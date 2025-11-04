Reacția FRF  Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar”

Federația Română de Fotbal a reacționat pentru GOLAZO.ro, după incidentele reprobabile de la meciul dintre Universitatea Craiova U17 și Rapid U17, scor 5-1.

La partida din etapa a doua a Ligii Elitelor, un părinte al unui jucător de la formația olteană a fost bătut de către fanii formației adverse.

Conflictul s-a iscat după ce jucătorul oltenilor, Rareș Ecobici, marcator în meci, a fost faultat dur de un adversar, moment în care tatăl acestuia a început să-l înjure pe adversarul fiului său.

Reacția FRF după ce părintele unui jucător de la U Craiova U17 a fost bătut de părinții adversarilor

FRF a oferit o reacție pentru GOLAZO.ro referitor la incidentele de la Craiova. Forul de conducere al fotbalului din România condamnă acțiunile violente și anunță că se vor lua măsuri împotriva celor vinovați.

Federația a mai anunțat că a fost deschis un dosar la comisiile jurisdicționale, urmând ca acest caz să fie analizat în conformitate cu regulamentele în vigoare.

Comunicatul FRF:

„Federația Română de Fotbal a luat act de incidentele petrecute la partida dintre Universitatea Craiova U17 și Rapid U17 și își exprimă profunda îngrijorare față de situația relatată.

FRF se dezice ferm de orice formă de comportament violent, abuziv sau lipsit de respect, fie că provine din partea participanților direcți la joc sau din partea spectatorilor.

Astfel de manifestări nu își au locul în fotbalul românesc, cu atât mai puțin la competițiile de copii și juniori. Incidentul este regretabil și sperăm să rămână un caz izolat. Credem că este esențial să nu existe astfel de experiențe în fotbalul românesc, indiferent de nivelul competițional.

Federația Română de Fotbal acordă o importanță deosebită protecției juniorilor și siguranței mediului în care aceștia se formează și derulează constant proiecte de educație și conștientizare, dintre care menționăm platforma B.R.A.V.O. , o inițiativă a Federației Române de Fotbal care promovează siguranța, respectul și echilibrul emoțional în sport.

Prin BRAVO, FRF pune la dispoziția părinților, copiilor și antrenorilor resurse educaționale, ghiduri de bune practici, ateliere și campanii care sprijină dezvoltarea unui mediu sănătos și sigur pentru toți participanții din fotbalul juvenil.

În ceea ce privește incidentul menționat, putem confirma că, având în vedere raportul arbitrului, a fost deschis un dosar la comisiile jurisdicționale din cadrul FRF, care vor analiza situația conform regulamentelor în vigoare.

În încheiere, FRF dorește să își reafirme angajamentul său ferm pentru protejarea tinerilor sportivi și consolidarea unui climat bazat pe respect, siguranță și educație în fotbalul românesc”.

Ce s-a întâmplat la U Craiova U17 - Rapid U17

Un grup de suporteri rapidiști au bătut un părinte al unui jucător de la formația olteană. Totul a pornit după ce fiul acestui a fost faultat dur.

Ulterior, Ciprian Ecobici, părintele vătămat, l-a înjurat pe tânărul jucător rapidist, moment în care părinții juniorilor de la Rapid l-au lovit în repetate rânduri.

Ca urmare a celor întâmplate, acesta s-a ales cu mai multe leziuni grave, urmând a fi operat.

