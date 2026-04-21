Eroul unui club de 100 de ani Răzvan Lucescu a devenit în 7 ani cel mai mare antrenor al lui PAOK. Tocmai a sărbătorit centenarul

Răzvan Lucescu, 57 de ani, este tehnicianul cu cele mai importante performanțe în istoria clubului din Salonic, care a împlinit luni 100 de ani de la fondare.

La începutul anilor 1920, refugiații greci din Constantinopol, devenit Istanbul în 1930, s-au stabilit la Salonic.

Fanii lui PAOK au aprins Salonicul de centenarul

Și, pe 20 aprilie 1926, au fondat clubul PAOK, astăzi unul dintre cele mai importante ale Greciei.

Luni, a fost sărbătoare în tot orașul elen. Deasupra stadionului Toumba a fost creat numele alb-negrilor din drone, la fel emblema grupării, vulturul bicefal.

Mii de fani au ieșit pe străzi, aprinzând Salonicul cu torțe de la 19:26, ora oficială a fondării. O atmosferă incendiară.

Lucescu i-a oferit lui PAOK primul titlu după 34 de ani și primul event

Răzvan Lucescu, 57 de ani, se pregătește de altă finală la PAOK. Sâmbătă are utimul act al Cupei Greciei, la Volos, împotriva lui OFI Creta.

Dacă învinge, ar fi al 3-lea său succes în Cupă și al 5-lea în total.

🖤🤍 𝝩𝝦𝝚𝝠𝝖 𝝟𝝖𝝞 𝝥𝝖𝝦𝝖𝝢𝝤𝝞𝝖 𝝖𝝥𝝤 𝝩𝝤𝝢 𝝟𝝤𝝨𝝡𝝤 𝝩𝝤𝝪 𝝥𝝖𝝤𝝟 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝤𝝢 𝝦𝝖𝝛𝝗𝝖𝝢 𝝠𝝤𝝪𝝩𝝨𝝚𝝨𝝟𝝤𝝪



🤯Πανζουρλισμός από τους φίλους του ΠΑΟΚ για τον προπονητή του δικεφάλου, Ραζβάν Λουτσέσκου!



📹: Mάνος Ναβροζίδης pic.twitter.com/kKL3Ko6vKE — SPORT24 (@sport24) April 20, 2026

În numai șapte ani, împărțiți în două mandate, 2017-2019 și din 2021, Lucescu a transformat PAOK, intrând în istoria „vulturilor”.

În 2017, când a venit el, clubul avea doar două titluri în campionat, în 1976 și 1985. Două titluri în 91 de ani.

Răzvan a dublat numărul titlurilor: în 2019, la 34 de ani de la precedentul, și în 2024.

I-a oferit lui PAOK și două Cupe consecutive, în 2018 și 2019.

Plus două calificări în „sferturile” Conference League.

67 de antrenori au pregătit PAOK Salonic în istoria de 100 de ani

Lucescu, de trei ori unic la PAOK

Este unicul antrenor cu două titluri de campion, unicul cu patru trofee și tot unicul cu event la PAOK.

În al doilea mandat, a mai jucat două finale de Cupă, ambele pierdute:

2022, cu Panathinaikos (0-1).

2023, cu AEK Atena (0-2).

Sâmbătă joacă a cincea finală. Ar putea fi prima Cupă după întoarcerea la Salonic, la șapte ani de la performanța anterioară.

