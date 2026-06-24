- Elena-Gabriela Ruse (28 de ani, #91 WTA) a obținut o victorie importantă în turul al doilea al turneului de la Bad Homburg, după ce a trecut de Anna Kalinskaya (27 de ani, #20 WTA).
- Românca s-a impus cu 7-5, 6-2, într-un meci în care Anna Kalinskaya a acuzat probleme fizice și nu a mai putut menține același ritm în setul secund.
Ruse a confirmat forma bună arătată încă din primul tur, când a produs una dintre surprizele turneului și a eliminat-o pe Linda Noskova, campioana de la Berlin, scor 6-1, 6-3.
Elena-Gabriela Ruse, calificare în sferturi la Bad Homburg
Primul set a fost foarte strâns. Ruse a început mai bine și a avut 4-2, dar Kalinskaya a revenit și a întors scorul la 5-4. Românca a rămas însă calmă în final, a câștigat ultimele trei game-uri și a luat setul cu 7-5.
Kalinskaya venea după o victorie clară în primul tur, 6-4, 6-1 cu Sinja Kraus, meci în care a câștigat ultimele șase game-uri.
În setul al doilea, Ruse a preluat rapid controlul. Românca a început cu 2-0, apoi s-a desprins la 5-1, pe fondul problemelor medicale acuzate de Kalinskaya.
Rusoaica a mai câștigat un game, dar Ruse a închis meciul fără emoții, 6-2.
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Elena-Gabriela Ruse ar urma să o întâlnească în sferturile de finală pe câștigătoarea meciului dintre Karolina Muchova, favorita 4, și Irina-Camelia Begu.
Meciul din care Gabriela Ruse își va afla adversara din sferturi este programat astăzi, de la ora 18:00.
Premiile și punctele la Bad Homburg, proba de simplu:
- Turul 1: 11.309 euro și 1 punct WTA
- Turul 2: 15.690 euro și 60 de puncte WTA
- Sferturi: 30.435 euro și 108 puncte WTA
- Semifinale: 57.395 euro și 195 de puncte WTA
- Finală: 99.565 euro și 325 de puncte WTA
- Campioană: 161.310 euro și 500 de puncte WTA
Succesul de la Bad Homburg este important pentru Ruse și pentru că vine înainte de Wimbledon, care va avea loc între 29 iunie și 12 iulie.
Turneul din Germania se joacă pe iarbă și vine într-un moment bun pentru româncă.