Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Campionatul Mondial

Kovacs nu e primul sub embargo! Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 15:11
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 15:30
  • Istvan Kovacs, care a arbitrat finala Champions League în 2025, nu a primit delegare în 16-imi, optimi și sferturi la acest Mondial
  • Două nume imense din arbitraj, unul fiind chiar mâna dreaptă a lui Collina acum la FIFA, s-au aflat fix în situația lui Kovacs la Mondialele din 2010 și 2018
  • Nu mai puțin de 10 arbitri europeni au avut cel puțin un meci în fazele eliminatorii la acest CM. Singura vedetă fără meci, la fel ca Istvan, e polonezul Marciniak
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Cum e posibil ca arbitrul finalei Champions League, disputată cu doar un an înaintea Campionatului Mondial, să fie ignorat total în primele 28 de meciuri eliminatorii de la turneul final? Întrebarea îl vizează pe Collina, șeful FIFA și se referă la Istvan Kovacs.

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Românul a condus la final de mai 2025 ultimul act al finalei Ligii Campionilor, după ce în anii precedenți condusese și finalele din celelalte două competiții europene intercluburi. Acum însă, de când Mondialul a intrat în faza meciurilor eliminatorii, Kovacs a fost ignorat de Collina. Nici un meci! La sferturile de finală, italianul a trimis 3 europeni la cele 4 meciuri, însă nu l-a preferat pe Kovacs, care rămâne, deocamdată, cu Japonia - Tunisia 4-0 și Argentina - Iordania 3-1, utimul disputat în urmă cu două săptămâni.

4
e locul pe care Kovacs l-a ocupat în clasamentul celor mai buni arbitri din lume în 2025, sub Turpin, Letexier și Marciniak, dar peste Oliver, Zwayer, Vincic, Faghani și Mariani

Situația în care se regăsește Kovacs nu e, totuși, fără precedent. Au mai fost cazuri, chiar multe, în care arbitrul european care condusese finala Champions League cu un an înaintea organizării CM, să nu primească nici un meci la jocurile eliminatorii.

Două exemple sunt de dată recentă și conțin nume foarte mari ale arbitrajului:

  1. Massimo Busacca (Elveția)

A arbitrat finala Champions League 2009, Barcelona - Manchester United 2-0. A fost la Mondialul din 2010, unde însă a avut doar două meciuri în grupă, la fel ca Istvan, după care n-a condus nimic în eliminatoriu. Busacca e nimeni altul decât mâna dreaptă a lui Collina în conducerea arbitrajului de la FIFA.

  1. Felix Brych (Germania)

A fost central la finala Champions League din 2017, Real Madrid - Juventus 4-1. După un an, în vara lui 2018, Brych a mers la Mondialul din Rusia, unde însă a arbitrat doar în grupe, un singur meci.

Au fost chiar cazuri în care arbitrul finalei Champions League, de dinainte disputării cu un an a Mondialului, nici măcar n-a fost selecționat pentru turneu final. Exemple:

  • Olandezul Dick Jol, absent la CM 2002, după ce în 2001 a condus Bayern Munchen - Valencia
  • Spaniolul Manuel Mejuto Gonzalez, care deși a fost la centru la finala fabuloasă a UCL dintre AC Milan și Liverpool din 2005, în vara lui 2006 n-a prins Mondialul din Germania.

10 din 14 europeni au avut deja meci în faza eliminatorie

Istvan Kovacs nu a fost delegat deloc până acum dincolo de grupe. În schimb, 10 arbitri europeni au primit cel puțin un meci.

Sunt chiar 3 centrali care au fost delegați de două ori: Turpin, Oliver și Pinheiro. Ceilalți 7: Vincic, Letexier, Makkelie, Mariani, Taylor, Nyberg și Eskas.

În situația lui Kovacs se află, în schimb, chiar centralul finalei de acum 4 ani, polonezul Marciniak, dar și neamțul Zwayer și spaniolul Hernandez. Elvețianul Scharer a participat la această ediție doar ca arbitru de rezervă.

Ce șanse mai are Kovacs pentru semifinale sau finală

După sferturile de finală, mai rămân 4 meciuri, dar practic doar 3 meciuri disponibile. De regulă, finala mică e încredințată unui central din Africa sau Asia, pentru ca FIFA să mulțumească și aceste confederații. Așa s-a întâmplat la precedentele 3 ediții, când finala mică a fost condusă de un algerian în 2014, un iranian în 2018 și un qatarez în 2022.

În schimb, mai sunt în joc cele două semifinale și finala mare. La ultimele 4 Mondiale, din totalul de 12 meciuri în aceste faze, mai mult de jumătate au fost oficiate de arbitri europeni.

Regula e ca la semifinale și finală să oficieze centrali care nu provin din țările care ajung în penultimul act.

În cazul probabil al unor semifinale Franța - Spania și Argentina - Anglia, automat Turpin, Letexier, Oliver și Taylor sunt scoși din joc, în vreme ce soluțiile din Europa de centrali ar rămâne: Marciniak (Polonia), Kovacs (România), Vincic (Slovenia), Mariani (Italia) și Makkelie (Olanda).

CM 2010

  • Kassai (Ungaria) - semifinală
  • Webb (Anglia) - finala

CM 2014

  • Cakîr (Turcia) - semifinală
  • Rizzoli (Italia) - finala

CM 2018

  • Cakîr (Turcia) - semifinală

CM 2022

  • Orsato (Italia) - semifinală
  • Marciniak (Polonia) - finala

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