Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
Mircea Lucescu și Mihai Rotaru. Foto: Raed Krishan, Sportpictures / Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.10.2025, ora 20:19
alt-text Actualizat: 17.10.2025, ora 20:20
  • Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a reacționat dur după atacul lui Mirel Rădoi (44 de ani) la adresa selecționerului României.
  • Rotaru a afirmat că suspectează că meciul FCSB – Craiova (1-0) ar fi fost aranjat pentru ca jucătorii campioanei să ajungă la națională cu moralul ridicat.

Conflictul dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu a pornit după o afirmație făcută de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, în care a susținut că a fost sunat de selecționer înaintea meciului cu Universitatea Craiova.

UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site »  Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Citește și
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site » Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Citește mai mult
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site »  Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”

Acuzații foarte grave ale lui Rotaru: „Alături de Pădureanu, Lucescu a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”

Rădoi a răbufnit la conferința de presă de azi, unde a venit cu o coală A4 pe care erau printate declarațiile patronului de la FCSB.

Putem spune, cu părere de rău, că selecționerul este în echilibru: a pierdut simțul realității, dar a câștigat în schimb simțul ridicolului.

Nu am discutat cu Mirel nici înainte, nici după declarațiile selecționerului, dar am simțit aceeași revoltă atunci când le-am citit și pot spune că altfel am revăzut meciul cu FCSB și ce s-a întâmplat pe teren”, a declarat Mihai Rotaru, conform iamsport.ro.

1-0
s-a încheiat meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, pe 5 octombrie, în urma căruia oltenii au pierdut poziția de lider

Rotaru susține că declarațiile lui Lucescu ar putea fi interpretate ca o sugestie că selecționerul ar putea influența rezultatele competițiilor interne în favoarea anumitor echipe.

„Știm cu toții că, alături de domnul Pădureanu (n.r. fostul președinte al Gloriei Bistrița, recunoscut ca unul dintre inițiatorii „Cooperativei”), selecționerul a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc și aici mă refer nu doar la atenția la detalii, ci la organizarea macro-sistemului, vezi crearea Victoriei București și promovarea Flacăra Moreni.

Îmi imaginez cum a arătat întâlnirea de atunci cu generalii de securitate prin care le cerea nu doar să protejeze Dinamo, ci și să creeze plusvaloare prin înființarea sateliților.

Și atunci de ce nu ne-am putea imagina o întâlnire în zilele noastre între selecționer și factorii de răspundere din fotbalul românesc, care ar putea suna cam așa:

«Meciul cu Austria este extrem de important pentru viitorul naționalei și am nevoie ca să se alinieze planetele pentru a reuși.

Având în vedere că am cei mai mulți jucători de la domnul Becali, vreau să facem tot posibilul ca ei să vină cu moralul ridicat, deci ne trebuie o victorie a lor împotriva Universității Craiova, pentru că ei au doar doi jucători la lot și mulțimea trebuie să dicteze”, ipotetic vorbind», a mai spus Rotaru.

Declarațiile selecționerului, inclusiv post cele inițiale, nu sunt doar lipsite de decență, ci sunt agresive. Iar noi asta nu putem accepta. Ca să-l parafrazăm: domnule selecționer, ne pare rău că v-am stimat Mihai Rotaru
Jean Pădureanu. Foto: Sportpictures Jean Pădureanu. Foto: Sportpictures
Jean Pădureanu. Foto: Sportpictures

MM Stoica: „Nu văd unde și cum”

Mihai Stoica i-a răspuns lui Rotaru la Prima Sport:

„Penalty-urile au fost corecte, eliminarea - corectă, poate un semn de întrebare era dacă s-ar fi impus al doilea galben la Nsimba, dar eu consider că nu.

Indiferent de cum s-au dictat loviturile de pedeapsă, au rămas deciziile bune și rezultatul e mai mult decât corect.

Nu văd unde și cum ar fi putut o discuție Gigi - selecționer să aibă vreun rol în desfășurarea acestui meci.

Poate Rotaru vede mai în profunzime ca mine, vede tridimensional. O să mă duc la un control, la mine nu bate așa bine faza lungă”.

Rădoi: „Nu am mai întâlnit așa ceva!”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Unirea Slobozia, Mirel Rădoi a declarat:

„Chiar aici am primit un link… Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta.

Se pare că este ceva normal. Am primit link-ul, am citit. Nu am mai întâlnit așa ceva până în ziua de astăzi. Înțeleg că susții o echipă, dar nu poți să o faci așa, pe față, nu poți să ieși să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivați, când tu ai jucători și de la cealaltă echipă”.

Mircea Lucescu îi răspunde lui Mirel Rădoi: „Să învețe să citească!”

GOLAZO.ro i-a solicitat un punct de vedere lui Mircea Lucescu. „Nu prea e nimic de comentat fiindcă Rădoi se pare că nu înțelege latura umană, cea personală, de care e nevoie în fotbal. Dar fiecare își demonstrează caracterul în funcție de reacțiile pe care le are la un moment dat”, a fost primul comentariu al lui Il Luce.

Apoi a continuat: „Ar fi culmea să nici măcar nu te mai saluți cu cineva pentru că apoi ești acuzat de ceva. Eu atunci am vorbit cu Becali într-o altă problemă, iar la final i-am spus succes, atâta tot. Dar pe Rădoi l-aș sfătui să învețe să citească sau să aibă răbdare să citească până la capăt, nu doar pe jumătate, fiindcă am spus despre el și Craiova că au demonstrat că acesta poate fi anul lor. S-a grăbit, așa cum probabil m-am grăbit și eu cu laudele la adresa lui. Atât, nu e cazul să comentez mai mult”.

Mircea Lucescue la al doilea mandat ca selecționer al României, pe care l-a început în august 2024. Precedentul a fost între 1981 și 1986. Rădoi (44 de ani) a fost și el antrenorul primei reprezentative a României, între 2019 și 2021.

Citește și

Gluma lui Valentin Ceaușescu  Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
Diverse
19:24
Gluma lui Valentin Ceaușescu Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
Citește mai mult
Gluma lui Valentin Ceaușescu  Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
Nationala
16:55
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
Citește mai mult
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Universitatea Craiova mircea lucescu fcsb mihai rotaru
Știrile zilei din sport
Gluma lui Valentin Ceaușescu  Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
Diverse
17.10
Gluma lui Valentin Ceaușescu Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
Citește mai mult
Gluma lui Valentin Ceaușescu  Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site »  Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Superliga
17.10
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site » Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Citește mai mult
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site »  Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
Superliga
17.10
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
Citește mai mult
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Superliga
17.10
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Citește mai mult
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:07
Inconstanți Ovidiu Herea despre duelul Dinamo - Rapid: „Te lasă cu un gust amar! Echipa are nevoie de 3-4 jucători și un număr 10”
Inconstanți Ovidiu Herea despre duelul Dinamo - Rapid: „Te lasă cu un gust amar! Echipa are nevoie de 3-4 jucători și un număr 10”
21:13
„Rotaru exagerează” Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins”
„Rotaru exagerează”  Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins”
23:30
Nereguli la legitimații Ovidiu Herea își prezintă academia de fotbal și atrage atenția asupra problemelor de la juniori: „Se schimbă pozele! Se fac și compromisuri”
Nereguli la legitimații Ovidiu Herea își prezintă academia de fotbal și atrage atenția asupra problemelor de la juniori: „Se schimbă pozele! Se fac și compromisuri”
23:03
„Becuri aveți, mai trebuie jucători” Bistrița a instalat nocturna pentru meciul cu FCSB » Fanii au reacționat ironic: „Vine și domnul Becali cu elicopterul”
„Becuri aveți, mai trebuie jucători” Bistrița a instalat nocturna pentru meciul cu FCSB » Fanii au reacționat ironic: „Vine și domnul Becali cu elicopterul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
17.10
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
17.10
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
17.10
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
17.10
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 21 rapid 18 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share