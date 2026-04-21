Decizie importantă în Formula 1  FIA va schimba regulamentul în timpul sezonului » Când intră în vigoare noile modificări 

Federația Internațională de Automobilism a anunțat noi modificări privind regulamentul din actualul sezon al Formulei 1.

Când vor intra în vigoare noile reguli, dar și ce se schimbă, în rândurile de mai jos.

După un start de sezon cu multe discuții privind noile reguli aplicate de FIA în actualul sezon din Formula 1, Federația Internațională a decis să modifice câteva dintre acestea odată cu Marele Premiu de la Miami, cursă programată pe 3 mai.

Ce modificări a anunțat FIA

Federația Internațională de Automobilism a avut o întâlnire cu cei 11 directori ai echipelor din Formula 1 pentru a discuta despre o serie de modificări ale regulamentului privind motoarele monoposturilor.

Ca urmare a acestei întâlniri s-a decis în unanimitate aplicarea noilor reguli, după ce mai mulți piloți și conducători de echipe s-au plâns, inclusiv Max Verstappen, cel care anunțase chiar că este pregătit să se retragă.

Prin intermediul unui comunicat, Federația Internațională de Automobilism a anunțat că după discuția cu șefii echipelor, s-a decis modificarea regulamentului, iar noile prevederi vor intra în vigoare chiar de la următoarea cursă, Marele Premiu de la Miami.

„Discuțiile privind potențialele ajustări s-au bazat pe datele colectate din primele trei evenimente ale sezonului 2026.

Regulamentul din 2026 a fost elaborat și convenit în strânsă colaborare cu FIA, echipele, producătorii de echipamente originale (OEM), producătorii de unități de putere și FOM. Modificările regulamentului au fost discutate pe fondul acestei colaborări.

Propunerile convenite astăzi au fost următoarele și vor fi implementate de la Miami, cu excepția modificărilor de la startul cursei , care vor fi testate la Miami și adoptate în urma feedback-ului și a analizei”, a transmis FIA.

Ce modificări vor avea loc începând cu MP de la Miami

Concret, toate părțile implicate au luat decizia de a face mai multe modificări la patru categorii: calificări, cursă, sarturile de cursă, dar și modificări privind condițiile în care pista este umedă.

Modificările aplicate în calificări:

Ajustările parametrilor de gestionare a energiei, inclusiv o reducere a reîncărcării maxime permise de la 8MJ la 7MJ, au avut ca scop reducerea consumului excesiv de combustibil și încurajarea unei conduceri mai consistente la maxim. Această modificare vizează o durată maximă a superclipului redusă la aproximativ 2-4 secunde pe tur.

Puterea maximă a superclip-ului a crescut la 350 kW, față de 250 kW anterior, reducând și mai mult timpul petrecut la reîncărcare și volumul de muncă al șoferului pentru gestionarea energiei. Acest lucru va fi aplicat și în condiții de cursă.

Numărul de evenimente în care se pot aplica limite alternative inferioare de energie a fost crescut de la 8 la 12 curse, permițând o mai mare adaptare la caracteristicile circuitului.

Modificările privind cursa propriu-zisă:

Puterea maximă disponibilă prin boost în condiții de cursă este acum limitată la +150 kW (sau nivelul actual de putere al mașinii la activare, dacă este mai mare), limitând diferențele bruște de performanță.

Puterea utilizată de MGU-K este menținută la 350 kW în zonele cheie de accelerare (de la ieșirea din viraj până la punctul de frânare, inclusiv zonele de depășire), dar va fi limitată la 250 kW în alte părți ale turului.

Aceste măsuri sunt concepute pentru a reduce vitezele excesive de închidere, menținând în același timp oportunitățile de depășire și caracteristicile generale de performanță.

Starturile de cursă:

A fost dezvoltat un nou sistem de „detectare a pornirii la putere redusă”, capabil să identifice mașinile cu accelerație anormal de mică la scurt timp după eliberarea ambreiajului.

În astfel de cazuri, se va declanșa o desfășurare automată a MGU-K pentru a asigura un nivel minim de accelerație și a atenua riscurile legate de pornire, fără a introduce niciun avantaj sportiv.

Se introduce un sistem de avertizare vizuală asociat, care activează luminile intermitente (spate și laterale) pe mașinile afectate pentru a alerta șoferii din spate.

De asemenea, a fost implementată o resetare a contorului de energie la începutul turei de formare pentru a corecta o inconsecvență a sistemului identificată anterior.

Modificările privind condițiile umede de pe pistă:

Temperaturile de acoperire a anvelopelor intermediare au fost crescute în urma feedback-ului primit de la șoferi, pentru a îmbunătăți aderența inițială și performanța anvelopelor în condiții de umiditate.

Implementarea maximă a sistemului ERS va fi redusă, limitând cuplul și îmbunătățind controlul mașinii în condiții de aderență redusă.

Sistemele de stopuri au fost simplificate, cu indicii vizuale mai clare și mai consistente pentru a îmbunătăți vizibilitatea și timpul de reacție pentru șoferii din spate în condiții dificile.

Citește și

