Italienii cer schimbarea regulamentului Gazzetta dello Sport l-a făcut praf pe arbitrul de la Inter - Juve: „Gafă flagrantă, nota 4!”

Inter a învins Juventus în Derby d'Italia, scor 3-2, iar meciul nu a fost lipsit de incidente

Cel mai important dintre acestea a fost eliminarea lui Kalulu, din minutul 42, după două galbene.

Torinezii au contestat dur cartonașul roșu primit de jucătorul francez și au făcut un scandal uriaș după meci, având un comportament agresiv la adresa arbitrului Federico La Penna.

„La Penna are o vedere perfectă, dar greșește”

Gazzetta dello Sport a consemnat eroarea majoră făcută de „central”: a acordat mult prea ușor al doilea galben, pentru o atingere la Bastoni, care a căzut instantaneu.

Italienii cer și schimbarea regulamentului VAR, care nu a putut interveni pentru că era vorba de al doilea galben, nu de o eliminare directă.

„În minutul 42, gafă flagrantă: Kalulu îl atinge cu mâna pe Bastoni, care exagerează căderea.

La Penna are o vedere perfectă, dar greșește și îi dă al doilea cartonaș galben jucătorului de la Juventus. Nu este niciodată galben.

Incidentul Kalulu-Bastoni este un moment de referință: VAR-ul ar trebui să intervină cât mai repede posibil când se dă un al doilea cartonaș galben absurd. Arbitrul a făcut și alte gafe pe parcursul meciului. Nota 4”.

Italienii au semnalat alte două momente în care La Penna ar fi putut judeca diferit: în minutul 9, când Susic a cerut un penalty, și în minutul 80, când Carlos Augusto are o intervenție în careu la McKennie, fără să atingă mingea, și ar fi putut acorda 11m.

VIDEO Rezumatul meciului Inter - Juventus 3-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport