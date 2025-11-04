Adrian Căvescu, avocatul FCSB, a reacționat după ce CSA a câștigat procesul cu FCSB la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru marca Steaua.

Instanța a respins recursul formulat de FCSB, astfel că formația patronată de Gigi Becali nu mai are în acest moment nicio cale de atac în acest sens.

Avocatul FCSB reacționează după decizia ÎCCJ privind marca Steaua

„Am aflat decizia, da. A fost respins recursul nostru. Nu mă așteptam pentru că dosarul nu s-a judecat pe fond. Nouă ne-a fost respins ca lipsit de interes ca excepție. Fondul dosarului nu a fost judecat. Mergem înainte, ce să facem.

Nu ne așteptam să se dea o decizie pentru că era și o contradicție. La ora 09:00 se judeca dosarul și la ora 11:00 se judeca cererea de recuzare. Deci cum? Acum se va relua procesul pentru prejudiciu unde într-adevăr este o decizie suspendată.

Ei însă nu pot pretinde mai mult de trei pentru că intervine prescripția. După 3 ani se prescrie. Dosarul s-a depus la 1 aprilie 2017 și pot cere prejudiciul doar pe 3 ani.

Așa spune Codul Civil, prescripția răspunderii civile. Codul Civil e unic, pentru toată lumea”, a declarat Căvescu, conform fanatik.ro.

Ați văzut ce venituri au ei? 7.000 de euro pe 2025. Nu e deloc justificată suma de 36 de milioane de euro pe care o cer. Procesul este înregistrat în 2017, iar prejudiciul se referă la perioada 2003-2014. Adrian Căvescu, avocat FCSB

Adrian Căvescu: „CSA nu va primi nimic”

Avocatul de la FCSB a vorbit și despre procesul pentru prejudiciul cerut de CSA Steaua în valoare de 36 de milioane de euro, pentru perioada în care FCSB a folosit marca Steaua.

„CSA nu a prestat servicii în domeniul fotbal în acea perioadă, în timp ce FCSB a prestat doar fotbal, nu alte sporturi. Echipa de acum a CSA nu are nicio legătură cu echipa Steaua și nu poate cere prejudicii perioadei anterioare înființării sale. Nu au prestat servicii în acei 14 ani.

CSA va primi o sumă formată din 4 litere: Z.E.R.O. Prejudiciul înseamnă suma pe care ai pierdut-o. Ce pierderi au ei? Articolul 14 din Ordonanța 100 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ne dezvăluie metoda prin care se calculează un eventual prejudiciu.

Pierderea datorată acțiunilor pârâtului care e dacă tu ai avut cifră de afaceri zero?! Cu ce i-a împiedicat FCSB? Decizia de a închide secția de fotbal în 1998 le-a aparținut în totalitate.

Decizia de a relua în 2017 le-a aparținut de asemenea. Procesul a început pe 1 aprilie și echipa s-a înființat pe 1 august. Știu toate datele pe de rost”, a mai adăugat Adrian Căvescu.

E greu de spus cât va dura procesul pentru prejudiciu. Procesul pentru anularea mărcilor care s-a finalizat acum a începutul în 2017 și suntem în 2025. Sunt 8 ani Adrian Căvescu

