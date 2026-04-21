Decizie importantă în Formula 1  FIA va schimba regulamentul în timpul sezonului » Când intră în vigoare noile modificări 
Formula 1 FOTO: IMAGO
Formula 1

Decizie importantă în Formula 1 FIA va schimba regulamentul în timpul sezonului » Când intră în vigoare noile modificări

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 21.04.2026, ora 17:47
Actualizat: 21.04.2026, ora 17:56
  • Federația Internațională de Automobilism a anunțat noi modificări privind regulamentul din actualul sezon al Formulei 1.
  • Când vor intra în vigoare noile reguli, dar și ce se schimbă, în rândurile de mai jos.

După un start de sezon cu multe discuții privind noile reguli aplicate de FIA în actualul sezon din Formula 1, Federația Internațională a decis să modifice câteva dintre acestea odată cu Marele Premiu de la Miami, cursă programată pe 3 mai.

Ce modificări a anunțat FIA

Federația Internațională de Automobilism a avut o întâlnire cu cei 11 directori ai echipelor din Formula 1 pentru a discuta despre o serie de modificări ale regulamentului privind motoarele monoposturilor.

Ca urmare a acestei întâlniri s-a decis în unanimitate aplicarea noilor reguli, după ce mai mulți piloți și conducători de echipe s-au plâns, inclusiv Max Verstappen, cel care anunțase chiar că este pregătit să se retragă.

Prin intermediul unui comunicat, Federația Internațională de Automobilism a anunțat că după discuția cu șefii echipelor, s-a decis modificarea regulamentului, iar noile prevederi vor intra în vigoare chiar de la următoarea cursă, Marele Premiu de la Miami.

„Discuțiile privind potențialele ajustări s-au bazat pe datele colectate din primele trei evenimente ale sezonului 2026. 

Regulamentul din 2026 a fost elaborat și convenit în strânsă colaborare cu FIA, echipele, producătorii de echipamente originale (OEM), producătorii de unități de putere și FOM. Modificările regulamentului au fost discutate pe fondul acestei colaborări.

Propunerile convenite astăzi au fost următoarele și vor fi implementate de la Miami, cu excepția modificărilor de la startul cursei, care vor fi testate la Miami și adoptate în urma feedback-ului și a analizei”, a transmis FIA.

Ce modificări vor avea loc începând cu MP de la Miami

Concret, toate părțile implicate au luat decizia de a face mai multe modificări la patru categorii: calificări, cursă, sarturile de cursă, dar și modificări privind condițiile în care pista este umedă.

Modificările aplicate în calificări:

  • Ajustările parametrilor de gestionare a energiei, inclusiv o reducere a reîncărcării maxime permise de la 8MJ la 7MJ, au avut ca scop reducerea consumului excesiv de combustibil și încurajarea unei conduceri mai consistente la maxim. Această modificare vizează o durată maximă a superclipului redusă la aproximativ 2-4 secunde pe tur. 
  • Puterea maximă a superclip-ului a crescut la 350 kW, față de 250 kW anterior, reducând și mai mult timpul petrecut la reîncărcare și volumul de muncă al șoferului pentru gestionarea energiei. Acest lucru va fi aplicat și în condiții de cursă. 
  • Numărul de evenimente în care se pot aplica limite alternative inferioare de energie a fost crescut de la 8 la 12 curse, permițând o mai mare adaptare la caracteristicile circuitului. 

Modificările privind cursa propriu-zisă:

  • Puterea maximă disponibilă prin boost în condiții de cursă este acum limitată la +150 kW (sau nivelul actual de putere al mașinii la activare, dacă este mai mare), limitând diferențele bruște de performanță.  
  • Puterea utilizată de MGU-K este menținută la 350 kW în zonele cheie de accelerare (de la ieșirea din viraj până la punctul de frânare, inclusiv zonele de depășire), dar va fi limitată la 250 kW în alte părți ale turului.  
  • Aceste măsuri sunt concepute pentru a reduce vitezele excesive de închidere, menținând în același timp oportunitățile de depășire și caracteristicile generale de performanță. 

Starturile de cursă:

  • A fost dezvoltat un nou sistem de „detectare a pornirii la putere redusă”, capabil să identifice mașinile cu accelerație anormal de mică la scurt timp după eliberarea ambreiajului. 
  • În astfel de cazuri, se va declanșa o desfășurare automată a MGU-K pentru a asigura un nivel minim de accelerație și a atenua riscurile legate de pornire, fără a introduce niciun avantaj sportiv. 
  • Se introduce un sistem de avertizare vizuală asociat, care activează luminile intermitente (spate și laterale) pe mașinile afectate pentru a alerta șoferii din spate. 
  • De asemenea, a fost implementată o resetare a contorului de energie la începutul turei de formare pentru a corecta o inconsecvență a sistemului identificată anterior. 

Modificările privind condițiile umede de pe pistă:

  • Temperaturile de acoperire a anvelopelor intermediare au fost crescute în urma feedback-ului primit de la șoferi, pentru a îmbunătăți aderența inițială și performanța anvelopelor în condiții de umiditate. 
  • Implementarea maximă a sistemului ERS va fi redusă, limitând cuplul și îmbunătățind controlul mașinii în condiții de aderență redusă. 
  • Sistemele de stopuri au fost simplificate, cu indicii vizuale mai clare și mai consistente pentru a îmbunătăți vizibilitatea și timpul de reacție pentru șoferii din spate în condiții dificile. 

FIA formula 1 marele premiu de la miami schimbari de regulament
Știrile zilei din sport
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Campionate
22.04
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Superliga
22.04
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Citește mai mult
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Superliga
22.04
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Citește mai mult
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Stranieri
22.04
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Citește mai mult
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
23:56
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
22:47
Pariul lui Mutu Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
Pariul lui Mutu  Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
22:08
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Top stiri
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Superliga
22.04
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Citește mai mult
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Superliga
22.04
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”
Citește mai mult
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Nationala
22.04
Hagi, prima decizie importantă Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Citește mai mult
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
B365
22.04
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
Citește mai mult
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 27 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share