niciodată nimeni nimic, tot timpul s-a decis în privința milioanelor de euro din proiectele de la UEFA și FIFA. Vrem lămuriri. Și mai am o întrebare legată de bani.

Am avut o discuție mai contondentă cu Burleanu, prin care am atras atenția că pentru futsal a fost folosit 0,3% din bugetul federației pentru dezvoltare. Deci 0,3%, mergând pe ideea că dumnealui în programul de candidatură din 2014 a promis între 2% și 3%. De aceea i-am atras atenția că nu prea se ține de cuvânt și l-a deranjat. Auraș Brașoveanu, președinte executiv United Galați (fotbal în sală)

„Venituri în avans pentru perioada 2028-2032 . Se încalcă statutul”

Vă ascult.

În raportul financiar prezentat în cadrul Adunării Generale, apare la un moment dat o sumă de 152 de milioane de lei ca venituri în avans pentru perioada 2024-2028, ceea ce este perfect regulamentar și conform statutului. Însă apare și o diferență foarte mare pentru perioada 2028–2032. Aceasta înseamnă încălcarea statutului.



Conform regulilor, poți atrage bani doar pentru proiecte și programe care se încadrează în cei patru ani de mandat. În bilanț sunt trecute sume atrase în avans, însă nu știu dacă acestea au fost doar facturate sau și încasate, pentru că nu am întrebat. Nu am avut ocazia, fiindcă a fost organizat un pachet de 6-7 puncte pe Ordinea de zi privind latura financiară, supus rapid la vot.

Vom pune întrebări și vom solicita clarificări despre bani, chiar dacă deranjăm. Sunt situații în care apar plăți salariale sau cheltuieli pentru servicii executate de terți, unele sume fiind de peste zece ori mai mari decât altele, fără ca cineva să știe exact ce includ „alte servicii”. Auraș Brașoveanu, președinte executiv United Galați (fotbal în sală)

