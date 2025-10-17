„Rotaru exagerează”  Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins”
Gabi Balint foto: captură Digi Sport
„Rotaru exagerează” Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.10.2025, ora 21:13
alt-text Actualizat: 17.10.2025, ora 21:39
  • Gabi Balint (62 de ani), fost internațional român, a vorbit atacul lui Mirel Rădoi (44 de ani) la adresa selecționerului României.

Conflictul dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu a pornit după o afirmație făcută de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, în care a susținut că a fost sunat de selecționer înaintea meciului cu Universitatea Craiova.

Gabi Balint i-a luat apărarea lui Mircea Lucescu: „Rotaru exagerează”

Rădoi a răbufnit la conferința de presă de azi, unde a venit cu o coală A4 pe care erau printate declarațiile patronului de la FCSB.

„E război în toată regula și nu-și are rostul. Există o relație interumană între Mircea Lucescu și Gigi Becali și e un lucru personal: îi dai un telefon sau un mesaj și îi urezi baftă, dar nu e prin media, nu mi se pare nimic ieșit din comun.

Eu cred că și Craiova și domnul Rotaru exagerează, pentru că e o chestiune particulară. Mircea Lucescu n-a făcut-o oficial, a făcut-o ca o persoană normală, care are o prietenie cu cineva.

Gigi a ieșit și a spus și categoric a dat prost. Mircea Lucescu ar fi trebuit să știe lucrul ăsta și să nu o facă așa. Dar, încă o dată, una e personal și alta e oficial”, a declarat Gabi Balint, la Digi Sport.

Dacă eu aș fi la echipa națională și Hagi ar avea un meci la Constanța, la fel aș proceda și eu, pentru că mă leagă o prietenie de el, probabil și între ei doi există o prietenie. E exagerat să umflăm o bombă care va exploda. Gabi Balint

Gabi Balint: „Mircea Lucescu ne jignește pe noi dinadins”

Totuși, lui Gabi Balint i se pare că Mircea Lucescu greșește într-un alt aspect, pentru care se simte jignit: selecționerul numește Steaua „FCSB”.

„Mircea Lucescu o ține întruna că FCSB, pentru el este Steaua, și nu vrea să se conformeze celor care... Nu se gândește și la noi, care am fost jucători la Steaua și care considerăm că e altfel.

Totuși, trebuie să respectăm niște lucruri, niște decizii judecătorești. Și aici, într-un fel, nea Mircea cumva ne jignește pe noi, am stat de vorbă cu jucători de la Steaua și o face dinadins. Nu e normal, pentru că o face public și e persoană publică.

Dacă e la o masă undeva și spune, într-un cadru restrâns: «Domnule, pentru mine FCSB e Steaua», foarte bine, e problema celor de acolo”, a mai spus Balint.

1982
este anul în care a debutat Gabi Balint la echipa națională, chiar în primul mandat al selecționerului Mircea Lucescu

Rădoi: „Nu am mai întâlnit așa ceva!”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Unirea Slobozia, Mirel Rădoi a declarat:

„Chiar aici am primit un link… Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta.

Se pare că este ceva normal. Am primit link-ul, am citit. Nu am mai întâlnit așa ceva până în ziua de astăzi. Înțeleg că susții o echipă, dar nu poți să o faci așa, pe față, nu poți să ieși să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivați, când tu ai jucători și de la cealaltă echipă”.

