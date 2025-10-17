Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”

Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a reacționat dur după atacul lui Mirel Rădoi (44 de ani) la adresa selecționerului României.

Rotaru a afirmat că suspectează că meciul FCSB – Craiova (1-0) ar fi fost aranjat pentru ca jucătorii campioanei să ajungă la națională cu moralul ridicat.

Conflictul dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu a pornit după o afirmație făcută de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, în care a susținut că a fost sunat de selecționer înaintea meciului cu Universitatea Craiova.

Acuzații foarte grave ale lui Rotaru: „Alături de Pădureanu, Lucescu a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”

Rădoi a răbufnit la conferința de presă de azi, unde a venit cu o coală A4 pe care erau printate declarațiile patronului de la FCSB.

„ Putem spune, cu părere de rău, că selecționerul este în echilibru: a pierdut simțul realității, dar a câștigat în schimb simțul ridicolului.

Nu am discutat cu Mirel nici înainte, nici după declarațiile selecționerului, dar am simțit aceeași revoltă atunci când le-am citit și pot spune că altfel am revăzut meciul cu FCSB și ce s-a întâmplat pe teren”, a declarat Mihai Rotaru, conform iamsport.ro.

1-0 s-a încheiat meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, pe 5 octombrie, în urma căruia oltenii au pierdut poziția de lider

Rotaru susține că declarațiile lui Lucescu ar putea fi interpretate ca o sugestie că selecționerul ar putea influența rezultatele competițiilor interne în favoarea anumitor echipe.

„Știm cu toții că, alături de domnul Pădureanu (n.r. fostul președinte al Gloriei Bistrița, recunoscut ca unul dintre inițiatorii „Cooperativei”), selecționerul a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc și aici mă refer nu doar la atenția la detalii, ci la organizarea macro-sistemului, vezi crearea Victoriei București și promovarea Flacăra Moreni.

Îmi imaginez cum a arătat întâlnirea de atunci cu generalii de securitate prin care le cerea nu doar să protejeze Dinamo, ci și să creeze plusvaloare prin înființarea sateliților.

Și atunci de ce nu ne-am putea imagina o întâlnire în zilele noastre între selecționer și factorii de răspundere din fotbalul românesc, care ar putea suna cam așa:

«Meciul cu Austria este extrem de important pentru viitorul naționalei și am nevoie ca să se alinieze planetele pentru a reuși.

Având în vedere că am cei mai mulți jucători de la domnul Becali, vreau să facem tot posibilul ca ei să vină cu moralul ridicat, deci ne trebuie o victorie a lor împotriva Universității Craiova, pentru că ei au doar doi jucători la lot și mulțimea trebuie să dicteze”, ipotetic vorbind», a mai spus Rotaru.

Declarațiile selecționerului, inclusiv post cele inițiale, nu sunt doar lipsite de decență, ci sunt agresive. Iar noi asta nu putem accepta. Ca să-l parafrazăm: domnule selecționer, ne pare rău că v-am stimat Mihai Rotaru

Jean Pădureanu. Foto: Sportpictures

MM Stoica: „Nu văd unde și cum”

Mihai Stoica i-a răspuns lui Rotaru la Prima Sport:

„Penalty-urile au fost corecte, eliminarea - corectă, poate un semn de întrebare era dacă s-ar fi impus al doilea galben la Nsimba, dar eu consider că nu.

Indiferent de cum s-au dictat loviturile de pedeapsă, au rămas deciziile bune și rezultatul e mai mult decât corect.

Nu văd unde și cum ar fi putut o discuție Gigi - selecționer să aibă vreun rol în desfășurarea acestui meci.

Poate Rotaru vede mai în profunzime ca mine, vede tridimensional. O să mă duc la un control, la mine nu bate așa bine faza lungă”.

Rădoi: „Nu am mai întâlnit așa ceva!”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Unirea Slobozia, Mirel Rădoi a declarat:

„Chiar aici am primit un link… Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta.

Se pare că este ceva normal. Am primit link-ul, am citit. Nu am mai întâlnit așa ceva până în ziua de astăzi. Înțeleg că susții o echipă, dar nu poți să o faci așa, pe față, nu poți să ieși să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivați, când tu ai jucători și de la cealaltă echipă”.

Mircea Lucescu îi răspunde lui Mirel Rădoi: „Să învețe să citească!”

GOLAZO.ro i-a solicitat un punct de vedere lui Mircea Lucescu. „Nu prea e nimic de comentat fiindcă Rădoi se pare că nu înțelege latura umană, cea personală, de care e nevoie în fotbal. Dar fiecare își demonstrează caracterul în funcție de reacțiile pe care le are la un moment dat” , a fost primul comentariu al lui Il Luce.

Apoi a continuat: „Ar fi culmea să nici măcar nu te mai saluți cu cineva pentru că apoi ești acuzat de ceva. Eu atunci am vorbit cu Becali într-o altă problemă, iar la final i-am spus succes, atâta tot. Dar pe Rădoi l-aș sfătui să învețe să citească sau să aibă răbdare să citească până la capăt, nu doar pe jumătate, fiindcă am spus despre el și Craiova că au demonstrat că acesta poate fi anul lor. S-a grăbit, așa cum probabil m-am grăbit și eu cu laudele la adresa lui. Atât, nu e cazul să comentez mai mult”.

Mircea Lucescue la al doilea mandat ca selecționer al României, pe care l-a început în august 2024. Precedentul a fost între 1981 și 1986. Rădoi (44 de ani) a fost și el antrenorul primei reprezentative a României, între 2019 și 2021.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport