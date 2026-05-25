Gavi, de la agonie la extaz VIDEO: Reacția copleșitoare a mijlocașului de la Barcelona: după două accidentări foarte grave în 2 ani, acum merge la Mondial!

Convocarea lui Gavi (21 de ani) în lotul Spaniei pentru CM 2026 a fost primită cu lacrimi de bucurie de mijlocașul de la Barcelona.

Reacția sa, filmată de Lamine Yamal, a impresionat lumea fotbalului: a sărit de bucurie, a strigat și apoi a început să plângă, copleșit de emoții după ultimii doi ani extrem de dificili.

Pentru unul dintre cei mai iubiți jucători ai Barcelonei, drumul până la revenirea în naționala Spaniei a fost unul greoi.

Gavi, la Mondial după două accidentări cumplite în 2 ani!

Coșmarul a început în noiembrie 2023, când Gavi a suferit una dintre cele mai grave accidentări din fotbal: ruptură de ligament încrucișat anterior și afectarea meniscului la genunchiul drept, într-un meci al Spaniei.

Accidentarea l-a ținut departe de teren aproape un an și a necesitat operație și recuperare intensă.

316 zile a lipsit Gavi de pe teren după prima accidentare

După luni întregi de recuperare pentru a reveni la nivelul care l-a consacrat, Gavi a primit o nouă lovitură.

În 2025, chiar după ce începuse să joace din nou pentru Barcelona, mijlocașul s-a accidentat iar la același genunchi.

Inițial, clubul spera că problema nu este gravă și a încercat tratament conservator, însă durerile au continuat, iar diagnosticul a fost devastator: leziune la meniscul intern și o nouă intervenție chirurgicală.

Barcelona a anunțat atunci că fotbalistul va lipsi între patru și cinci luni.

192 de zile a lipsit Gavi după a doua accidentare

Medicii au decis să îi sutureze meniscul pentru a-l proteja pe termen lung, chiar dacă asta a însemnat o recuperare mai lungă. Șase săptămâni nu a avut voie să pună greutate pe picior, iar recuperarea a durat 6 luni.

Fanii și conducerea clubului s-au temut chiar că Gavi nu va mai putea reveni la nivelul care l-a consacrat, însă mijlocașul a sfidat previziunile cele mai sumbre.

În ultimele luni, a început să intre în ritm, fiind o prezență constantă la Barcelona, iar selecționerul Luis de la Fuente a decis să îl readucă în lotul Spaniei pentru Cupa Mondială din 2026.

Un vis devenit realitate să pot juca la a doua mea Cupă Mondială reprezentându-mi țara! Dar aceasta va fi o experiență diferită după toate greutățile prin care am trecut, după ce am căzut și m-am ridicat de două ori în 3 ani, dar vă asigur că voi da tot ce am mai bun pentru a aduce Cupa Mondială acasă. Este o mândrie și o onoare să fac parte din această lot de 26 de jucători, și vom face tot posibilul ca și voi să fiți la fel de mândri! #HaiSpania Gavi, mesaj pe Instagram

Lacrimi de fericire pentru Gavi, care merge la Mondial

Lamine Yamal, colegul lui Gavi de la Barcelona, și el în lotul Spaniei pentru CM 2026, a fost alături de mijlocaș când Luis de la Fuente a anunțat lista cu cei 26 de fotbaliști care merg la turneul final.

Gavi, înconjurat de staff-ul medical al catalanilor, care i-a fost alături în cele mai dificile momente, a sărit și a urlat de bucurie când și-a auzit numele.

Imaginile cu reacția emoționantă au fost postate de Yamal pe Instagram.

În imagini, Gavi e îmbrățișat de echipa sa de antrenori, condusă de Pablo Merino, fizioterapeutul cu care a lucrat intens în ultimele luni, dar și de Frenkie de Jong sau Hector Fort.

„Îi datorez totul. A fost îngerul meu păzitor”, a declarat fotbalistul în 2024 despre fizioterapeutul care l-a ajutat să se recupereze după două accidentări foarte grave. Gavi a depus eforturi uriașe pentru a reveni, iar la Barça a

Nimeni nu i-a dăruit nimic lui Gavi. Și-a câștigat singur locul la Cupa Mondială. Am suferit foarte mult din cauza accidentării lui. Este un jucător foarte îndrăgit. Se va reîntâlni cu colegii săi din națională, și asta chiar la un Campionat Mondial. Mă bucur că s-a emoționat, mă emoționez și eu Luis de la Fuente, selecționer Spania

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport