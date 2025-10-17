Nadia Comăneci (63 de ani), legenda gimnasticii românești, a fost recent în Brașov, unde a vizitat viitoarea Sală Polivalentă

Fosta sportivă s-a întâlnit cu primarul George Scripcaru (59 de ani), cu care a discutat despre proiectul ambițios, estimat la peste 70 de milioane de euro.

Sala din Brașov va dispune de aproximativ 10.000 de locuri și va găzdui evenimente sportive, concerte și conferințe.

Nadia Comăneci, impresionată la Brașov: „Abia aștept să tăiem panglica”

„Am revenit după câțiva ani la Brașov și sunt extrem de impresionată de această priveliște fantastică.

L-am întâlnit pe domnul primar, care are un proiect fabulos, cea mai mare sală polivalentă din România.

Abia aștept să o deschidem anul viitor, să tăiem panglica și să sărbătorim anul 2026, « Anul Nadia Comăneci» ”, a declarat fosta mare sportivă, conform hitfm.ro.

Parlamentul României a adoptat o lege prin care 2026 va fi declarat „Anul Nadia Comăneci”, pentru a marca 50 de ani de la momentul istoric al gimnastei la Montreal, când sportiva a primit prima notă de 10 la Jocurile Olimpice.

Fosta gimnastă a fost la Primăria Brașov, unde a discutat cu primarul despre Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2027, pe care Brașovul îl va găzdui.

Odată finalizată, arena va avea 10.075 de locuri în sala principală și o sală de antrenament cu 1.158 de locuri.

Arena va dispune și de vestiare, sală de forță, săli de recuperare și cabine medicale. La parter vor fi amenajate spații comerciale și accese pentru public, iar la etajul 1 vor fi zone destinate publicului și presei.

De asemenea, sunt prevăzute 888 locuri de parcare pentru autoturisme, 9 pentru autocare și 3 pentru camioane.

72 de milioane de euro este valoarea totală a lucrărilor la Sala Polivalentă din Brașov, adică aproximativ 356,7 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei este finanțată de Comisia Națională de Investiții, iar Primăria Brașov contribuie cu 3,5% din costuri, conform gsp.ro

