UEFA a actualizat istoricul competițiilor sale și a separat Steaua București de FCSB.

Trofeul Ligii Campionilor din 1986 apare acum exclusiv în dreptul Stelei, fără legătură cu FCSB.

Totuși, site-ul nu este complet actualizat, iar jucătorii care au evoluat pentru formația roș-albastră înainte de 2003 sunt în continuare atribuiți FCSB-ului.

Conflictul dintre Steaua și FCSB, care a început în 2011, își are originile în 2003, când Gigi Becali a preluat clubul. CSA Steaua susține că deține numele, sigla și palmaresul până în 1998, iar instanțele au confirmat că FCSB nu poate revendica aceste drepturi.

FCSB nu mai apare ca deținătoare a Cupei Campionilor din 1986 pe site-ul UEFA

Până acum, situația rămăsese neclară la UEFA, unde, pe site-ul oficial al forului internațional, FCSB continua să fie asociată cu performanțele echipei de dinainte de 2003 .

Astăzi, pe site-ul oficial UEFA, trofeul Ligii Campionilor, câștigat în sezonul 1985/86, este atribuit exclusiv Stelei București, dar fără a fi afișată sigla de atunci sau cea actuală.

În schimb, în secțiunile de statistici și topuri, jucători precum Victor Pițurcă (fost fotbalist care a jucat la Steaua în perioada 1983-1989) sunt în continuare asociați cu FCSB, unde este utilizată sigla actuală a campioanei României.

Înainte de această modificare, pe site-ul UEFA era afișată echipa cu numele „Steaua”, dar erau utilizate sigla și numele FCSB, deși reprezintă două entități diferite.

Asociația Steliștilor 1947, o organizație non-profit a fanilor, a trimis în ultimii ani mai multe sesizări și documente către UEFA, urmărind să determine această modificare.

„BOOOOOOOMMMMMMMMM! UEFA a luat act de deciziile instanțelor din România!

UEFA nu mai atribuie Cupa Campionilor Europeni celor de la FC Fcsb, ci adevăratei echipe care a câștigat trofeul în 1986 — Clubul Sportiv al Armatei Steaua București! Steaua București este singura deținătoare legitimă a mărcii, brandului, culorilor și palmaresului echipei istorice.

Odată cu această decizie, dispare și ultimul argument al celor care, în disperare, au încercat ani la rând să țină în viață o minciună. Game over, FC Fcsb!”, a postat asociația suporterilor steliști azi.

În 2023, UEFA chiar a publicat o postare cu toate câștigătoarele CCE/Ligii Campionilor din 1956 până la acel moment, iar pentru sezonul 1986 era afișată sigla actuală a FCSB-ului, în locul celei a Stelei, echipă care activa în acea perioadă în eșaloanele inferioare din România.

Gigi Becali: „Este vorba de o hackereală. Palmaresul este ţinut de continuatori”

Gigi Becali a spus că este surprins de modificarea de pe site-ul UEFA și a arătat că, în opinia sa, CSA Steaua nu poate revendica palmaresul anterior anului 2000:

„Habar n-am. Lor le spune că nu pot emite pretenţii pentru palmares după anul 2000. Nu mai suntem câştigătoarea Cupei Campionilor? Ce să facem? Asta este România.

Bun, au şters-o. Dar ei nici nu pot să o înscrie. Dacă nici ei nu sunt, atunci să nu aibă nimeni Cupa Campionilor. Că aşa e în România. De ce să avem asta în România? Nu e bine, nu vedeţi? Şi eu sunt supărat, dar nu am ce face”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

Ulterior, după consultarea cu avocații, patronul FCSB a sugerat că eliminarea poate fi rezultatul unei probleme tehnice sau al unui atac cibernetic:

Am vorbit acum cu avocaţii. Nu am primit nimic. Cred că este vorba de o „hackăreală”. La UEFA se ia în considerare continuatorul. E adevărat că nu ne numim Steaua, dar suntem continuatorii. Palmaresul este ţinut de continuatori. Noi deţinem palmaresul din 2003 până în prezent, prin hotărâre judecătorească. Este o „hackăreală”. Nu există aşa ceva. UEFA, ca să te şteargă, trebuie să existe o decizie. Este o aiureală Gigi Becali

Florin Talpan: „MAPN trebuie să îmi acorde ceea ce merit, de urgență”

Juristul Florin Talpan, implicat direct în procesul de protejare a mărcii și palmaresului Stelei, s-a declarat mulțumit de hotărârea UEFA și a subliniat că vrea să îi fie oferită o funcție mai importantă.

„ Eu am notificat UEFA de nenumărate ori. FCSB nu a câștigat niciodată Cupa Campionilor Europeni. FCSB nu a fost și nu va fi vreodată Steaua. Este un club înființat în anul 2003. Eu am câștigat marca Steaua București, numele Steaua București și palmaresul echipei de fotbal Steaua București.

Dacă eu nu mă luptam, totul rămânea la Becali. Ministerul Apărării Naționale trebuie să îmi recunoască realizările notabile și să îmi acorde ceea ce merit de urgență. Nu mi-a fost ușor să mă lupt Becali și cu generalii corupți din Ministerul Apărării Naționale care de nenumărate ori mi-au pus numai piedici.

Dacă unii au ajuns generali fără să aibă realizările mele, se impune ca de urgență conducerea Ministerului Apărării Naționale să mă avanseze la gradul de general și să îmi ofere funcția pe care o merit. Realizările mele sunt notabile”, a declarat Talpan, conform aceleiași surse.

Mi-a fost foarte greu să mă lupt cu generalul Zisu și cu alți generali și înalți demnitari din minister ani de zile. Îmi doresc ca tot ce a aparținut clubului Steaua să revină la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Nu voi lăsa lucrurile așa. Sper ca memoriul adresat Președintelui României și ministrului Apărării Naționale să scoată adevărul la iveală Florin Talpan

Talpan a anunțat că va notifica Federația Română de Fotbal (FRF) și Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) pentru implementarea hotărârii UEFA, solicitând ca aceasta să fie respectată în termen de 30 de zile.

„Săptămâna viitoare voi face noi demersuri la federație. Eu m-am luptat am trimis încă din 2016 aceste documente la UEFA. Toată lumea trebuie să vadă ce a făcut FCSB și Gigi Becali. Am muncit enorm.

Voi cere să ne respecte hotărârile pronunțate de instanță, voi cere mult mai multe. FRF trebuie să trimită la UEFA și să spună că FCSB a jucat în Liga 1 și a obținut niște bani datorită numelui Steaua.

Chiar nu se sesizează nimeni? Ei au beneficiat de un coeficient. Ar trebui să îl piardă și să răspundă, să dea înapoi banii de la UEFA”, a mai spus Talpan.

FCSB trebuia retrogradă în liga a cincea pentru că a încălcat regulamentul și statul federației. Vor trebui să ia măsuri în maxim 30 de zile. Voi face și la LPF aceste demersuri. Nu mă voi lăsa până nu voi câștiga tot Florin Talpan

FOTO Unele pagini de pe site-ul UEFA nu sunt actualizate (foto 1 - FCSB nu are CCE, foto 2 - are trofeul)

