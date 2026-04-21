Irina Begu a revenit după 9 luni Înfrângere drastică suferită de româncă în primul tur de la WTA Madrid

Irina Begu (35 de ani, #182 WTA) a fost învinsă de Laura Siegemund (38 de ani, #47 WTA) în primul tur de la Madrid Open, turneu de categorie WTA 1.000.

A fost primul meci disputat de româncă după o pauză de 9 luni.

Begu nu mai jucase în circuitul WTA de pe 20 iulie 2025, când o învingea pe Jil Teichmann în finala turneului de la Iași. În octombrie, Irina anunța că va lua o pauză pentru a se concentra pe sănătate. Acum s-a întors pe teren.

Begu a dat în runda inaugurală a competiției de la Caja Magica peste una dintre veteranele circuitului. Și a pierdut categoric, după o oră și 27 de minute de joc.

Ambele jucătoare au avut mari probleme la serviciu în startul partidei: a fost 2-2, după patru break-uri. S-a mers cap la cap până la 4-4, moment în care Laura s-a impus din nou la retur. Irina nu a mai reușit să recupereze (4-6).

În setul secund, Siegemund i-a administrat un „bagel” româncei. Sportiva din Germania a câștigat 26 de puncte, în timp ce românca a mai obținut doar 11 (0-6).

Laura Siegemund va juca în runda următoare cu Jasmine Paolini. Favorită 8, jucătoarea din Italia a beneficiat de un prim tur liber.

21.285 de euro primește Irina Begu pentru participarea la Madrid Open. Obține și 10 puncte în clasamentul WTA de simplu

România mai are trei jucătoare pe tabloul principal de la Madrid Open

Gabriela Ruse va intra în competiție încă din primul tur, în timp ce Sorana Cîrstea (cap de serie 25) și Jaqueline Cristian (29) sunt acceptate direct în runda secundă.

Turul I

Gabriela Ruse (28 de ani, #71 WTA) - Antonia Ruzic (23 de ani, # 59 WTA)

Turul II

Jaqueline Cristian (27 de ani, #33 WTA) - Moyuka Uchijima (24 de ani, #94 WTA) sau o jucătoare venită din calificări / lucky loser

Sorana Cîrstea (36 de ani, #26 WTA) - Elsa Jacquemot (22 de ani, #62 WTA) sau o jucătoare venită din calificări / lucky loser

În 2025, turneul de la Madrid a fost câștigat de Aryna Sabalenka, după o finală cu Coco Gauff.

