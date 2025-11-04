Reacția FRF  Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar”
FRF, U Craiova, Rapid FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Diverse

Reacția FRF Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar”

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 23:14
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 23:43
  • Federația Română de Fotbal a reacționat pentru GOLAZO.ro, după incidentele reprobabile de la meciul dintre Universitatea Craiova U17 și Rapid U17, scor 5-1.

La partida din etapa a doua a Ligii Elitelor, un părinte al unui jucător de la formația olteană a fost bătut de către fanii formației adverse.

Conflictul s-a iscat după ce jucătorul oltenilor, Rareș Ecobici, marcator în meci, a fost faultat dur de un adversar, moment în care tatăl acestuia a început să-l înjure pe adversarul fiului său.

Record în Liga Campionilor Cine e puștiul lui Arsenal, cel mai tânăr jucător din istoria UCL
Citește și
Record în Liga Campionilor Cine e puștiul lui Arsenal, cel mai tânăr jucător din istoria UCL
Citește mai mult
Record în Liga Campionilor Cine e puștiul lui Arsenal, cel mai tânăr jucător din istoria UCL

Reacția FRF după ce părintele unui jucător de la U Craiova U17 a fost bătut de părinții adversarilor

FRF a oferit o reacție pentru GOLAZO.ro referitor la incidentele de la Craiova. Forul de conducere al fotbalului din România condamnă acțiunile violente și anunță că se vor lua măsuri împotriva celor vinovați.

Federația a mai anunțat că a fost deschis un dosar la comisiile jurisdicționale, urmând ca acest caz să fie analizat în conformitate cu regulamentele în vigoare.

Comunicatul FRF:

„Federația Română de Fotbal a luat act de incidentele petrecute la partida dintre Universitatea Craiova U17 și Rapid U17 și își exprimă profunda îngrijorare față de situația relatată.

FRF se dezice ferm de orice formă de comportament violent, abuziv sau lipsit de respect, fie că provine din partea participanților direcți la joc sau din partea spectatorilor.

Astfel de manifestări nu își au locul în fotbalul românesc, cu atât mai puțin la competițiile de copii și juniori. Incidentul este regretabil și sperăm să rămână un caz izolat. Credem că este esențial să nu existe astfel de experiențe în fotbalul românesc, indiferent de nivelul competițional.

Federația Română de Fotbal acordă o importanță deosebită protecției juniorilor și siguranței mediului în care aceștia se formează și derulează constant proiecte de educație și conștientizare, dintre care menționăm platforma B.R.A.V.O., o inițiativă a Federației Române de Fotbal care promovează siguranța, respectul și echilibrul emoțional în sport.

Prin BRAVO, FRF pune la dispoziția părinților, copiilor și antrenorilor resurse educaționale, ghiduri de bune practici, ateliere și campanii care sprijină dezvoltarea unui mediu sănătos și sigur pentru toți participanții din fotbalul juvenil.

În ceea ce privește incidentul menționat, putem confirma că, având în vedere raportul arbitrului, a fost deschis un dosar la comisiile jurisdicționale din cadrul FRF, care vor analiza situația conform regulamentelor în vigoare.

În încheiere, FRF dorește să își reafirme angajamentul său ferm pentru protejarea tinerilor sportivi și consolidarea unui climat bazat pe respect, siguranță și educație în fotbalul românesc”.

Ce s-a întâmplat la U Craiova U17 - Rapid U17

Un grup de suporteri rapidiști au bătut un părinte al unui jucător de la formația olteană. Totul a pornit după ce fiul acestui a fost faultat dur.

Ulterior, Ciprian Ecobici, părintele vătămat, l-a înjurat pe tânărul jucător rapidist, moment în care părinții juniorilor de la Rapid l-au lovit în repetate rânduri.

Ca urmare a celor întâmplate, acesta s-a ales cu mai multe leziuni grave, urmând a fi operat.

Citește și

„CSA nu va lua nimic”  FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere”
Superliga
22:50
„CSA nu va lua nimic” FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere”
Citește mai mult
„CSA nu va lua nimic”  FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere”
Record în Liga Campionilor Cine e puștiul lui Arsenal, cel mai tânăr jucător din istoria UCL
Liga Campionilor
22:37
Record în Liga Campionilor Cine e puștiul lui Arsenal, cel mai tânăr jucător din istoria UCL
Citește mai mult
Record în Liga Campionilor Cine e puștiul lui Arsenal, cel mai tânăr jucător din istoria UCL

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
FRF bataie SCANDAL liga elitelor
Știrile zilei din sport
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali
Superliga
04.11
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali
Citește mai mult
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!”
Superliga
04.11
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!”
Citește mai mult
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!”
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer
Superliga
04.11
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer
Citește mai mult
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final
Liga Campionilor
04.11
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real. Ce a dictat în final
Citește mai mult
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:10
Poliția nu știe nimic?! Cum se implică autoritățile din România în controlul jocurilor de noroc ilegale, care afectează jucătorii și statul
Poliția nu știe nimic?! Cum se implică autoritățile din România în controlul jocurilor de noroc ilegale, care afectează jucătorii și statul
22:50
„CSA nu va lua nimic” FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere”
„CSA nu va lua nimic”  FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere”
23:14
Reacția FRF Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar”
Reacția FRF  Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar”
23:32
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real. Ce a dictat în final
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Top stiri din sport
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”
Diverse
04.11
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”
Citește mai mult
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
Campionate
04.11
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
Citește mai mult
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată
Campionate
04.11
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată
Citește mai mult
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 VIDEO. Părintele unui jucător oltean a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână”
Superliga
04.11
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 VIDEO. Părintele unui jucător oltean a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână”
Citește mai mult
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 VIDEO. Părintele unui jucător oltean a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 28 rapid 18 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share