„Ăsta nu mai e fotbalul meu!" Daniele de Rossi, furios după ce Genoa - Napoli a fost decis de un penalty în 90+5: „Oferim VAR-ului o putere periculoasă!"
Daniele de Rossi (foto: Imago)
Campionate

„Ăsta nu mai e fotbalul meu!" Daniele de Rossi, furios după ce Genoa - Napoli a fost decis de un penalty în 90+5: „Oferim VAR-ului o putere periculoasă!"

Publicat: 08.02.2026, ora 09:31
Actualizat: 08.02.2026, ora 09:48
  • GENOA - NAPOLI 2-3. Daniele de Rossi (42 de ani) a avut un discurs acid la adresa VAR, după ce Genoa a mai pierdut un meci în prelungiri, cu un penalty acordat adversarei.
  • Dezamăgire cruntă pentru Genoa în etapa a 24-a din Serie A, după un meci bun făcut de echipa patronată de Dan Șucu.

Malinovskyi a deschis scorul, din penalty, în minutul 3, dar Hojlund a egalat rapid, 17 minute mai târziu. McTominay a adus-o pe Napoli în avantaj după încă două minute.

După pauză, Colombo a restabilit egalitatea ('57). Părea că rezultatul se îndreaptă către o remiză, mai ales după ce echipa lui Antonio Conte a rămas în 10, după eliminarea lui Juan Jesus ('76). Napoli a primit însă un penalty în minutul 90+5, Hojlund a transformat și oaspeții au plecat cu toate cele 3 puncte de pe „Stadio Luigi Ferraris”.

Daniele de Rossi: „Te face să nu mai iubești fotbalul”

Genoa a făcut un meci bun, dar totul s-a năruit în prelungiri, când adversara a primit ușor o lovitură de la 11 metri, după atacarea un duel între Cornet și Vergara.

De Rossi a venit descumpănit la conferința de presă:

„Sunt mulțumit de prestația jucătorilor mei, dar acordarea unui penalty ca acesta te face să nu mai iubești acest sport.

Suntem foarte dezamăgiți pentru că am jucat un meci grozav împotriva unei echipe puternice și este dureros să-l vezi decis de incidente ca acesta”, a spus antrenorul lui Genoa, conform Gazzetta dello Sport.

Daniele de Rossi: „Regulament greșit!”

De Rossi consideră că s-a ajuns ca anumite contacte care, pe vremuri, nu erau sancționate, să fie judecate drastic și nu în spiritul jocului:

„Aceste regulament este greșit! Fotbalul cu care eram obișnuit funcționa diferit. Nu a fost o greșeală evidentă, chiar nu înțeleg de ce a intervenit VAR. Am fost primul care a susținut VAR.

Pe vremea mea, m-ar fi scutit de câteva nedreptăți.

Îi oferim o putere periculoasă și nu mai există cale de întoarcere acum. Vor exista întotdeauna contacte, vom găsi o modalitate de a juca care să se schimbe și este păcat pentru toată lumea. Suntem cu toții implicați în asta și vom suferi cu toții penalizări de acest gen”.

De Rossi a comentat și gafele defensive ale lui Buongiorno:

„Fotbalul este făcut din greșeli. Fără ele, nu ar exista goluri. Chiar și primele două goluri ale lui Napoli au venit din neglijențele noastre”.

În runda trecută, Genoa a pierdut 2-3 în deplasarea de la Lazio în minutul 90+10, când gazdele au primit un penalty.

A fost un meci pe care meritam să-l câștigăm, dar felicitări lui Genoa și lui De Rossi. Este întotdeauna dificil să joci aici. Este o echipă care nu va avea probleme pentru restul sezonului. Antonio Conte, antrenor Napoli

serie a genoa de rossi napoli
