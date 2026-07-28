Cucurella s-a ținut de cuvânt FOTO. Fabulos: fundașul  și-a tatuat chipul selecționerului Luis de la Fuente! Cum arată
Marc Cucurella și-a tatuat chipul selecționerului Luis de la Fuente/ Foto: IMAGO - Instagram @cucurella3
Campionatul Mondial

Cucurella s-a ținut de cuvânt FOTO. Fabulos: fundașul și-a tatuat chipul selecționerului Luis de la Fuente! Cum arată

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 19:26
alt-text Actualizat: 28.07.2026, ora 19:27
  • Marc Cucurella (27 de ani) și-a respectat promisiunea făcută înainte de CM 2026.
  • Fundașul stânga al Spaniei și-a tatuat chipul selecționerului Luis de la Fuente, după ce „Furia Roja” a cucerit al doilea titlu mondial din istorie, în urma victoriei cu 1-0 în fața Argentinei, după prelungiri.
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Înainte de turneul final, Cucurella a făcut o promisiune virală: dacă Spania va câștiga competiția, fundașul își va tatua pe corp chipul selecționerului Luis de la Fuente (65 de ani).

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Cucurella s-a ținut de cuvânt! Fundașul stânga și-a tatuat chipul selecționerului Luis de la Fuente

Imediat după finala cu Argentina, jucătorul celor de la Real Madrid afirma că nu are de gând să se răzgândească.

În cele din urmă, fundașul stânga s-a ținut de cuvânt. Marți, Cucurella a postat pe rețelele de socializare tatuajul cu chipul lui De la Fuente.

„Promisiunile se țin”, a scris Cucurella

Cucurella, jucător-cheie pentru Spania la CM 2026

Echipa pregătită de Luis de la Fuente a dominat autoritar partida, în timp ce Argentina, aflată la ultimul Mondial al lui Lionel Messi, a încheiat meciul fără niciun șut pe poartă, ceea ce reprezintă o premieră negativă în istoria finalelor Cupei Mondiale.

Marc Cucurella a fost unul dintre oamenii-cheie ai Spaniei pe parcursul turneului găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

Titular incontestabil în flancul stâng al defensivei, fundașul a bifat toate minutele competiției și s-a remarcat prin constanța evoluțiilor.

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