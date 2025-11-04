Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 VIDEO. Părintele unui jucător oltean a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână”
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 VIDEO. Părintele unui jucător oltean a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână”

Vlad Nedelea , Ștefan Neda
Publicat: 04.11.2025, ora 13:31
Actualizat: 04.11.2025, ora 16:44
  • Scene ireale au avut loc în timpul partidei Universitatea Craiova U17 - Rapid U17, scor 5-1, care s-a disputat duminică, în etapa #2 din play-off-ul Ligii Elitelor.
  • Tatăl unuia dintre jucătorii oltenilor a fost bătut de un grup de părinți ai rapidiștilor, iar GOLAZO.ro a obținut o reacție din partea acestuia.

Conflictul s-a iscat după ce jucătorul oltenilor, Rareș Ecobici, marcator în meci, a fost faultat dur de un adversar, moment în care tatăl acestuia a început să-l înjure pe adversarul fiului său.

Tatăl unui jucător de la U Craiova a fost bătut de părinții adversarilor

După reacția tatălui lui Rareș Ecobici, mai mulți părinți ai giuleștenilor au sărit la bătaie, iar acesta s-a ales cu răni grave și urmează si fie operat. Despre subiect a scris și gsp.ro.

„Trebuie sa mă operez, am fracturat osul de la mandibulă, e nevoie să-mi pună niște șuruburi și o plăcuță de titan. 60 de zile voi vorbi cu mari dificultăți și voi mânca numai cu paiul.

Sigur, am greșit că am înjurat, la fotbal te mai exteriorizezi, nu spun că e în regulă, dar de aici până la bătaie e mult. Nu mi-am dat seama că sunt în zona rapidiștilor în tribună, eram la Craiova, nu mă gândeam. M-am exteriorizat și ei au sărit să lovească.

Eram și cu fetița mea de 11 ani de mână. Din fericire și ea, și băiatul meu, au fost puțin șocați de cele întâmplate, dar și-au revenit. Fac sport amândoi și sunt obișnuiți cu țipete și altele”, a declarat Ciprian Ecobici, pentru GOLAZO.ro.

De asemenea, bărbatul agresat a transmis că va depune plângere penală. În plus, cere Federației mai multă atenție pentru incidentele de acest fel.

„Să mă sune cineva de la Rapid? Nimeni și nici nu accept! Voi merge în instanță. Îmi iau toate actele necesare, am avocat și tot ce trebuie. Merg la Poliție acum să dau declarație, apoi să-mi scot certificatul medico-legal și mergem mai departe.

Mă ajută și cei de la club. Domnul Pretorian e lângă mine, îmi pune la dispoziție toate filmările necesare. Sunt băiat cu studii, sunt inginer, nu pot să mă bat pe stadion, puteam riposta, dar nu fac așa ceva.

Din păcate, e un eveniment care se perpetuează. Probleme de genul acesta sunt tot mai multe la meciurile de copii și juniori, ceea ce nu e normal. Nu e în regulă să se ajungă la violență, totul se putea calma cu o discuție acolo. Federația ar trebui să fie atentă la ce e prin tribune pe la meciurile de juniori”, a mai explicat Ciprian Ecobici.

Vasile Maftei: „Nu poți să stai să-ți înjure cineva copilul, dar nu sunt de acord cu ce a făcut”

Director al Centrului de Juniori ai Rapidului, Vasile Maftei a venit și el cu o reacție, după ce a fost acuzat că nu a intervenit în conflict.

„Era un suporter al Craiovei în sectorul nostru și îi tot înjura pe copii. S-a întâmplat că acel părinte se afla chiar lângă tatăl fotbalistului pe care îl înjura. L-a înjurat de mai multe ori, acesta i-a spus să se oprească, dar a răbufnit în cele din urmă.

Nu-i caut scuze, nu-l apăr, dar nu poți să stai să-ți înjure cineva copilul, dar nu sunt de acord cu ce a făcut. Totodată, și părintele respectiv era extrem de recalcitrant, nu e ok să înjuri copii. Au intervenit cei de pe lângă, e treaba organizatorilor să asigure paza.

Am interveni și noi, dar e complicat. Te poți alege cu un pumn în gură. O să am o discuție cu cei implicați. Le voi explica faptul că nu e ok ce a făcut, că nu trebuiau să reacționeze așa. Victima să facă plângere, să anunțe autoritățile, vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Maftei, pentru Gazeta Sporturilor.

