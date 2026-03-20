Meci greu pentru Kovacs FOTO. Arbitrul român a acordat 9 „galbene” și două penalty-uri în AS Roma - Bologna » Moment tensionat cu antrenorul oaspeților +6 foto
Istvan Kovacs
Europa League

Meci greu pentru Kovacs FOTO. Arbitrul român a acordat 9 „galbene” și două penalty-uri în AS Roma - Bologna » Moment tensionat cu antrenorul oaspeților

alt-text George Neagu
Publicat: 20.03.2026, ora 09:58
Actualizat: 20.03.2026, ora 09:58
  • AS Roma - Bologna 3-4 d. prel. (4-5 la general). „Centralul” Istvan Kovacs (41 de ani) nu a avut parte de un meci ușor în Europa League: a acordat 9 cartonașe galbene și două penalty-uri.
  • „Centralul” român a avut și un dialog aprins cu Vicenzo Italiano (48 de ani), antrenorul celor de la Bologna, în prima repriză.

AS Roma și Bologna s-au întâlnit joi, în manșa retur din optimile Europa League, după 1-1 în tur.

În retur, cele două echipe au remizat la finalul celor 90 de minute regulamentare, scor 3-3, dar Bologna a dat lovitura în minutul 111, prin Cambiaghi, și a obținut calificarea în sferturi, unde va da peste Aston Villa.

Citește și
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
Citește mai mult
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”

Istvan Kovacs, meci dificil pe Olimpico

După remiza din tur, Bologna a venit motivată pe Olimpico pentru a obține calificarea în sferturile Europa League. Oaspeții au deschis scorul în minutul 22, după reușita lui Jonathan Rowe.

În minutul 26, Martin Vitik, fundașul Bolognei, a văzut „galbenul” și va rata partida tur din sferturi din cauza cumulului de cartonașe. A fost primul avertisment al partidei arătat de Kovacs.

AS Roma a restabilit egalitatea în minutul 32, prin Ndicka. După câteva momente, Istvan Kovacs, arbitrul partidei, a avut un dialog aprins cu Vicenzo Italiano, antrenorul celor de la Bologna.

La marginea terenului, tehnicianul a fost vizibil deranjat de o decizie luată de Kovacs, iar românul a mers la el pentru a lămuri situația.

După o discuție aprinsă între cei doi, Vicenzo Italiano s-a calmat, iar Istvan Kovacs a revenit pe teren și a permis reluarea jocului.

Istvan Kovacs, dialog aprins cu Vicenzo Italiano. Foto: captură X/TheFootballZone
Istvan Kovacs, dialog aprins cu Vicenzo Italiano. Foto: captură X/TheFootballZone

Galerie foto (6 imagini)

Istvan Kovacs, dialog aprins cu Vicenzo Italiano. Foto: captură X/TheFootballZone Istvan Kovacs, dialog aprins cu Vicenzo Italiano. Foto: captură X/TheFootballZone Istvan Kovacs, dialog aprins cu Vicenzo Italiano. Foto: captură X/TheFootballZone Istvan Kovacs, dialog aprins cu Vicenzo Italiano. Foto: captură X/TheFootballZone Istvan Kovacs, dialog aprins cu Vicenzo Italiano. Foto: captură X/TheFootballZone
+6 Foto
În prelungirile primei reprize, Bologna a primit un penalty, după ce Zortea a fost faultat în careu de El Shaarawy. Federico Bernardeschi a fost cel care a transformat lovitura de la 11 metri.

Penalty-ul primit de Bologna. Foto: captură YouTube/Prima Sport
Penalty-ul primit de Bologna. Foto: captură YouTube/Prima Sport

Galerie foto (15 imagini)

Penalty-ul primit de Bologna. Foto: captură YouTube/Prima Sport Penalty-ul primit de Bologna. Foto: captură YouTube/Prima Sport Penalty-ul primit de Bologna. Foto: captură YouTube/Prima Sport Penalty-ul primit de Bologna. Foto: captură YouTube/Prima Sport Penalty-ul primit de Bologna. Foto: captură YouTube/Prima Sport
+15 Foto
Și AS Roma a primit un penalty, în minutul 69. Atacantul Robinio Vaz a fost faultat de Freuler, iar Malen a înscris.

Penalty-ul primit de AS Roma. Foto: captură YouTube/Prima Sport
Penalty-ul primit de AS Roma. Foto: captură YouTube/Prima Sport

Galerie foto (15 imagini)

Penalty-ul primit de Bologna. Foto: captură YouTube/Prima Sport Penalty-ul primit de Bologna. Foto: captură YouTube/Prima Sport Penalty-ul primit de Bologna. Foto: captură YouTube/Prima Sport Penalty-ul primit de Bologna. Foto: captură YouTube/Prima Sport Penalty-ul primit de Bologna. Foto: captură YouTube/Prima Sport
+15 Foto
Înainte de lovitura de la 11 metri primită de AS Roma, Bologna mai înscrisese o dată prin Castro, în minutul 58.

Pellegrini, jucătorul Romei, a înscris golul de 3-3 în minutul 80 și a dus partida în prelungiri, scor general fiind 4-4. Într-un final, Bologna a obținut calificarea după ce Cambiaghi a punctat în minutul 111.

Nu a fost o partidă ușoară pentru Istvan Kovacs. Pe lângă penalty-urile acordate și dialogul aprins cu Vicenzo Italiano, arbitrul a mai acordat alte 8 cartonașe galbene, după cel arătat lui Vitik în minutul 26.

Celelalte avertismente acordate de Kovacs au fost: Celik (AS Roma, '55), Zortea (Bologna, '71), Lucumi (Bologna, '76), Gasperini (antrenor AS Roma, '87), Freuler (Bologna, '108), Vicenzo Italiano (antrenor Bologna, '120) și Mancini (AS Roma, '120).

Citește și

Superliga
09:10
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
Citește mai mult
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
Europa League
00:39
Ionuț Radu, în sferturi Spectacol total în Europa League! Meci incredibil în Italia, decis în min. 111 după 7 goluri
Citește mai mult
Ionuț Radu, în sferturi Spectacol total în Europa League! Meci incredibil în Italia, decis în min. 111 după 7 goluri

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
as roma Istvan Kovacs europa league bologna vicenzo italiano
Știrile zilei din sport
Nationala
19:41
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Citește mai mult
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Superliga
16:56
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”
Citește mai mult
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Campionatul Mondial
15:38
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Citește mai mult
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Nationala
17:42
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Citește mai mult
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:50
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
20:23
„N-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată” MM Stoica despre cât de bun e lotul roș-albilor: „Clar sub, fără discuție”
20:38
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
20:03
Dialog viral Nicolescu - Chirilă Ce i-a spus antrenorul imediat după înfrângerea lui Dinamo cu U Craiova: „Nu puteam fi nici nepoliticos, dar...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Top stiri
Superliga
11:26
„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după 12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu
Citește mai mult
„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după  12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu
Nationala
11:05
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia. Ce ar putea alege la mijloc
Citește mai mult
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia.  Ce ar putea alege la mijloc
Nationala
10:41
Trebuia convocat Opruț? Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce Lucescu l-a lăsat acasă pe fundașul-golgheter
Citește mai mult
Trebuia convocat Opruț? Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce Lucescu l-a lăsat acasă pe fundașul-golgheter
B365
02:00
Diabolicul Lixandru, puștiul care a îngrozit Bucureștiul. Crima comisă la scăldat în Dâmbovița, după o seară la horă, pe Calea Dudești
Citește mai mult
Diabolicul Lixandru, puștiul care a îngrozit Bucureștiul. Crima comisă la scăldat în Dâmbovița, după o seară la horă, pe Calea Dudești

Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 53 rapid 43 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share