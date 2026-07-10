De ce l-a prezentat ASA de două ori pe Tamaș Ex-fundașul va fi manager executiv: „Unii spuneau că e doar invitat la emisiuni”
Gabriel Tamaș, 43 de ani, a fost prezentat oficial de ASA Târgu Mureș în funcția de manager executiv
Liga 2

De ce l-a prezentat ASA de două ori pe Tamaș Ex-fundașul va fi manager executiv: „Unii spuneau că e doar invitat la emisiuni”

alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 15:30
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 15:40
  • Fostul fundaș Gabriel Tamaș, 42 de ani, a fost prezentat oficial de ASA Târgu Mureș în funcția de manager executiv
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După anunțul inițial, care fusese publicat pe 22 mai, ieri a venit o altă postare a clubului, pe același subiect.

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„Gabriel Tamaș este noul manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș! Îi urăm bun venit la clubul nostru și mult succes în activitate!”, au scris ardelenii în luna mai.

Joi, ei au postat iar: „ Unii spuneau că e doar invitat la emisiuni. Noi putem confirma că a fost invitat și la semnat. Gabi Tamaș este oficial Manager Executiv la ASA Târgu Mureș”.

Microbiștii s-au amuzat de cele două prezentări, glumind în comentarii: „Nu l-ați prezentat și acum 2 luni?”, „Iară?” și atașând capturi de ecran cu prima postare a clubului:

Clubul a explicat azi decizia, conform iamsport.ro:

„Ne asumăm faptul că o comunicare anterioară a putut crea confuzie și că a părut că l-am prezentat de două ori pe Gabriel Tamaș în funcția de manager executiv. Dorim să clarificăm această situație.

În luna mai a avut loc conferința de presă prin care am anunțat acordul verbal dintre Gabriel Tamaș și conducerea clubului privind preluarea acestui rol.

Ieri, această înțelegere a fost oficializată prin semnarea contractului, astfel că Gabriel Tamaș este, în mod oficial, managerul executiv al clubului nostru”.

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