Becali l-a sunat pe Rădoi Ce a vorbit patronul FCSB-ului cu finul său, după atacul la adresa selecționerului: „I-am spus asta lui Mirel azi”
Publicat: 17.10.2025, ora 20:57
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB-ului, a vorbit cu Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova după atacul la adresa selecționerului României.

Conflictul dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu a pornit după o afirmație făcută de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, în care a susținut că a fost sunat de selecționer înaintea meciului cu Universitatea Craiova.

Becali l-a sunat pe Rădoi, după atacul la adresa lui Lucescu: „Ești prea orgolios, prea mândru”

Rădoi a răbufnit la conferința de presă de azi, unde a venit cu o coală A4 pe care erau printate declarațiile patronului de la FCSB.

La emisiunea Fotbal Show, de la Prima Sport, Gigi Becali a explicat că Mircea Lucescu i-a urat succes „din curtoazie”, nu din favoritism.

Într-un dialog cu Dan Udrea, redactorul șef-adjunct al GOLAZO.ro, Becali a dezvăluit că l-a sunat pe Rădoi, finul său, pentru a-i transmite acest mesaj.

„I-am spus asta lui Mirel azi. Am vorbit, eu îl iubesc pe Mirel. El e un om extraordinar, i-am spus: «Te enervezi repede și faci niște greșeli». Pentru că omul n-a spus... Având în vedere situația, 14 puncte, la asta s-a referit el.

Nu a ținut cont că joc cu Craiova sau cu Real Madrid. El pur și simplu mi-a urat mie succes. Am încercat să-i explic, cred că a înțeles.

I-am spus: «Ești prea orgolios, prea mândru, dar cred că ai suficientă inteligență și ai înțeles». I-am zis: «Finule, uite... Sfaturi îți dau!... Eram într-o situație neplăcută, nu-ți ajung 11 puncte, pentru ce ești supărat?»”, a declarat Becali, conform orangesport.ro.

Lucescu a făcut-o din curtoazie, crezi că el ține cu mine? El e dinamovist, rapidist, nu este stelist Gigi Becali

Rădoi: „Nu am mai întâlnit așa ceva!”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Unirea Slobozia, Mirel Rădoi a declarat:

„Chiar aici am primit un link… Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta.

Se pare că este ceva normal. Am primit link-ul, am citit. Nu am mai întâlnit așa ceva până în ziua de astăzi. Înțeleg că susții o echipă, dar nu poți să o faci așa, pe față, nu poți să ieși să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivați, când tu ai jucători și de la cealaltă echipă”.

