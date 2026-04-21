Eroul unui club de 100 de ani Răzvan Lucescu a devenit în 7 ani cel mai mare antrenor al lui PAOK. Tocmai a sărbătorit centenarul
Campionate

alt-text Theodor Jumătate
Publicat: 21.04.2026, ora 16:48
Actualizat: 21.04.2026, ora 16:48
  • Răzvan Lucescu, 57 de ani, este tehnicianul cu cele mai importante performanțe în istoria clubului din Salonic, care a împlinit luni 100 de ani de la fondare.

La începutul anilor 1920, refugiații greci din Constantinopol, devenit Istanbul în 1930, s-au stabilit la Salonic.

Fanii lui PAOK au aprins Salonicul de centenarul

Și, pe 20 aprilie 1926, au fondat clubul PAOK, astăzi unul dintre cele mai importante ale Greciei.

Luni, a fost sărbătoare în tot orașul elen. Deasupra stadionului Toumba a fost creat numele alb-negrilor din drone, la fel emblema grupării, vulturul bicefal.

Mii de fani au ieșit pe străzi, aprinzând Salonicul cu torțe de la 19:26, ora oficială a fondării. O atmosferă incendiară.

Lucescu i-a oferit lui PAOK primul titlu după 34 de ani și primul event

Răzvan Lucescu, 57 de ani, se pregătește de altă finală la PAOK. Sâmbătă are utimul act al Cupei Greciei, la Volos, împotriva lui OFI Creta.

Dacă învinge, ar fi al 3-lea său succes în Cupă și al 5-lea în total.

În numai șapte ani, împărțiți în două mandate, 2017-2019 și din 2021, Lucescu a transformat PAOK, intrând în istoria „vulturilor”.

  • În 2017, când a venit el, clubul avea doar două titluri în campionat, în 1976 și 1985. Două titluri în 91 de ani. 
  • Răzvan a dublat numărul titlurilor: în 2019, la 34 de ani de la precedentul, și în 2024. 
  • I-a oferit lui PAOK și două Cupe consecutive, în 2018 și 2019. 
  • Plus două calificări în „sferturile” Conference League.
Lucescu, de trei ori unic la PAOK

Este unicul antrenor cu două titluri de campion, unicul cu patru trofee și tot unicul cu event la PAOK.

În al doilea mandat, a mai jucat două finale de Cupă, ambele pierdute:

  • 2022, cu Panathinaikos (0-1). 
  • 2023, cu AEK Atena (0-2). 

Sâmbătă joacă a cincea finală. Ar putea fi prima Cupă după întoarcerea la Salonic, la șapte ani de la performanța anterioară.

grecia antrenor razvan lucescu PAOK Salonic centenar
Top stiri
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Superliga
22.04
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Citește mai mult
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Superliga
22.04
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”
Citește mai mult
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Nationala
22.04
Hagi, prima decizie importantă Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Citește mai mult
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
B365
22.04
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
Citește mai mult
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 27 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share