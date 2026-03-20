Gabriela Ruse (28 de ani, #84 WTA) a obținut calificarea în turul 2 la turneul WTA 1.000 Miami Open, după ce a trecut de Antonia Ruzic (23 de ani, #60 WTA) în două seturi.

Gabriela Ruse și Antonia Ruzic s-au întâlnit, joi noaptea, în primul tur preliminar al turneului de la Miami.

Românca s-a impus în două seturi, scor 7-5, 7-6, după două ore și 7 minute de joc.

Gabriela Ruse, în turul 2 la Miami. Va juca cu Madison Keys

Primul set nu a fost deloc ușor pentru Gabriela Ruse. Românca a fost condusă de Antonia Ruzic cu 3-0, apoi cu 5-3, dar Ruse a revenit excepțional și, după 51 de minute de joc, a reușit să se impună cu 7-5.

Românca a reușit un break într-un moment cheie al meciului, la scorul de 6-5, și a încheiat primul set după propriul serviciu. Ultimul game a fost câștigat la 0 de Gabriela Ruse.

Antonia Ruzic a început la fel de bine și setul secund, după ce și-a adjudecat primul game. Gabriela Ruse a salvat, pe urmă, patru mingi de break.

Setul a fost trimis în tie-break, care a fost dominat de jucătoarea din România. Astfel, Ruse a câștigat și cel de-al doilea set, scor 7-6, și și-a asigurat prezența în turul 2 la Miami.

36.110 dolari și 35 de puncte WTA a primit Gabriela Ruse pentru calificarea în turul 2 al turneului de la Miami

Gabriela Ruse va juca cu Madison Keys în turul 2

În turul 2, Gabriela Ruse va da peste Madison Keys (#18 WTA), favorita numărul 15 a turneului. Partida va avea loc astăzi, de la ora 20:30, ora României.

Cele două tenismene s-au întâlnit de două ori în 2025, ambele partide fiind câștigate de Madison Keys.

Prima dată, americanca s-a impus în turul 1 la Australian Open, scor 7-6, 2-6, 7-5, iar apoi a învins-o pe Gabriela Ruse tot în turul 1, dar la Wimbledon, scor 6-7, 7-5, 7-5.

