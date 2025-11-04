Record în Liga Campionilor Cine e puștiul lui Arsenal, cel mai tânăr jucător din istoria UCL
Mikel Arteta i-a oferit 17 minute puștiului Max Dowman, care a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care evoluează în Liga Campionilor. Foto: Imago
Liga Campionilor

Record în Liga Campionilor Cine e puștiul lui Arsenal, cel mai tânăr jucător din istoria UCL

alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 22:37
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 22:37
  • Record istoric stabilit la duelul dintre Slavia Praga și Arsenal (0-3).
  • Mikel Arteta i-a oferit 17 minute puștiului Max Dowman, care a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care evoluează în Liga Campionilor.

Arsenal își continuă parcursul perfect în UCL, unde a bifat a patra victorie în patru runde și a ajuns la un golaveraj de 11-0.

Record în Liga Campionilor! Cine e puștiul lui Arsenal, cel mai tânăr jucător din istoria UCL

La scorul de 3-0, Arteta a decis să îi ofere tânărului Max Dowman debutul și în Liga Campionilor, după ce a apucat deja să bifeze câte două meciuri în Premier League și Cupa Ligii.

Record în Liga Campionilor Cine e puștiul lui Arsenal, cel mai tânăr jucător din istoria UCL

Puștiul de nici 16 ani a intrat pe teren în minutul 73, când l-a înlocuit pe Trossard. Arteta i-a oferit și toate condițiile, l-a lăsat în extrema dreaptă și l-a mutat pe Saka în stânga.

Astfel, după ce a devenit al doilea cel mai tânăr jucător care debutează în Premier League, dar și pentru Arsenal, depășit doar de colegul Ethan Nwaneri, Dowman a devenit și cel mai tânăr jucător din istoria Ligii Campionilor.

La doar 15 ani și 308 zile, acesta a doborât recordul deținut de Youssoufa Moukoko, care debutase pentru Dortmund la 16 ani și 18 zile.

Dowman este unul dintre marile talente ale fotbalului englez. Acesta se pregătește încă de la 14 ani alături de echipa mare a londonezilor.

„Pentru el totul vine natural, mereu spune că totul e OK. Ăsta e secretul jocului său, nu vrea să facă mare tam-tam din ce face. El face doar ce știe cel mai bine, să joace fotbal.

Iar el o face cu mult curaj și determinare. Are un talent incredibil și capacitatea de a trece de adversari de nivelul Premier League. E categoric ceva special la el”, a spus Arteta despre Dowman.

Cei mai tineri debutanți din istoria Ligii Campionilor

  1. Max Dowman (Arsenal) - 15 ani și 308 zile
  2. Youssoufa Moukoko (Dortmund) - 16 ani și 18 zile
  3. Lamine Yamal (Barcelona) - 16 ani și 68 de zile
  4. Celestine Babayaro (Anderelecht) - 16 ani și 86 de zile
  5. Rayan Cherki (Lyon) - 16 ani și 102 zile

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
Slavia Praga Liga Campionilor arsenal record max dowman
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share