Mihai Pintilii (41 de ani) a comentat atitudinea lui Florin Tănase din momentul în care fost întrebat despre posibilele tensiuni dintre jucători și antrenorul Marius Baciu.

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Căpitanul de la FCSB a avut o reacție care a stârnit controverse la finalul jocului cu Farul, scor 2-2, însă fostul antrenor secund al echipei nu este surprins de cuvintele spuse de Tănase.

Mihai Pintilii: „Tănase spune lucrurile în față, nu se ascunde”

Pintilii nu a comentat impactul pe care îl poate avea declarația jucătorului asupra relațiilor din vestiar, însă a subliniat că este obișnuit cu astfel reacții din partea lui Tănase, care și-a exprimat mereu punctul de vedere, în mod direct.

„Am urmărit și îl știu pe Tănase. Dar ăsta e el, te poți aștepta la orice. La interviuri spune lucrurilor pe nume. Nu știu să zic mai multe, dacă trebuiau făcute acum aceste declarații, dar ăsta e Tănase.

Tănase spune lucrurile în față, nu se ascunde, bate la ușa antrenorului și zice ce nu îi convine.

(n.r. – dacă s-a întâmplat și în mandatul lui) Absolut, am avut discuții de genul ăsta cât am fost acolo. A dat declarații, cred că și cu noi. Sunt lucruri care țin de vestiar și trebuie să gestionăm mult mai bine lucrurile astea”, a declarat Mihai Pintilii, potrivit sport.ro.

FOTO. FCSB - Farul 2-2 , ultimul meci jucat de echipa lui Baciu

Declarațiile făcute de Florin Tănase după meciul cu Farul

La acel moment, fotbalistul a fost întrebat dacă informațiile privind tensiunile apărute în vestiar, după eliminarea din cupele europene.

„Relația cu Marius Baciu e de antrenor-jucător. Ce altfel de relație să avem? Am soție. Poate să spună dacă l-am atacat, nici vorbă de așa ceva. Cu ce l-am atacat?

Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia. E clar că toată lumea e vinovată, de la antrenor la jucător. Înseamnă că l-am atacat? Mi-am spus doar părerea despre meci”, a spus Tănase, la finalul partidei cu Farul.

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