Gary Neville, hărțuit pe stradă VIDEO. Clipul cu legenda lui Manchester United s-a viralizat: „Și-a căutat-o! Ar fi trebuit să-l bată măr"
Gary Neville, hărțuit pe stradă VIDEO. Clipul cu legenda lui Manchester United s-a viralizat: „Și-a căutat-o! Ar fi trebuit să-l bată măr”

Publicat: 21.04.2026, ora 19:13
Actualizat: 21.04.2026, ora 19:20
  • Gary Neville (51 de ani), fost căpitan al echipei Manchester United, a fost ținta unui val de insulte.
  • Mai mulți internauți au aplaudat tratamentul la care a fost supus fostul fundaș dreapta.

Luni dimineață, pe platforma de socializare X au apărut imagini în care Neville era agresat de un trecător în timp ce se plimba împreună cu soția sa.

Irina Begu a revenit după 9 luni Înfrângere drastică suferită de româncă în primul tur de la WTA Madrid
Citește și
Irina Begu a revenit după 9 luni Înfrângere drastică suferită de româncă în primul tur de la WTA Madrid
Citește mai mult
Irina Begu a revenit după 9 luni Înfrângere drastică suferită de româncă în primul tur de la WTA Madrid

Gary Neville, abuzat verbal pe stradă

„Labagiule!”, îi spune bărbatul lui Neville. Vizibil iritat, acesta se întoarce și răspunde: „Ce ai zis?”, întrebând de ce este filmat.

„Ascultă, te filmez pentru că ești un labagiu nenorocit. Nu știi absolut nimic despre fanii din clasa muncitoare. Chiar și fanii tăi s-au întors împotriva ta, pentru că ești un laș nenorocit”.

O persoană care a distribuit videoclipul a comentat: „Să aud cum Gary Neville este numit «nenorocit» nu e ceea ce mă așteptam să văd într-o dimineață de luni, dar e de-a dreptul încântător”. Postarea a adunat 3 milioane de vizualizări și peste 24.000 de aprecieri.

Tracey, sora lui Gary Neville, a distribuit postarea și a comentat: „Situațiile precum aceasta sunt cu adevărat înfricoșătoare și pot să te asigur că nu sunt încântătoare”.

Și galezul John Hartson, fost atacant la Arsenal și Celtic, a comentat imaginile: „Ce crede idiotul ăsta că realizează? Gary e alături de un membru al familiei sale și un prost îl insultă în public. Dacă simți nevoia să insulți oamenii, du-te și fă-o în fața ecranului televizorului, nu în public. Nu e prea inteligent!”.

Au existat însă și internauți care consideră că bărbatul care l-a agresat pe Neville a procedat corect:

  • „Oricine ar fi bărbatul care l-a înfruntat, e un erou și vorbește în numele a milioane de oameni”
  • „Și-a căutat-o. Crede că poate să-și folosească platformele ca să-și bată joc de publicul britanic fără să i se răspundă. Bravo băiatului că i-a spus-o în față”
  • „Ar trebui să primească această primire oriunde s-ar duce, din partea fiecărui bărbat, femeie și copil care are ghinionul să-l vadă. Un labagiu absolut de cea mai joasă speță”
  • „E genial, ar fi trebuit să-l bată măr pe nemernicul ăla!”

De la ce a pornit totul

După cum se vede în înregistrare, persoana în cauză îl acuză pe Neville că nu este bine informat cu privire la clasa muncitoare.

În octombrie 2025, după ce două persoane au fost ucise într-un atac la sinagoga din Manchester în timpul sărbătorii evreiești Yom Kippur, Neville a publicat un videoclip în care aborda problema diviziunii sociale din Marea Britanie. Fostul fundaș susținea că oamenii sunt „învrăjbiți unul împotriva celuilalt”.

Într-o postare pe LinkedIn, Neville povestea despre cum a văzut „probabil 50 sau 60 de steaguri Union Jack (n.r. - al Marii Britanii)” pe Littleton Road, în timp ce se îndrepta cu mașina spre baza Salford City, club din a patra divizie al cărui este coproprietar, scrie sportbible.com.

„Diviziunea care se creează este absolut dezgustătoare și este generată în principal de bărbați albi de vârstă mijlocie, plini de furie, care știu exact ce fac”, a adăugat Neville.

Fostul fotbalist, care este și dezvoltator imobiliar, a dezvăluit că a dat jos care fusese arborat pe unul dintre șantierele sale, afirmând că cele 85 de selecții la naționala Angliei demonstrează că este patriot, în timp ce acel steag nu reflectă acest lucru.

Construiesc în acest oraș de 15-20 de ani și nimeni nu a arborat un steag până acum, așa că de ce ar fi nevoie să se arboreze unul acum? Este destul de clar că se transmite tuturor un mesaj că există ceva ce nu vă place. Nu este corect ca steagul Union Jack să fie folosit într-un mod negativ. Gary Neville

Citește și

Decizie importantă în Formula 1  FIA va schimba regulamentul în timpul sezonului » Când intră în vigoare noile modificări 
Formula 1
17:47
Decizie importantă în Formula 1 FIA va schimba regulamentul în timpul sezonului » Când intră în vigoare noile modificări
Citește mai mult
Decizie importantă în Formula 1  FIA va schimba regulamentul în timpul sezonului » Când intră în vigoare noile modificări 
Eroul unui club de 100 de ani Răzvan Lucescu a devenit în 7 ani cel mai mare antrenor al lui PAOK. Tocmai a sărbătorit centenarul
Campionate
16:48
Eroul unui club de 100 de ani Răzvan Lucescu a devenit în 7 ani cel mai mare antrenor al lui PAOK. Tocmai a sărbătorit centenarul
Citește mai mult
Eroul unui club de 100 de ani Răzvan Lucescu a devenit în 7 ani cel mai mare antrenor al lui PAOK. Tocmai a sărbătorit centenarul

„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
Știrile zilei din sport
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Campionate
22.04
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Superliga
22.04
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Citește mai mult
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Superliga
22.04
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Citește mai mult
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Stranieri
22.04
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Citește mai mult
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
23:56
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
22:47
Pariul lui Mutu Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
Pariul lui Mutu  Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
22:08
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
