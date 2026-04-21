Gary Neville, hărțuit pe stradă VIDEO. Clipul cu legenda lui Manchester United s-a viralizat: „Și-a căutat-o! Ar fi trebuit să-l bată măr”

Gary Neville (51 de ani), fost căpitan al echipei Manchester United, a fost ținta unui val de insulte.

Mai mulți internauți au aplaudat tratamentul la care a fost supus fostul fundaș dreapta.

Luni dimineață, pe platforma de socializare X au apărut imagini în care Neville era agresat de un trecător în timp ce se plimba împreună cu soția sa.

Gary Neville, abuzat verbal pe stradă

„Labagiule!”, îi spune bărbatul lui Neville. Vizibil iritat, acesta se întoarce și răspunde: „Ce ai zis?”, întrebând de ce este filmat.

„Ascultă, te filmez pentru că ești un labagiu nenorocit. Nu știi absolut nimic despre fanii din clasa muncitoare. Chiar și fanii tăi s-au întors împotriva ta, pentru că ești un laș nenorocit”.

O persoană care a distribuit videoclipul a comentat: „Să aud cum Gary Neville este numit «nenorocit» nu e ceea ce mă așteptam să văd într-o dimineață de luni, dar e de-a dreptul încântător”. Postarea a adunat 3 milioane de vizualizări și peste 24.000 de aprecieri.

Gary Neville getting called a fcking wanker is not what I expected to see on a Monday morning, but it is delightful 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/NqDmXxyDtl — Donna Louise (@DonnaLouise1212) April 20, 2026

Tracey, sora lui Gary Neville, a distribuit postarea și a comentat: „Situațiile precum aceasta sunt cu adevărat înfricoșătoare și pot să te asigur că nu sunt încântătoare”.

Și galezul John Hartson, fost atacant la Arsenal și Celtic, a comentat imaginile: „Ce crede idiotul ăsta că realizează? Gary e alături de un membru al familiei sale și un prost îl insultă în public. Dacă simți nevoia să insulți oamenii, du-te și fă-o în fața ecranului televizorului, nu în public. Nu e prea inteligent!”.

Au existat însă și internauți care consideră că bărbatul care l-a agresat pe Neville a procedat corect:

„Oricine ar fi bărbatul care l-a înfruntat, e un erou și vorbește în numele a milioane de oameni”

„Și-a căutat-o. Crede că poate să-și folosească platformele ca să-și bată joc de publicul britanic fără să i se răspundă. Bravo băiatului că i-a spus-o în față”

„Ar trebui să primească această primire oriunde s-ar duce, din partea fiecărui bărbat, femeie și copil care are ghinionul să-l vadă. Un labagiu absolut de cea mai joasă speță”

„E genial, ar fi trebuit să-l bată măr pe nemernicul ăla!”

De la ce a pornit totul

După cum se vede în înregistrare, persoana în cauză îl acuză pe Neville că nu este bine informat cu privire la clasa muncitoare.

În octombrie 2025, după ce două persoane au fost ucise într-un atac la sinagoga din Manchester în timpul sărbătorii evreiești Yom Kippur, Neville a publicat un videoclip în care aborda problema diviziunii sociale din Marea Britanie. Fostul fundaș susținea că oamenii sunt „învrăjbiți unul împotriva celuilalt”.

Într-o postare pe LinkedIn, Neville povestea despre cum a văzut „probabil 50 sau 60 de steaguri Union Jack (n.r. - al Marii Britanii)” pe Littleton Road, în timp ce se îndrepta cu mașina spre baza Salford City, club din a patra divizie al cărui este coproprietar, scrie sportbible.com.

„Diviziunea care se creează este absolut dezgustătoare și este generată în principal de bărbați albi de vârstă mijlocie, plini de furie, care știu exact ce fac”, a adăugat Neville.

Fostul fotbalist, care este și dezvoltator imobiliar, a dezvăluit că a dat jos care fusese arborat pe unul dintre șantierele sale, afirmând că cele 85 de selecții la naționala Angliei demonstrează că este patriot, în timp ce acel steag nu reflectă acest lucru.

Construiesc în acest oraș de 15-20 de ani și nimeni nu a arborat un steag până acum, așa că de ce ar fi nevoie să se arboreze unul acum? Este destul de clar că se transmite tuturor un mesaj că există ceva ce nu vă place. Nu este corect ca steagul Union Jack să fie folosit într-un mod negativ. Gary Neville

