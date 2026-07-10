Marius Baciu surprinde din nou Tehnicianul de la FCSB, despre planurile pentru transferuri: „Mbappe! Căutăm un profil care să ne poată ajuta”

Marius Baciu (51 de ani) a vorbit despre situația transferurilor de la FCSB și țintele pe care clubul le mai are pentru această vară.

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Antrenorul a oferit din nou câteva amănunte din cantonamentul din Olanda și a surprins cu o altă declarație bizară, după trimiterea făcută anterior către jocul naționalei Franței.

Marius Baciu: „Mbappe! Căutăm un profil de atacant care să ne poată ajuta”

După ce a transmis recent că, în ciuda lipsei de transferuri realizate în această vară, clubul are câteva ținte clare, Baciu a venit cu detalii despre profilul de jucător pe care îl caută.

„Mbappe! Căutăm un profil de atacant care să ne poată ajuta. Să poată juca și unul singur, și în sistem de doi sau de trei.

Deci, un fel de jucător-polivalent în față. Să se apere, să dea și goluri”, a spus Marius Baciu, potrivit sport.ro.

FCSB a bifat până acum doar transferul lui Rony Labonne, fotbalistul adus de la Caen, iar patronul Gigi Becali informa recent că a bătut palma și pentru mutarea lui Eddy Gnahore, jucător care și-a încheiat înțelegerea cu Dinamo la finalul sezonului trecut.

Ce urmează pentru FCSB

FCSB va debuta în noul sezon al Ligii 1, vineri, 17 iulie, de la 21:30, contra celor de la FC Argeș.

Apoi, urmează dubla cu FK Auda, din turul doi preliminar al Conference League. Prima manșă este programată la București, pe 23 iulie, iar returul se va juca pe 30 iulie.

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