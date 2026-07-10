Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe

José Mourinho, 63 de ani, a început oficial pregătirile pentru noul sezon la Real Madrid și a fost fotografiat pentru prima dată purtând echipamentul clubului blanco

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Antrenorul portughez s-a întâlnit cu membrii staffului tehnic la baza de pregătire a madrilenilor de la Valdebebas, unde au fost puse la punct ultimele detalii înaintea startului presezonului.

Sami Khedira, în stafful lui Jose Mourinho

Printre secunzii lui Mourinho se numără și fostul mijlocaș Sami Khedira, unul dintre fotbaliștii pe care portughezul i-a pregătit în primul său mandat pe banca lui Real Madrid.

Din echipa tehnică mai fac parte Pedro Machado și João Tralhão, ca antrenori secunzi, António Dias, responsabil cu pregătirea fizică, Roberto Merella, analist video, și Nuno Santos, antrenorul portarilor.

Lotul madrilenilor începe pregătirile luni, când jucătorii vor efectua vizita medicală și vor face primele teste fizice înaintea sezonului 2026/2027.

Mourinho a început deja să evalueze lotul pe care îl are la dispoziție și să poarte primele discuții cu jucătorii.

La reunirea echipei din 13 iulie vor fi prezenți, printre alții, Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Eduardo Camavinga, Gonzalo García și Franco Mastantuono, alături de fotbaliștii aflați în recuperare după accidentări, Éder Militão, Rodrygo și Ferland Mendy.

„The Special One” a postat și el o imagine de azi și mesajul: „Vamos!! (n.r. Haide!!”).

Prezența lui Mourinho la baza clubului a fost și prilej de glume pentru internauți.

Tehnicianul declarase anterior că își dorește ca jucătorii lui Real Madrid implicați la turneu să fie eliminați cât mai repede, pentru a reveni din timp la pregătirile echipei.

După calificarea Franței în fața Marocului, 2-0 joi noapte, microbiștii au făcut imediat haz de situație și au susținut, în glumă, că Mbappé îi „trimite acasă” pe colegii săi de la Real Madrid unul câte unul.

După eliminarea Marocului și a lui Brahim Díaz, fanii au continuat seria glumelor înaintea semifinalei dintre Franța și Belgia/Spania, spunând că „urmează Cucurella”, fundașul stânga care va fi coleg cu Mbappé la Real Madrid din noul sezon.

Mbappe is sending Mourinho bodies for Pre-season. He will soon add Cucurella.😂 https://t.co/lmJmW2tfIi — Ray (@Ray_RMCF) July 9, 2026

Presezon diferit pentru Real Madrid

Real Madrid va avea un program de pregătire atipic în această vară.

Potrivit presei spaniole, clubul a stabilit disputarea a patru meciuri amicale, profitând de faptul că prima etapă din noul sezon de La Liga va fi amânată pentru madrileni și Real Sociedad, din cauza prezenței jucătorilor la Mondial, pentru ca aceștia să aibă suficient timp de odihnă.

Astfel, echipa lui Mourinho va debuta în campionat abia pe 23 august, în deplasare cu Espanyol.

Până atunci, Real Madrid va disputa Trofeul Teresa Herrera, pe terenul lui Deportivo la Coruna, un meci amical în Austria, programat pe 1 august, precum și alte două partide de verificare înaintea debutului oficial în noul sezon.

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