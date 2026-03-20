Jakub Jankto (30 de ani), fost jucător ceh, a venit cu noi dezvăluiri în legătură cu antrenorul Devis Mangia (51 de ani), acuzat de hărțuire sexuală atât în România, cât și în Malta.

Tehnicianul italian a pregătit timp de două sezoane Universitatea Craiova (2017-2019), perioadă în care a fost, de asemenea, acuzat de hărțuire. Jankto rememorează un episod din perioada Ascoli, club pe care italianul l-a pregătit înainte de sosirea în România.

Dezvăluire șocantă din Italia despre fostul antrenor de la Craiova: „A încercat să-l atingă la hotel”

Mangia a fost demis de pe banca naționalei Maltei în urma acuzațiilor lansate în 2022, iar suspiciunile în privința motivului pentru care a fost dat afară de Ascoli sunt întărite de noua mărturie a lui Jankto.

„Totul a fost bine până în penultima etapă a sezonului din Serie B. Înainte de Novara - Ascoli, în timp ce eram la hotel, antrenorul a încercat să-l atingă și să-l invite în camera lui pe unul dintre coechipierii noștri, un tip de culoare.

A făcut asta și înainte, și după antrenament. A încercat să facă aceste lucruri. Chiar dacă eu cred că nu s-a întâmplat nimic, e important să se spună asta.

Când ne-am întors la Ascoli, după meci, directorul sportiv a aflat de la unul dintre jucătorii noștri ce se întâmplase. I-a povestit totul și, slavă Domnului, l-au dat afară.

Așadar, jos pălăria în fața lui Daniel Cacia, Luigi Giorgi și tuturor jucătorilor care au fost la Ascoli și care au rezolvat situația”, a spus Jakub Jankto, într-un clip pe TikTok, potrivit fanpage.it.

Cristian Daminuță: „ S-a întâmplat și la Ascoli”

În 2023, după ce apăruseră deja acuzațiile din Malta și România, Cristian Daminuță, fost jucător la Inter și AC Milan, susținea că în vestiarul lui Ascoli se discuta de comportamentul lui Mangia.

În ianuarie 2016, fostul fundaș a mers în probe la echipa lui Mangia, însă nu a continuat alături de italieni.

„Eu sunt uns cu toate alifiile și sunt mai mult spre Iad decât spre Rai. L-am simțit de atunci. El era la cârma echipei și la cârma marinarului (n.r. - aluzie vulgară). Am urmărit și eu cele declarate de el și de avocatul lui după cazul din Malta și am început să râd. Ce s-a întâmplat în Malta s-a întâmplat și la Ascoli.

(...) Eu n-am stat mult, vreo 5-6 zile m-am antrenat cu ei, dar din ce vorbeau colegii mei în vestiar cam astea erau obiceiurile dânsului”, spunea Daminuță, conform gsp.ro.

Doi jucători de culoare au început să plângă în vestiar și au arătat mesajele primite de la antrenor. Era un șantaj grosolan, ceva de genul „dacă vreți să jucați, trebuie să oferiți mai mult”. Nu se poate să faci așa ceva într-un colectiv. Cristian Daminuță, în 2023

Devis Mangia, acuzat de hărțuire sexuală și la Craiova

În 2022, la scurt timp după ce Mangia a fost suspendat de Federația Malteză de Fotbal, mama unui fost jucător de la U Craiova, Răzvan Popa, care avea 20 de ani în momentul în care a sosit la echipa din Oltenia, a dezvăluit că și fiul acesteia a fost hărțuit de tehnicianul italian.

„L-a întrebat mai întâi despre activitatea lui sexuală, apoi a început să-i facă avansuri directe. Asta în timp ce se masturba în fața copilului meu”, a declarat mama lui Răzvan Popa, pentru gsp.ro.

Alexandra Popa a mai transmis că Mangia a început să-l marginalizeze pe fotbalist și să-l scoată din echipă, după ce acesta i-a refuzat avansurile sexuale, susținând inclusiv că antrenorul l-ar fi bruscat fizic în vestiar pe jucător.

În prezent, tehnicianul care a cucerit o Cupă a României cu U Craiova pregătește echipa Team Altamura, în Serie C.

