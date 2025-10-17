Gabriel Lazany, primarul Bistriței, a anunțat că se fac ultimele teste tehnice pe stadionul „Jean Pădureanu”, înainte de partida Gloria Bistrița - FCSB, în Cupa României.

pe stadionul „Jean Pădureanu”, înainte de partida Gloria Bistrița - FCSB, în Cupa României. Fanii au reacționat ironic și au atenționat că stadionul și echipa au nevoie de alte îmbunătățiri mult mai urgente.

Gloria Bistrița (locul 19 în L2) va întâlni FCSB pe 29 octombrie, în prima etapă a Cupei României, de la ora 21:00.

Bistrița a instalat nocturna pentru meciul cu FCSB. Reacția fanilor: „ N-ar strica o mână de vopsea pe stadion”

„Bistrița se transformă! În așteptarea meciului dintre Gloria Bistrița și FCSB, facem ultimele probe tehnologice după finalizarea lucrărilor de reparații la nocturna stadionului Jean Pădureanu, a postului TRAFO și a grupului electrogen”, a notat primarul, pe rețelele de socializare.

Fanii au reacționat cu ironii în comentarii, după anunțul primarului:

„Fain, mă, fain, vă mai trebuie numa' jucători, că becuri aveți”

„Nu ar strica o mână de vopsea la stadionul ăla! Nu vreau să-mi imaginez ce o fi pe sub tribunele alea!”

„Vine și domnul Becali cu elicopterul”

„Avem scaune?”

Gloria Bistrița se află pe locul 19 în Liga 2, cu șase puncte acumulate, după cele nouă meciuri jucate.

Gloria Bistrița a mobilizat 9.000 de spectatori la barajul de promovare

Gloria Bistrița a revenit în acest sezon în Liga 2, după ce a încheiat barajul cu SCM Râmnicu Vâlcea la scorul general de 3-3, câștigând cu 5-4 la loviturile de departajare.

În meciul tur, de pe 31 iunie, câștigat de Bistrița cu 1-0, s-a înregistrat un record de asistență pentru Liga 3, cu 9.000 de spectatori.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport