U CRAIOVA - UNIREA SLOBOZIA. Mirel Rădoi (44 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare partidei.

Antrenorul oltenilor a avut un discurs furibund la adresa selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani) și al directorul firmei care deține drepturile de televizare a campionatului intern, Orlando Nicoară.

Recent Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a afirmat că a fost contactat de Mircea Lucescu, selecționerul dorind să le ureze succes roș-albaștrilor în partida cu Universitatea Craiova, terminată cu scorul de 1-0.

De partea cealaltă, Orlando Nicoară a spus pentru gsp.ro, că: „Brandul FCSB e mai puternic astăzi decât brandul Steaua” și „Gigi Becali și toți cei din jurul lui au construit, din FCSB, în materie de fotbal, un brand mai puternic decât brandul Steaua”

Aceste afirmații nu i-au picat deloc bine lui Rădoi, care a răbufnit. Antrenorul Universității Craiovei a venit la conferința de presă cu o coală A4, unde erau printate declarațiile patronului de la FCSB.

Mirel Rădoi, iureș la adresa lui Mircea Lucescu și Orlando Nicoară: „Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”

„A fost la început o stare de dezamăgire, dar vă spun sincer că acum toate lucrurile care se întâmplă ne motivează, indiferent că este vorba despre declarații sau arbitraj.

Chiar aici am primit un link... Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta.

Se pare că este ceva normal. Am primit link-ul, am citit. Nu am mai întâlnit așa ceva până în ziua de astăzi. Înțeleg că susții o echipă, dar nu poți să o faci așa, pe față, nu poți să ieși să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivați, când tu ai jucători și de la cealaltă echipă.

Dar mergem înainte. V-am spus, este încă un lucru pe care-l vom folosi ca motivație pentru jucători. Toate lucrurile astea nu vor face altceva decât să ne întărească. Ca selecționer, nu mi-am permis nici măcar să sun jucătorii fără acordul cluburilor. Nu a existat așa ceva. Dar fiecare face cum crede”, a afirmat Rădoi.

Ulterior, tehnicianul grupării din Bănie și-a îndreptat atenția spre deținătorul drepturilor TV din Liga 1.

„La fel, când am căutat această declarație, am văzut cum domnul Orlando Nicoară vine și ne spune cum, de fapt, FCSB este un brand mai mare decât Steaua și nu ar trebui să lipsească din fruntea fotbalului românesc.

Domnilor, dacă așa credeți că aduceți mai mulți suporteri la stadion, greșiți! Dacă așa credeți, că Botoșani, FC Argeș și Slobozia nu sunt importante, greșiți. Dacă voi le tăiați elanul, greșiți!

Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc! Îmi asum când spun asta, indiferent de consecințe, pentru că fotbalul nu este pe o traiectorie bună în România în momentul de față.

Noi nu putem să creștem fotbalul, când începem cu mizerii de genul ăsta. Nu avem cum!”, a răbufnit Rădoi.

