„E foarte talentat,  dar îi lipsește ceva” Gabi Tamaș, despre marea problemă a lui Drăgușin: „Italia îi venea «mănușă»” +3 foto
Gabriel Tamaș FOTO: GOLAZO.ro
Stranieri

„E foarte talentat, dar îi lipsește ceva” Gabi Tamaș, despre marea problemă a lui Drăgușin: „Italia îi venea «mănușă»”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.11.2025, ora 19:40
alt-text Actualizat: 14.11.2025, ora 20:34
  • Gabriel Tamaș (42 de ani), fostul fundaș al echipei naționale, a vorbit despre Radu Drăgușin (23 de ani).

Tamaș, care în Marea Britanie a jucat la West Bromwich, Doncaster, Watford și Cardiff, a explicat unde ar trebui să mai lucreze Drăgușin pentru a face față fără probleme la nivelul din Premier League.

Fostul fundaș cu 67 de prezențe la echipa națională este de părere că lui Drăgușin îi lipsește una dintre calitățile importante pentru a evolua în Premier League, viteza.

Gabi Tamaș, despre Radu Drăgușin: „Este foarte talentat, dar îi lipsește viteza”

Tamaș a spus despre Drăgușin că ar fi fost mai bine să rămână în Italia, fotbalul din „cizmă” fiind mult mai potrivit pentru stilul său.

„Drăgușin este foarte talentat, dar încă nu a demonstrat nimic. Accidentarea este problema lui în acest moment.

El are niște calități extraordinare, dar, după părerea mea, eu nu aș fi făcut pasul spre Anglia în locul lui. Îi venea «mănușă» Italia, dar are ceva. Poate crește, eu ca fundaș o văd. Trebuie să lucreze foarte mult.

Este mult mai rapid jocul englezesc decât cel italian. Eu l-am văzut pe Drăgușin, are forță mare, fuleu, dar nu are viteza aia. Asta îi lipsește. Poți să o lucrezi, dar trebuie să te axezi pe asta”, a spus Tamaș, conform digisport.ro.

Fostul fotbalist are 45 de meciuri acumulate în Premier League, toate în tricoul celor de la West Bromwich.

Radu Drăgușin a revenit pe teren după aproape 10 luni

După ce a suferit o accidentare groaznică la începutul anului, Radu Drăgușin a revenit pe gazon în urmă cu două zile, la aproape 10 luni de la momentul în care s-a întâmplat evenimentul nefericit.

Lăsat acasă de Mircea Lucescu înainte de „dubla” României cu Bosnia și San Marino, ultima din preliminariile CM 2026, fundașul a evoluat timp de 45 de minute pentru Tottenham.

S-a întâmplat într-un amical jucat cu porțile închise, împotriva unei echipe care evoluează în Liga 3 din Anglia.

„Radu Drăgușin a jucat 45 de minute într-un meci amical cu porțile închise împotriva echipei Leyton Orient, continuând astfel recuperarea după accidentare”, a scris Tottenham pe rețelele de socializare.

Radu Drăgușin a revenit pe gazon pentru Tottenham Foto X@Tottenham Hotspur (1).jpg
Radu Drăgușin a revenit pe gazon pentru Tottenham Foto X@Tottenham Hotspur (1).jpg

