Elena-Gabriela Ruse (28 de ani, #91 WTA) a obținut o victorie importantă în turul al doilea al turneului de la Bad Homburg, după ce a trecut de Anna Kalinskaya (27 de ani, #20 WTA).

Românca s-a impus cu 7-5, 6-2, într-un meci în care Anna Kalinskaya a acuzat probleme fizice și nu a mai putut menține același ritm în setul secund.

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Ruse a confirmat forma bună arătată încă din primul tur, când a produs una dintre surprizele turneului și a eliminat-o pe Linda Noskova, campioana de la Berlin, scor 6-1, 6-3.

Elena-Gabriela Ruse, calificare în sferturi la Bad Homburg

Primul set a fost foarte strâns. Ruse a început mai bine și a avut 4-2, dar Kalinskaya a revenit și a întors scorul la 5-4. Românca a rămas însă calmă în final, a câștigat ultimele trei game-uri și a luat setul cu 7-5.

Kalinskaya venea după o victorie clară în primul tur, 6-4, 6-1 cu Sinja Kraus, meci în care a câștigat ultimele șase game-uri.

În setul al doilea, Ruse a preluat rapid controlul. Românca a început cu 2-0, apoi s-a desprins la 5-1, pe fondul problemelor medicale acuzate de Kalinskaya.

Rusoaica a mai câștigat un game, dar Ruse a închis meciul fără emoții, 6-2.

Elena-Gabriela Ruse ar urma să o întâlnească în sferturile de finală pe câștigătoarea meciului dintre Karolina Muchova, favorita 4, și Irina-Camelia Begu.

Meciul din care Gabriela Ruse își va afla adversara din sferturi este programat astăzi, de la ora 18:00.

30.435 de euro și 108 puncte WTA și-a asigurat Elena-Gabriela Ruse prin calificarea în sferturile de finală de la Bad Homburg

Premiile și punctele la Bad Homburg, proba de simplu:

Turul 1: 11.309 euro și 1 punct WTA

11.309 euro și 1 punct WTA Turul 2: 15.690 euro și 60 de puncte WTA

15.690 euro și 60 de puncte WTA Sferturi: 30.435 euro și 108 puncte WTA

30.435 euro și 108 puncte WTA Semifinale: 57.395 euro și 195 de puncte WTA

57.395 euro și 195 de puncte WTA Finală: 99.565 euro și 325 de puncte WTA

99.565 euro și 325 de puncte WTA Campioană: 161.310 euro și 500 de puncte WTA

Succesul de la Bad Homburg este important pentru Ruse și pentru că vine înainte de Wimbledon, care va avea loc între 29 iunie și 12 iulie.

Turneul din Germania se joacă pe iarbă și vine într-un moment bun pentru româncă.

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