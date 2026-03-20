- AS Roma - Bologna 3-4 d. prel. (4-5 la general). „Centralul” Istvan Kovacs (41 de ani) nu a avut parte de un meci ușor în Europa League: a acordat 9 cartonașe galbene și două penalty-uri.
- „Centralul” român a avut și un dialog aprins cu Vicenzo Italiano (48 de ani), antrenorul celor de la Bologna, în prima repriză.
AS Roma și Bologna s-au întâlnit joi, în manșa retur din optimile Europa League, după 1-1 în tur.
În retur, cele două echipe au remizat la finalul celor 90 de minute regulamentare, scor 3-3, dar Bologna a dat lovitura în minutul 111, prin Cambiaghi, și a obținut calificarea în sferturi, unde va da peste Aston Villa.
Istvan Kovacs, meci dificil pe Olimpico
După remiza din tur, Bologna a venit motivată pe Olimpico pentru a obține calificarea în sferturile Europa League. Oaspeții au deschis scorul în minutul 22, după reușita lui Jonathan Rowe.
În minutul 26, Martin Vitik, fundașul Bolognei, a văzut „galbenul” și va rata partida tur din sferturi din cauza cumulului de cartonașe. A fost primul avertisment al partidei arătat de Kovacs.
AS Roma a restabilit egalitatea în minutul 32, prin Ndicka. După câteva momente, Istvan Kovacs, arbitrul partidei, a avut un dialog aprins cu Vicenzo Italiano, antrenorul celor de la Bologna.
La marginea terenului, tehnicianul a fost vizibil deranjat de o decizie luată de Kovacs, iar românul a mers la el pentru a lămuri situația.
După o discuție aprinsă între cei doi, Vicenzo Italiano s-a calmat, iar Istvan Kovacs a revenit pe teren și a permis reluarea jocului.
În prelungirile primei reprize, Bologna a primit un penalty, după ce Zortea a fost faultat în careu de El Shaarawy. Federico Bernardeschi a fost cel care a transformat lovitura de la 11 metri.
Și AS Roma a primit un penalty, în minutul 69. Atacantul Robinio Vaz a fost faultat de Freuler, iar Malen a înscris.
Înainte de lovitura de la 11 metri primită de AS Roma, Bologna mai înscrisese o dată prin Castro, în minutul 58.
Pellegrini, jucătorul Romei, a înscris golul de 3-3 în minutul 80 și a dus partida în prelungiri, scor general fiind 4-4. Într-un final, Bologna a obținut calificarea după ce Cambiaghi a punctat în minutul 111.
Nu a fost o partidă ușoară pentru Istvan Kovacs. Pe lângă penalty-urile acordate și dialogul aprins cu Vicenzo Italiano, arbitrul a mai acordat alte 8 cartonașe galbene, după cel arătat lui Vitik în minutul 26.
Celelalte avertismente acordate de Kovacs au fost: Celik (AS Roma, '55), Zortea (Bologna, '71), Lucumi (Bologna, '76), Gasperini (antrenor AS Roma, '87), Freuler (Bologna, '108), Vicenzo Italiano (antrenor Bologna, '120) și Mancini (AS Roma, '120).