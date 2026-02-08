Bergodi, demis!? Cere ca U Cluj să-l dea afară pe italian după ieșirea scandaloasă: „Asta face un club serios”

CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, susține că „șepcile roșii” ar trebui să-l demită pe Cristiano Bergodi.

Antrenorul „șepcilor roșii” a intrat pe teren după fluierul final și i-a luat de gât pe jucătorii „feroviarilor”, Andrei Cordea și Karlo Muhar.

CFR CLUJ - U CLUJ 3-2 . Ionel Dănciulescu: „La un club serios îi reziliezi contractul lui Bergodi”

Prezent în studioul emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport, Dănciulescu a fost întrebat ce părere are de conflictul de la finalul partidei de pe stadionul „Dr Constantin Rădulescu”.

Fostul atacant nu l-a iertat pe Bergodi pentru gesturile sale și a spus că oficialii lui U Cluj ar trebui să-l dea afară pe tehnicianului italian:

„La un club serios îi reziliezi contractul! Nu ai voie să faci așa ceva”.

Cristiano Bergodi a semnat cu U Cluj în toamna anului 2025, atunci când l-a înlocuit pe Ioan Ovidiu Sabău. Actuala înțelegere a italianul cu „șepcile roșii” este valabilă până în vara lui 2027.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

